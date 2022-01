Nowelizacja prawa oświatowego. Opozycja mówi o powrocie do PRL-u. Czarnek: To wy upolityczniliście szkołę Aleksandra Kiełczykowska

W środę rozpoczęło się dwudniowe posiedzenie Sejmu, na którym zaplanowane jest drugie czytanie nowelizacji prawa oświatowego. Czytanie rozpoczęło się chwilę po godzinie 12. - To wy upolityczniliście szkołę. My ją odpolityczniamy - mówił do opozycji minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.