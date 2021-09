Nowe obostrzenia w Holandii. Żeby wejść do restauracji, muzeum czy kina trzeba mieć tak zwaną przepustkę covidową

Od soboty w Holandii obowiązują nowe zasady epidemiczne. By wejść do restauracji, muzeum czy kina obowiązkowe jest posiadanie tak zwanej przepustki nazywanej sanitarną lub koronawirusową. Jest to zaświadczenie o zaszczepieniu się przeciw COVID-19 bądź negatywny wynik na obecność koronawirusa.

Jednak restauratorzy nie zamierzają egzekwować tego przepisu – nawet 40 procent z nich to zapowiedziało. Część dużych gmin m.in. Amsterdam, Rotterdam i Haga zapowiedziały natomiast, że kontrolowanie posiadania przepustki covidowej będzie robić wyrywkowo. Rząd ostrzega, że za łamanie przepisów grozi grzywna w wysokości 2,5-10 tysięcy euro, a nawet zamknięcie lokalu.

Minister sprawiedliwości Ferd Grapperhaus powiedział w wywiadzie dla dziennika "Algemeen Dagblad", że właściciele, którzy nie będą respektować prawa muszą się liczyć z tym, że ich lokale zostaną zamknięte.

Zdania podzielone

Organizacja gastronomiczna Koninklijke Horeca Nederland (KHN) oskarżyła rząd pisząc, że „Holandia się otwiera, a rząd zamyka branżę gastronomiczna. To jest bez sensu”. Zaznaczyli, że powinno pomagać się właścicielom restauracji, którzy bardzo ucierpieli podczas trwania pandemii.