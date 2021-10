Nowe ustalenia ws. zamachu w Norwegii. Chodzi o ofiary i zabójcę

Według ustaleń norweskiej policji, wszystko wskazuje na to, że 37-latek, który w środę zabił strzałami z łuku pięć osób, wybrał ofiary zupełnie przypadkowo. Tę informację przekazała norweskiej telewizji NRK prokurator Ann Iren Svane Mathiassen. - W tym samym czasie policja pracuje nad zbadaniem, czy to, co się wydarzyło, może zainspirować innych do popełniania poważnych aktów przemocy w postaci działań następczych, działań zemsty i nie tylko - powiedziała prokurator.

Główna hipoteza śledczych, dotycząca motywów zamachowca, mówi o jego rzekomej chorobie psychicznej. Jak ustalono, Espen Andersen Brathen ma niewielu znajomych i atak zaplanował samodzielnie. Według norweskiej policji motywem zabójstwa pięciu osób nie była konwersja na islam i radykalizacja. Nie jest pewne, czy sprawca w ogóle był praktykującym muzułmaninem, bo nie stosował się do religijnych zasad.

Mężczyzna jest w połowie Norwegiem i w połowie Duńczykiem. Od dziecka mieszka w Norwegii i był już kilkukrotnie skazywany za drobne przestępstwa (włamanie, posiadanie narkotyków). Sąd zakazał mu również zbliżania się do członków swojej rodziny, którym groził, że ich zabije.