Nowoczesna technologia zabija wirusy w kościele? Polski dystrybutor ma na ten temat inne zdanie

Krzyczeli, że koronawirusa nie ma. Teraz dwaj antycovidowcy walczą o życie w szpitalu we Wrocławiu

W szpitalu przy ul. Koszarowej we Wrocławiu o życie walczy dwoje tzw. antycovidowców. Są zakażeni koronawirusem. - To osoby, które jeszcze chwilę temu bardzo aktywnie nas obrażały, przekonywały że Covidu nie ma, że to są jakieś spiski - mówi profesor Krzysztof Simon, ordynator oddziału zakaźnego przy Koszarowej. - Dziś jedna z tych osób jest na granicy śmierci a druga może nie umrze – nie ukrywa Simon.