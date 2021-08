Nowe zakażenia koronawirusem 10.08.2021 w woj. mazowieckim. Sprawdź, jakie są liczby

NOWE Polacy nie chcą rezygnować z mięsa i nabiału, a bez tego czeka nas katastrofa klimatyczna. Co ma kotlet do globalnego ocieplenia?

Zdaniem ekspertów ograniczenie spożycia mięsa i nabiału to jedno z kluczowych działań, jakie możemy podjąć, by przeciwdziałać zmianie klimatu. Tymczasem, tylko niewielu z nas byłoby skłonnych do podjęcia takiego kroku w trosce o planetę – pokazują to wyniki najnowszego badania „Zmiana klimatu a produkcja żywności – badanie świadomości mieszkańców Polski” przeprowadzonego przez firmę Upfield.