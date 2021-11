Nowelizacja ustawy o ochronie granicy państwowej. Gawkowski: Lewica zagłosuje przeciwko

Rząd przyjął w poniedziałek projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej, który ma zapewnić skuteczność działań podejmowanych przez Straż Graniczną, a także umożliwić – na specjalnych zasadach – pracę dziennikarzy w obszarze przygranicznym. We wtorek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu. Najważniejszym tematem na posiedzeniu jest rządowy projekt nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej.

Polskatimes.pl zapytała Krzysztofa Gawkowskiego, przewodniczącego klubu parlamentarnego Lewicy o to, jak ugrupowanie zagłosuje w sprawie nowelizacji ustawy o ochronie granicy państwowej.

– Bezpieczeństwo polskiej granicy na Białorusi to jest bezwzględnie sprawa priorytetowa. Lewica uważa, że powinniśmy zrobić wszystko, aby to bezpieczeństwo było zachowane. Ale nie może być też tak, że akty ustawowe, które przyjmujemy, wprost zabierają kompetencje Konstytucji i oddają je w ręce jednego ministra. To jest ustawa, która wprowadzenie stanu wyjątkowego będzie delegowała do rąk ministra. Lewica nie poprze takich rozwiązań. Uważamy, że to błąd, kiedy z uprawnień konstytucyjnych, rezygnuje się na rzecz uprawnień na poziomie rozporządzenia – wyjaśnił poseł.