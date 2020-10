Nowe ograniczenia: Jak wyglądać będzie nauczanie w szkołach i na uczelniach?

Szkoły podstawowe działają bez zmian w strefie żółtej i czerwonej. To oznacza, że nauczanie odbywa się, jak do tej pory, w klasach.

- Głównym elementem naszej dyskusji przy obostrzeniach były szkoły, które same w sobie nie generują dużych ognisk zachorowań, ale dzieci te zachorowania przynoszą do osób starszych - mówił minister Adam Niedzielski.

- Mamy nadzieję, że te działania, które podejmujemy - nauczanie hybrydowe w strefie żółtej, a w czerwonej nauczanie zdalne w szkołach średnich i wyższych to te elementy, które pozwolą nam zmniejszyć ilość interakcji - mówił minister Niedzielski. - Tu nie chodzi tylko o kwestię pobytu dzieci w szkołach, ale też kwestię chociażby transportu. To wszystko będzie zmniejszało liczbę interakcji - dodał.

Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że brana jest pod uwagę nawet możliwość przejścia na pracę zdalną szkół podstawowych, jednak byłaby to decyzja najtrudniejsza do podjęcia. Premier stwierdził, że taka decyzja oznaczałaby konieczność zapewnienia przez rodziców opieki najmłodszym dzieciom, a co za tym idzie wyłączyłoby czasowo tych rodziców z rynku pracy. A to negatywnie odbiłoby się na gospodarce.