Nowe zdjęcia na Instagramie Martyny Wojciechowskiej. Co nowego u Martyny? Newsroom 360

Martyna Wojciechowska to barwna postać telewizyjna. Od lat jest dziennikarką, prezenterką telewizyjną, podróżniczką i pisarką. Jej Instagram wypełniony jest pięknymi zdjęciami z podróży, kulisami z kręcenia programu "Kobieta na krańcu świata" oraz chwilami z życia prywatnego. Na instagramowym profilu Martyny nie można się nudzić. Zobacz, jakimi nowymi zdjęciami zachwyca gwiazda. 26.11.2021 na profilu pojawił się post: "PREMIERA NOWEGO ODCINKA W NIEDZIELĘ o godz. 11:30 w TVN❗️KENIA. Republika w Afryce Wschodniej. Zamieszkuje ją ponad 40 różnych grup etnicznych, a ludzie posługują się tu łącznie prawie 70 językami. Jednak w tej mozaice kultury i wierzeń nie wszyscy akceptowani.Przyjechałam tu, żeby poznać miejsce, w którym żyją ludzie wykluczeni i odrzuceni przez społeczeństwo, a wśród nich moja Bohaterka, która to miejsce stworzyła, czyli DARLAN RUKIH. Urodziła się jako osoba interpłciowa, czyli z organami zarówno żeńskimi jak i męskimi. Przez lata nie była akceptowana, wędrowała między dwoma światami: męskim i kobiecym i nigdzie nie mogła znaleźć swojego miejsca, w którym będzie mogła BYĆ PO PROSTU SOBĄ. W 2003 roku stworzyła Wspólnotę, która stała się schronieniem dla odrzuconych. Założyła też własny kościół.KONGREGACJA APOSTOŁA jest jednym z 4 tysięcy kościołów oficjalnie zarejestrowanych w Kenii. A przynależność do niego deklaruje PÓŁ MILIONA WIERNYCH.We Wspólnocie w Kenii, do której dotarłam mieszka ponad 300 osób (nie licząc dzieci, które są porzucone lub osierocone i wciąż ich przybywa). Wszyscy odrzuceni. Ludzie z chorobami psychicznymi, którymi nikt nie chce się zająć. Ludzie cierpiący na raka.Wszyscy w potrzebie. Przyjeżdzają tutaj z całego kraju, bo tu czują się bezpieczni i akceptowani.Apostoł stoi na czele Wspólnoty i jest jej przywódczynią duchową „Stałam się sługą Bożym, pastorką, nauczycielką. Zaczęłam służyć Bogu w taki właśnie sposób. Gdy deklarujemy, że jesteśmy sługami Boga to przecież powinna nas łączyć Boża miłość”.To kościół który naucza miłości, bliskości i tolerancji.KOBIETA NA KRAŃCU ŚWIATA NIEDZIELA godz. 11:30To będzie wyjątkowy odcinek programu.Zapraszam!Kto do mnie dołączy? M. "