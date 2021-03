Nowe obostrzenia. Ogólnopolski lockdown przed Wielkanocą? Minister zdrowia nie wyklucza takiego rozwiązania

- Jeżeli chodzi o system czy sposób wprowadzania obostrzeń, to rzeczywiście prowadzimy wewnętrznie dyskusję nad tym czy już ta skala zachorowań powinna powodować podejmowanie decyzji ogólnopolskich, czy jeszcze w jakiś sposób dopuszczać regionalizację- mówił szef resortu zdrowia pytany czy przed Świętami Wielkanocnymi powinniśmy się spodziewać ogólnopolskiego lockdownu.

- Z naszego punktu wiedzenia powiaty w sytuacji, w której mamy bardzo wysokie poziomy wskaźników pandemicznych praktycznie w całej Polsce, wydaje się, że mija się z celem- przyznał i dodał, że mielibyśmy do czynienia z bardzo dużym rozdrobnieniem chociażby komunikacyjnym i informacyjnym, który z kolei oznaczałby np. dla obywateli podróżujących ogromne problemy przemieszczając się pomiędzy strefą, która ma "charakter ze zwiększonymi poziomami na poziomie powiatowym i tak dalej".

- Na tę chwilę, na ten etap pandemii wydaje się, że te decyzje powinny się odbywać na poziomie województw. Im mamy bardziej zaawansowaną fazę pandemii, tym bardziej wchodzimy w rozwiązania wojewódzkie i ogólnopolskie. Jeżeli mamy spadek liczby zakażeń, to wtedy bardziej naturalnym obiektem podejmowania decyzji są właśnie powiaty- wyjaśnił.

Obecny na konferencji rzecznik rządu Piotr Müller mówił o pomocy dla przedsiębiorców, którzy znaleźli się w zamkniętych województwach. - Firmy cały czas mogą korzystać z rożnych rozwiązań, czyli dopłat do miejsc pracy w sytuacji, kiedy przedsiębiorstwo nie działa. Taka firma może korzystać z dopłaty państwowej aby w tym okresie częściowo pokrywać koszty etatu powiązanego z danym przedsiębiorstwem- wyliczał.

Müller przypomniał, że również z Tarczy Finansowej PFR, wszystkie przedsiębiorstwa, które otrzymały finansowanie, otrzymały je na wiele tygodni do przodu. - To nie była pomoc przeznaczona na tydzień czy dwa zamknięcia działalności. jej zakres wybiegał wiele miesięcy do przodu. Niestety zakładaliśmy, że część obostrzeń może wrócić, wiec ta pomoc z góry była przeznaczana na dłuższy okres- tłumaczył