Nowoczesne zarządzanie siecią: Rozwiązanie SD WAN White Label od Colt

Green City. Pierwsze polskie miasto z pakietem ograniczenia emisji dwutlenku węgla i ruchu samochodów w centrum

Smog, ruch w centrum miasta, zanieczyszczenia, korki… Skąd my to znamy! Co zrobić, by to wszystko ograniczyć? Czy da się sprawić, żeby polskie miejscowości były przyjazne zarówno mieszkańcom, jak i środowisku? Okazuje się, że tak. InPost rusza z programem „Green City”. Przystąpić do niego może każde miasto czy gmina w Polsce. Łódź już została partnerem tego innowacyjnego projektu.