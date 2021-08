Nowy Jork: brytyjski książę Andrzej został oficjalnie oskarżony o seksualne wykorzystywanie 17-latki

Amerykanka Virginia Giuffre złożyła pozew przeciwko brytyjskiemu księciu Andrzejowi. Oskarżyła go wykorzystywanie seksualne i stręczycielstwo. Członek rodziny królewskiej odmówił komentarza w tej sprawie.

38-letnia dziś Giuffre oskarża brytyjskiego arystokratę o przestępstwa seksualne, do których miało dojść w 2001 roku w Londynie, Nowym Jorku i na prywatnej wyspie, której właścicielem był nieżyjący już amerykański miliarder, Jeffrey Epstein. Ten ostatni, osadzony w areszcie za organizowanie nielegalnych płatnych schadzek młodych kobiet z jego bogatymi przyjaciółmi miał popełnić samobójstwo.

Pozew Giuffre złożyła w sądzie federalnym w Nowym Jorku. Jest jednak mało prawdopodobne, by książę Andrzej pojawił się w USA, bo to oznaczałoby automatycznie aresztowanie i postawienie go przed sądem.