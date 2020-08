Nowy format Ligi Mistrzów dobrze się przyjął, UEFA nie wyklucza kontynuacji

- Muszę stwierdzić, że faza pucharowa z jednym spotkaniem jest dla mnie bardziej interesujący niż klasyczny dwumecz. Nie myśleliśmy o takim rozwiązaniu wcześniej, a teraz bierzemy je pod uwagę na dłużej – powiedział Ceferin w rozmowie z agencją AP.

Zwycięzca Champions League został wyłoniony w Lizbonie, najlepsze kluby tego sezonu Ligi Europy rywalizowały w Gelsenkirchen, Frankfurcie, Kolonii (tam był finał), Dusseldorfie i Duisburgu. Wszystko przez pandemię COVID–19, która sparaliżowała wszystkie rozgrywki piłkarskie na świecie na wiele miesięcy. Rozgrywanie spotkań na terenie niemal całego Starego Kontynentu nie było bezpieczne, ćwierćfinalistów obu rozgrywek „skoszarowano” w dwóch krajach.

Niemal we wszystkich meczach, począwszy od ćwierćfinałów do obu finałów, mieliśmy porządną dawką emocji. Żadnych kalkulacji. UEFA zadbała również o telewidzów, dołączając do transmisji nienachalną ścieżkę dźwiękową z przyśpiewkami kibiców. Oba turnieje „Final 8” szybko zyskał pozytywny odbiór. - Kibice pragną takich ekscytujących meczów, gdzie każdy może odpaść. Myślę, że taki format nie przynosiłby mniej dochodów niż standardowa forma rozgrywania dwumeczów. Mniej meczów może mieć większą wartość, tylko trzeba zadbać o ich odpowiednią promocję. W takim formacie Liga Mistrzów i Liga Europy jest w centrum uwagi przez ponad tydzień. To fantastyczna perspektywa. Na pewno będziemy dyskutować o takim pomyśle – zapowiedział słoweński prezydent Europejskiej Federacji Piłkarskiej.