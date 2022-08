Nowoczesna złożyła w Sejmie projekt ustawy o związkach partnerskich. Chcą legalizacji związków jednopłciowych

Jak czytamy w ustawie, związek partnerski to „powstały z woli partnerów związek dwóch pełnoletnich osób, o charakterze sformalizowanym i trwałym”.

Nowe prawo ma dotyczyć zarówno osób tworzących tradycyjne związki jak i jednopłciowe. Zgodnie z propozycją osoby zawierające związek partnerski otrzymają między innymi prawo do ustanowienia wspólnoty majątkowej w drodze umowy, do dziedziczenia po sobie, do wspólnego rozliczania się z fiskusem, do otrzymywania zasiłku opiekuńczego, do informacji medycznej o stanie zdrowia partnera oraz do odmowy udzielania zeznań przeciwko partnerowi. Projekt dopuszcza także możliwość przysposobienia biologicznego dziecka jednego partnera przez drugiego partnera. Uznawane mają być również związki zawarte za granicą.

Według polityków Nowoczesnej, związki partnerskie powinny być zawierane nie przed notariuszem, ale przed urzędnikiem stanu cywilnego i w takiej samej formule jak małżeństwa. Partnerzy mieliby też prawo do przyjęcia po sobie nazwiska.