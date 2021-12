Nowe obostrzenia i obowiązek szczepień dla grup zawodowych. Marek Sawicki o stanowisku PSL

– Elementem, o którym zdecydowaliśmy w ostatnim czasie są obowiązkowe szczepienia dla wybranych grup pracowniczych. Idąc śladem Niemiec, Austrii, będziemy chcieli od 1 marca wprowadzić obowiązek zaszczepienia dla trzech grup: pierwsza grupa to są medycy, druga grupa to są nauczyciele, trzecia grupa to są służby mundurowe – mówił wczoraj Niedzielski.

Marek Sawicki, poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego – Koalicji Polskiej pytany przez polskatimes.pl o to, jakie jest stanowisko ugrupowania w sprawie obowiązku szczepień dla nauczycieli, służb mundurowych i wojska, które wczoraj zapowiedział minister zdrowia, Adam Niedzielski przypomniał, że po ogłoszeniu tego, resort zdrowia tłumaczył się na Twitterze, że to nie jest żaden przymus. – Kompletnie nie rozumiem tego zachowania, bo skoro Rada Medyczna mówiła już w lipcu, że te grupy powinni być objęte obowiązkiem szczepień, a premier i minister zdrowia, zastanawiają się, czy w marcu to wprowadzić, to uprzejmie informuję, że jeśli piąta fala będzie rozkręcała się na koniec na koniec marca, to ten obowiązek zostanie wprowadzony. Jeśli nie – to rząd zwyczajnie o tym zapomni, jak o wielu zapowiedziach, które wcześniej zgłaszali – powiedział.