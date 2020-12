Nowe zasady matur i egzaminu ósmoklasisty w 2021 r. MEN podał szczegóły

Czwarty punkt dotyczy kaskadowych szkoleń dla nauczycieli, po to, żeby przygotować kadrę pedagogiczną do egzaminów w 2021 roku.

- Wrzesień 2020 roku to analiza wyników egzaminu ósmoklasisty i maturalnego, która dała podstawę do tego, żeby prace zespołów przedmiotowych mogły się rozpocząć i bazować właśnie również na tej analizie. Następnie mieliśmy konsultacje projektu. Możliwość zgłaszania uwag, no i podpisanie rozporządzenia, które właśnie państwu komunikuje – wymieniał Czarnek.

Jak dodał, od 14 grudnia ruszyły szkolenia metodyków i nauczycieli. - Wszystko po to, żeby w marcu 2021 roku odbyły się egzaminy próbne a w maju 2021 roku już egzaminy właściwe – tłumaczył.