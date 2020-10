Nowe obostrzenia. Duże zmiany dla dzieci i młodzieży. Nauka zdalna, zakaz przemieszczania się bez opiekuna

Mianowicie dzieci z klas od 4 do 8 przejdą na nauczanie zdalne, by zmniejszyć kontakty społeczne, czy natężenie ruchu w komunikacji publicznej. - Otóż w grupie osób do 11,12 roku życia poziom zakażeń przy podobnej liczbie testów jest trzykrotnie mniejszy, niż w wieku 13-19 lat. A więc ma to swoje również naukowe uzasadnienie - tłumaczył szef rządu.

Premier dodał, że najmłodsze dzieci w szkołach i przedszkolach, na razie nie przechodzą na zdalna naukę, ponieważ „dla nich bardzo ważna jest edukacja w trybie stacjonarnym”. - Jeszcze ważniejsza niż dla młodzieży i dzieci starszych ze względów psychicznych, psychologicznych i efektywności edukacyjnej – argumentował Morawiecki.