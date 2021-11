Nowe obostrzenia. Minister zdrowia: Omikron zmienia nasze podejście do dalszej walki z pandemią

Niedzielski: Pojawił się nowy element

- Taki sposób myślenia do tej pory przyjmowaliśmy, że mamy wszystko pod kontrolą. Niestety w ostatnich dniach pojawił się nowy element - wariant Omikron. Z naszego punktu widzenia może on być game changerem - zaznaczał Niedzielski.

- Mamy do czynienia z nową mutacją, która została oceniona jako ryzykowana. W pamięci mamy doświadczenia z wirusem w wersji Alfa i Delta, gdzie obserwowaliśmy, jak poszczególne fale rozwijają się, zaczynając się właśnie od takich informacji. Obserwując ten proces i zwiększone ryzyko, to zdecydowanie jest element, który zmienia nasze podejście do walki z pandemii. Musimy docenić wagę tego zjawiska i ryzyka, jakie niesie pojawienie się nowej mutacji - podkreślał.