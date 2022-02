Nowe terminy płatności składek i przekazywania dokumentów do ZUS

Zmiany terminów płatności składek i przekazywania dokumentów do ZUS mają związek z wejściem w życie pakietu ustaw zwanych Polskim Ładem.

„Dla większości płatników zmienia się termin przekazywania dokumentów rozliczeniowych i opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenia społeczne. Dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych (m.in. urzędy gmin, miast) termin pozostanie bez zmian – do piątego dnia następnego miesiąca” – wyjaśnia rzecznik ZUS Paweł Żebrowski.

Zwraca uwagę, że dla pozostałych płatników składek termin zależy od tego, czy posiadają osobowość prawną, czy też nie. „Dla płatników składek posiadających osobowość prawną, m.in. spółek kapitałowych, spółdzielni, fundacji, itp. - będzie to termin do 15. dnia następnego miesiąca.” – mówi rzecznik. „Natomiast do 20. dnia następnego miesiąca - dla pozostałych płatników składek, m.in. jednoosobowych firm i innych podmiotów bez osobowości prawnej.” – dodaje Żebrowski.