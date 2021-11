Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Jak zagłosują KO i Konfederacja?

Zgodnie z harmonogramem, o godz. 23:30 odbędzie się drugie czytanie projektu. Pierwsze czytanie odbędzie się wcześniej – na posiedzeniu sejmowej komisji administracji i spraw wewnętrznych.

Poseł Koalicji Obywatelskiej, Robert Kropiwnicki, pytany przez polskatimes.pl o to, jak KO zagłosuje w sprawie tej nowelizacji, powiedział, że dzisiaj na ten temat będzie rozmawiał jeszcze klub parlamentarny KO oraz kolegium klubu. – Również po pierwszym czytaniu na sejmowej komisji będziemy wiedzieli, jakie jest stanowisko rządu w znaczeniu poprawek, czy będą jakieś do tej nowelizacji, jak będzie wyglądać ostateczny kształt ustawy – mówił.

Projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej ma także umożliwić – na specjalnych zasadach – pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym

Poseł Robert Kropiwnicki pytany o to, czy media powinny mieć dostęp do strefy przygranicznej, powiedział, że „to jest oczywiście oczywista oczywistość”. – Media powinny mieć dostęp do granicy. W tym projekcie martwi mnie reglamentacja i brak procedury odwoławczej od tych decyzji, ale poczekajmy jeszcze na to, jak ta sprawa będzie kształtować – dodał.