Nowe zdjęcia Katarzyny Zielińskiej. Sprawdź, co najnowszego opublikowała na swoim Instagramie

Najnowsze zdjęcia Katarzyny Zielińskiej. Co u niej słychać?

Koniec listopada najczęściej oznacza szarugę za oknem. Ale ja lubię ten czas. Można wtedy bez wyrzutów sumienia ciepło się opatulić po sam nos i wybrać się na zimową herbatę z przyprawami… mmm… A jak to jest u Was? Późnojesienna chandra czy macie na nią swoje sposoby?

Kto z nas nie zna Spider-Mana? A znacie Spidey’ego i jego kumpli? Nowy serial dla najmłodszych na kanale Disney Junior. Bardzo się cieszę, że w końcu powstała wersja Spider-Mana dla najmłodszych, czyli animacja “Spidey i super-kumple” na kanale Disney Junior. Dlaczego ten serial? Ja, podobnie jak wiele mam, zwracam uwagę na to, co oglądają moje dzieciaki. Ten serial to historia trójki przyjaciół, którzy uczą nas na czym polega przyjaźń, tolerancja, praca zespołowa oraz jak ważne jest słowo ”przepraszam”. A jak wiadomo nie przychodzi nam to łatwo, zarówno dzieciom jak i dorosłym.



Przy okazji serialu pojawiły się cudowne zabawki z serii Spidey i Spider-Man dostępne na @allegropl . Bardzo się cieszę, że teraz Disney przygotował wersję dla najmłodszych, dzięki której moi synkowie mogą wejść w świat wspaniałych bohaterów Marvela.



Serdecznie Wam polecam małego Spidey’ego!

