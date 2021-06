Nowy format sklepowo-gastronomiczny w Warszawie. Do końca roku kolejnych 40 w miastach w całej Polsce

Łącznie na terenie całego kraju ma się znaleźć niemal tysiąc placówek "ORLEN w ruchu". To dalszy ciąg inwestycji w ofertę pozapaliwową spółki koncentrującą się w nowe formaty sprzedaży detalicznej w największych miastach w Polsce.

- „ORLEN w ruchu” to oferta dla tych, którzy większą część dnia spędzają w biegu, poruszając się pieszo lub komunikacją miejską i potrzebują przekąsek wygodnych do zjedzenia, ale nie chcą iść na kompromis w kwestii jakości. Chcą, by to co jedzą, było starannie skomponowane, świeże i zdrowe dlatego w naszych punktach obok dobrej kawy i hot dogów, będą mogli kupić również najwyższej jakości dania gotowe do szybkiego odgrzania po powrocie do domu – powiedział w środę podczas konferencji prasowej Patrycja Klarecka, członek zarządu PKN ORLEN ds. Sprzedaży Detalicznej.