Nowe zasady szczepień. Ozdrowieńcy otrzymają jedną dawkę szczepionki po 6 miesiącach od zakażenia COVID-19

- Wynika to z charakterystyki produktu leczniczego, gdzie dokładnie w punkcie 5.1 jest zapisane, w jakich okresach czasowych były podawane te szczepionki i co za tym idzie, jaka jest skuteczność w tych przedziałach czasowych - powiedział podczas poniedziałkowej konferencji rzecznik Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz.

Jednocześnie rzecznik podkreślił, że zapisy rozporządzenia mają formę zaleceń, że „jest to rekomendacja, która nie została wdrożona na twardo.” - Jest to zalecenie. Jeżeli ktoś będzie postępował inaczej, to oczywiście prawnie nic mu nie grozi. Jednak, jeśli chcemy zaszczepić jak największą pulę społeczeństwa, a na tym lekarzom powinno zależeć (...), to powinni się do tego zalecenia stosować – mówił.