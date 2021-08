Nowe ofiary oskarżają Cesareo Gabaraina, autora "Barki" i osobistego prałata Jana Pawła II o molestowanie seksualne

Cesareo Gabarain to ikona kościoła katolickiego w Hiszpanii. Duchowny pochodzenia baskijskiego był autorem ponad 500 kompozycji liturgicznych i jedynym księdzem, którego utwory uzyskały w kraju status złotej płyty.

W 1974 roku Gabarain skomponował muzykę i słowa do piosenki "Pescador de hombres" znanej w Polsce jako "Barka". Był to jeden z ulubionych utworów Jana Pawła II, który w 1979 roku mianował hiszpańskiego księdza swoim osobistym prałatem. Gabarain pełnił tę funkcję aż do swojej śmierci w 1991 roku.