Nowe obostrzenia. Polacy pozytywnie oceniają wprowadzanie lockdownów regionalnie

Jak wynika z sondażu zdecydowana większość, bo 41,1 proc., respondentów jest pewna, że to dobra strategia. Zdecydowanie przeciwnych takiemu rozwiązaniu jest 8,8 proc. ankietowanych i niemal tyle samo raczej przeciwnych. "Rz" podaje jednocześnie, że wysoka akceptacja dla lokalnych ograniczeń nie przekłada się na poparcia dla prowadzonych przez rząd działań związanych z walką z pandemią. Zaledwie co dziesiąty ankietowany wskazał, że rząd dobrze radzi sobie z pandemią, a niespełna co trzeci uważa, że raczej sobie radzi.