Nowe obostrzenia. Dziś decyzja rządu. Czeka nas powrót do regionalizacji restrykcji?

Szef resortu zdrowia poinformował w TOK FM, że ostatniej doby mieliśmy 12 146 nowych zakażeń. - Trzeba to przede wszystkim odnosić do wyniku, który był tydzień temu. Tydzień temu to było 8,7 tysiąca. Mamy bardzo dynamiczny wzrost z dnia na dzień i w porównaniu do poprzedniego tygodnia” – mówił.

Koniec z chustami i przyłbicami

Dodał, że dziś w godz. 11-12 rząd ogłosi informację o nowych obostrzeniach. - Dzisiejsze wyniki wymagają jeszcze raz przyjrzenia się, co powinniśmy ostatecznie zadecydować, ale generalnie idziemy w kierunku, który już wcześniej sygnalizowałem, czyli ograniczenia ruchu na południowej granicy Polski ze względu na sytuację epidemiczną w Czechach i Słowacji. Będziemy chcieli dokonać formalnie zmiany związanej z niedopuszczeniem przyłbic i chust jako zamiennika maseczki. Trzecia rzecz dotyczy zregionalizowania obostrzeń – tłumaczył minister.