Nowelizacja ustawy o cudzoziemcach trafiła do Senatu. RPO: Wydaje się, że proponowana zmiana doprowadzi do naruszeń Konwencji Genewskiej

W czwartek rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Senatu. To na nim politycy zajmą się projektem noweli ustawy o cudzoziemcach, który do Sejmu trafił pod koniec sierpnia i został przyjęty na posiedzeniu 17 września.

Projekt wzbudza wiele kontrowersji – wskazywane jest, że jego przepisy naruszają między innymi prawo do azylu, konwencję genewską, a także otwierają furtkę do odmawiania cudzoziemcom ochrony międzynarodowej.

Jednak MSWiA zaprzecza, by taki był cel nowelizacji. Wiceminister spraw wewnętrznych Bartosz Grodecki, przedstawiając założenia nowych przepisów, przekonywał, że zostały one wprowadzone, aby dostosować obecne prawo do aktualnej sytuacji migracyjnej.

"Ten projekt odrzuca procedurę uchodźczą"

Negatywnie o projekcie wypowiadają się zarówno przedstawiciele organizacji pozarządowych zajmujących się prawami człowieka, jak i politycy opozycji.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka oceniła, że ustawa łamie zasady unijnego prawa azylowego oraz jej zapisy mogą być wykorzystywane do „bezprawnego wydalania z terytorium Polski cudzoziemców, którzy kwalifikują się do udzielenia im ochrony międzynarodowej”.