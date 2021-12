Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 4.12.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

ลšledzimy facebookowy profil Akademii NFZ. Jakie pojawiล‚y siฤ™ informacje o zdrowiu? Oto najnowszy wpis z 4.12.2021: "โ„น ๐™ ๐™–๐™ ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ฅ๐™ค๐™ฏ๐™ฃ๐™–๐™˜ฬ ๐™ ๐™ง๐™ฎ๐™ฏ๐™ฎ๐™จ ๐™ฅ๐™จ๐™ฎ๐™˜๐™๐™ž๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ ๐™– ________________________________________ โ„น Co Ci pomoลผe porozumieฤ‡ siฤ™ z dzieckiem? ๐Ÿ‘‰ Sล‚uchaj. ๐Ÿ‘‰ Okazuj empatiฤ™. ๐Ÿ‘‰ Zgadzaj siฤ™ z tym, co mรณwi. ๐Ÿ‘‰ Bฤ dลบ dostฤ™pny. ________________________________________ ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž ๐™ฌ ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ช๐™ก๐™š โคตโคตโคต https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego. ".

Nowe materiaล‚y dotyczฤ ce zdrowia, stylu ลผycia, ฤ‡wiczeล„, diet, szkoleล„ tematycznych oraz publikacji. Te informacje znajdujฤ™ siฤ™ w postaฤ‡ Akademii NFZ. W ten sposรณb moลผesz poszerzyฤ‡ swojฤ wiedzฤ™ na temat szerokiego zagadnienia, ktรณrym jest ochrona zdrowia.

Nowe informacje od Akademii NFZ

โ„น ๐™ ๐™–๐™ ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ฅ๐™ค๐™ฏ๐™ฃ๐™–๐™˜ฬ ๐™ ๐™ง๐™ฎ๐™ฏ๐™ฎ๐™จ ๐™ฅ๐™จ๐™ฎ๐™˜๐™๐™ž๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ ๐™– __ โ„น Co Ci pomoลผe porozumieฤ‡ siฤ™ z dzieckiem? ๐Ÿ‘‰ Sล‚uchaj. ๐Ÿ‘‰ Okazuj empatiฤ™. ๐Ÿ‘‰ Zgadzaj siฤ™ z tym, co mรณwi. ๐Ÿ‘‰ Bฤ dลบ dostฤ™pny. __ ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž ๐™ฌ ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ช๐™ก๐™š โคตโคตโคต https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego

โ“ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฌ๐™ฏ๐™ž๐™–ฬจ๐™˜ฬ ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข๐™ž๐™š โคตโคตโคต ๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž ๐Ÿ‘‰ ๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ โคตโคตโคต __ ๐Ÿ‘‰ ๐™’๐™ฎ๐™ฅ๐™šล‚๐™ฃ๐™žล‚๐™š๐™จฬ ๐˜ผ๐™ฃ๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™šฬจ ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž โ€“ ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š! ๐™„๐™™๐™ฏฬ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–! ๐Ÿฉบ ๐™‚๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ‘‰ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ ๐™ฌ ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™ž๐™ฌ๐™–๐™ง๐™˜๐™š โžก https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania __ โ“ ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4โƒฃ0โƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ i nie skorzystaล‚eล› jeszcze z pakietu nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych? ๐Ÿ‘‰ Moลผesz jednorazowo skorzystaฤ‡ z pakietu w wyznaczonych placรณwkach bez skierowania od lekarza. โ„น ๐™‹๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ, ๐™Ÿ๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฏ๐™ง๐™ค๐™—๐™ž๐™˜ฬ! 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ ๐Ÿ‘ซ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž to badania diagnostyczne w formie pakietรณw dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mฤ™ลผczyzn. ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช PSA (badanie w kierunku raka prostaty), โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐˜ฝ๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ฌ๐™จ๐™ฅ๐™คฬ๐™ก๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ž ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช pomiar ciล›nienia tฤ™tniczego, โ–ช pomiar masy ciaล‚a, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaลบnika masy ciaล‚a (BMI), โ–ช ocena miarowoล›ci rytmu serca. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

โ™ฟ๏ธ ๐Ÿฏ ๐™œ๐™ง๐™ช๐™™๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ฉ๐™ค ๐™ˆ๐™ž๐™šฬจ๐™™๐™ฏ๐™ฎ๐™ฃ๐™–๐™ง๐™ค๐™™๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐˜ฟ๐™ฏ๐™ž๐™š๐™ฃฬ ๐™Š๐™จ๐™คฬ๐™— ๐™‰๐™ž๐™š๐™ฅ๐™šล‚๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™. __ ๐Ÿ“ˆ Jak pokazujฤ badania, osoby z niepeล‚nosprawnoล›ciฤ wybierajฤ aktywnoล›ฤ‡ fizycznฤ : โ–ช dla przyjemnoล›ci i rozrywki (45.3%), โ–ช ze wzglฤ™dรณw zdrowotnych (29.9%), โ–ช dla utrzymania kondycji i sylwetki (19%), โ–ช ze wzglฤ™du na moลผliwoล›ฤ‡ spotkania ze znajomymi (3.8%). __ ๐Ÿคบ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฝ โ€žMyล›lฤ™, ลผe kaลผda forma aktywnoล›ci jest fajna dla osรณb peล‚nosprawnych, jak i niepeล‚nosprawnych. Warto jest zaczฤ ฤ‡ od jakiล› maล‚ych aktywnoล›ci, od dล‚uลผszych spacerรณw.โ€- mรณwi ๐™†๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™– ๐˜ฟ๐™ง๐™คฬ๐™ฏฬ‡๐™™๐™ฏฬ‡ ๐™จ๐™ง๐™š๐™—๐™ง๐™ฃ๐™– ๐™ข๐™š๐™™๐™–๐™ก๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ ๐™– ๐™ˆ๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฌ ๐™Žฬ๐™ฌ๐™ž๐™–๐™ฉ๐™– ๐™ฌ ๐™†๐™ค๐™ง๐™š๐™ž ๐™ฌ ๐™จ๐™ฏ๐™š๐™ง๐™ข๐™ž๐™š๐™ง๐™˜๐™š ๐™ฃ๐™– ๐™ฌ๐™คฬ๐™ฏ๐™ ๐™–๐™˜๐™. ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿฆฝ๐Ÿคบโ€žSport jest teลผ fajny z tego wzglฤ™du, ลผe po kaลผdym treningu czuje siฤ™ takiego pozytywnego kopa, zmฤ™czenie i to jest super.โ€ - podkreล›la ๐˜ผ๐™™๐™ง๐™ž๐™–๐™ฃ ๐˜พ๐™–๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ค ๐™—๐™ง๐™–ฬจ๐™ฏ๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™ข๐™š๐™™๐™–๐™ก๐™ž๐™จ๐™ฉ๐™– ๐™„๐™œ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™จ๐™ ๐™‹๐™–๐™ง๐™–๐™ค๐™ก๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ž๐™Ÿ๐™จ๐™ ๐™ž๐™˜๐™ ๐™ฌ ๐Ÿฎ๐Ÿฌ๐Ÿญ๐Ÿฒ ๐™ง๐™ค๐™ ๐™ช ๐™ฌ ๐™๐™ž๐™ค ๐™™๐™š ๐™ ๐™–๐™ฃ๐™š๐™ž๐™ง๐™ค ๐™ค๐™ง๐™–๐™ฏ ๐™ฏ๐™™๐™ค๐™—๐™ฎ๐™ฌ๐™˜๐™– ๐™จ๐™ง๐™š๐™—๐™ง๐™ฃ๐™š๐™œ๐™ค ๐™ข๐™š๐™™๐™–๐™ก๐™ช ๐™ฌ ๐™จ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ก๐™ž ๐™ฃ๐™– ๐™ฅ๐™–๐™ง๐™–๐™ค๐™ก๐™ž๐™ข๐™ฅ๐™ž๐™–๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฌ ๐™๐™ค๐™ ๐™ž๐™ค ๐™ฌ ๐™—๐™ง. __ โ„น๏ธ Uprawianie sportu przez osoby z niepeล‚nosprawnoล›ciฤ ma znaczฤ cy wpล‚yw na jakoล›ฤ‡ ich ลผycia pod wzglฤ™dem kondycji fizycznej, ale rรณwnieลผ: โ–ช wpล‚ywa na emocje, โ–ช poprawia samopoczucie, โ–ช rozล‚adowuje stres, โ–ช jest formฤ rozrywki i okazjฤ do zawarcia nowych znajomoล›ci. โ–ช wpล‚ywa na integracjฤ™ z innymi osobami z niepeล‚nosprawnoล›ciฤ , dajฤ c okazjฤ™ do rywalizacji i pracy nad sobฤ oraz poprawy swoich wynikรณw, โ–ช wzmacnia poczucie wล‚asnej wartoล›ci i pewnoล›ci siebie. Niepeล‚nosprawnoล›ฤ‡ nie powinna byฤ‡ ograniczeniem w uprawianiu sportu. โ„น๏ธ Forma aktywnoล›ci powinna zostaฤ‡ skonsultowana z lekarzem i dostosowana do indywidualnych moลผliwoล›ci. Odpowiednio dobrana, moลผe byฤ‡ formฤ rehabilitacji. __ ๐Ÿค— Zobaczcie film z ๐™†๐™ž๐™ฃ๐™œ๐™–ฬจ i ๐˜ผ๐™™๐™ง๐™ž๐™–๐™ฃ๐™š๐™ข

๐Ÿคถ๐Ÿช ๐™ˆ๐™ž๐™ ๐™คล‚๐™–๐™Ÿ๐™ ๐™ค๐™ฌ๐™š ๐™ฌ๐™ฎ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ ๐™ž ๐Ÿฅฎ๐Ÿง‘โ€๐ŸŽ„ __ ๐ŸŽ ลšwiฤ™to obchodzimy 6 grudnia, ale moลผe juลผ w ten weekend zechcecie przygotowaฤ‡ drobne podarki lub spotkaฤ‡ siฤ™ ze znajomymi. ๐ŸŒ™ Wspรณล‚czeล›nie w Polsce nocฤ podkล‚ada siฤ™ dzieciom drobne upominki, maล‚e zabawki, a przede wszystkim sล‚odycze. Waลผne by byล‚y zdrowo przygotowane. ๐Ÿช To dobry czas na pieczenie pierniczkรณw i ciasteczek. ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Polecamy nasze przepisy - sฤ pyszne, proste i wyjฤ tkowe - ๐™—๐™š๐™ฏ ๐™™๐™ค๐™™๐™–๐™ฉ๐™ ๐™ช ๐™˜๐™ช๐™ ๐™ง๐™ช! Zostawcie kilka ๐Ÿช dla Mikoล‚aja ๐ŸŽ __ ๐Ÿช ๐™‹๐™ง๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™– ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™ฃ๐™ž๐™˜๐™ฏ๐™ ๐™ž ๐Ÿ“‹ ๐™Ž๐™ ล‚๐™–๐™™๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™ž: โ–ช Mฤ ka pszenna - 250 g, โ–ช Miรณd spadziowy - 120 ml, โ–ช Masล‚o - 50 g, โ–ช Jajko โ€“ sztuka, โ–ช Soda โ€“ ล‚yลผeczka, โ–ช Przyprawa piernikowa. ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐™’๐™ฎ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š: โ–ช Mฤ kฤ™ i przyprawฤ™ wymieszaj na stolnicy lub blacie. โ–ช Zrรณb wgล‚ฤ™bienie i dodaj, miรณd, masล‚o, jajko i sodฤ™. โ–ช Zagnieฤ‡ ciasto, aลผ bฤ™dzie gล‚adkie i elastyczne. โ–ช Rozwaล‚kuj kawaล‚ki na cienkie placki. โ–ช Wykrawaj foremkami dowolne ksztaล‚ty. โ–ช Piecz 10-12 minut w 180 stopniach. โ–ช Po wystygniฤ™ciu moลผesz je udekorowaฤ‡. __ ๐Ÿฅฎ ๐™‹๐™ง๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™– ๐™˜๐™ž๐™–๐™จ๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ ๐™– ๐™–๐™ข๐™–๐™ง๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ช๐™จ๐™ค๐™ฌ๐™š ๐Ÿ“‹ ๐™Ž๐™ ล‚๐™–๐™™๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™ž: โ–ช Amarantus ekspandowany - szklanka (30 g), โ–ช Wiรณrki kokosowe - ล‚yลผka (5 g), โ–ช Jajo kurze - sztuka (55 g), โ–ช Olej lniany - ล‚yลผka (10 ml), โ–ช Kakao 16%, โ–ช Proszek do pieczenia - 2 ล‚yลผeczki (10 g). ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐™’๐™ฎ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š: โ–ช Jajko zblenduj z kakao. โ–ช Dodaj amarantus, wiรณrki kokosowe i wymieszaj. โ–ช Blachฤ™ do pieczenia wyล‚รณลผ pergaminem. โ–ช Uformuj kulki. Poukล‚adaj na blaszce i delikatnie rozgnieฤ‡, aby powstaล‚y ciastka. โ–ช Piecz w 180 stopniach przez okoล‚o 15 minut. ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Smacznego! __ ๐Ÿค” ๐˜พ๐™ฏ๐™ฎ ๐™ฌ๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™šโ€ฆ โ–ช ๐™œ๐™ค๐™ฏฬ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™ ๐™ž dodawane do pierniczkรณw i kompotu, poza wspaniaล‚ym zapachem, majฤ szereg innych dobroczynnych wล‚aล›ciwoล›ci: wspomagajฤ ukล‚ad trawienny, majฤ dziaล‚anie przeciwbรณlowe, odkaลผajฤ ce; โ–ช ๐™˜๐™ฎ๐™ฃ๐™–๐™ข๐™ค๐™ฃ to przyprawa chฤ™tnie stosowana w kuchni zimowej: rozgrzewa i pobudza krฤ ลผenie, wspomaga trawienie, obniลผa ciล›nienie krwi; โ–ช ๐™ž๐™ข๐™—๐™ž๐™ง to przyprawa korzenna, nieodล‚ฤ czny skล‚adnik tradycyjnego piernika: dziaล‚a przeciwzapalnie i przeciwbรณlowo, odkaลผajฤ co, obniลผa cieล›nie tฤ™tnicze, rozrzedza krew, wspomaga ukล‚ad trawienny. โ–ช ๐™ ๐™–๐™ง๐™™๐™–๐™ข๐™ค๐™ฃ to znana od wiekรณw przyprawa, doceniana nie tylko za walory smakowe, zawarte w kardamonie olejki eteryczne: dziaล‚ajฤ rozkurczajฤ co na ลผoล‚ฤ dek i pobudzajฤ wydzielanie sokรณw trawiennych, pomaga zwalczyฤ‡ nudnoล›ci, zgagฤ™, wzdฤ™cia czy gazy, wykazuje takลผe wล‚aล›ciwoล›ci przeciwwirusowe i przeciwbakteryjne, dziaล‚a rozgrzewajฤ co, to teลผ jeden ze skuteczniejszych afrodyzjakรณw ๐Ÿ˜‰ __ โ„น Ciekawostki, porady i przepisy na zimowe dania znajdziesz w e-booku ๐™†๐™๐˜พ๐™ƒ๐™€๐™‰๐™‰๐™€ ๐™„๐™‰๐™Ž๐™‹๐™„๐™๐˜ผ๐˜พ๐™ ๐™€ ๐™• ๐™‰๐™๐™• "๐™•๐™„๐™ˆ๐˜ผ" โžก https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoprofilaktyka-ebooki/

๐Ÿด ๐—ง๐—ฌ๐—š๐—ข๐——๐—ก๐—œ ๐——๐—ข ๐—ญ๐——๐—ฅ๐—ข๐—ช๐—œ๐—” ๐Ÿšถ๐Ÿƒโ›น๏ธ๐ŸŠ๐Ÿง˜ ๐—•๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ผ-๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ๐˜„๐˜† __ 7โƒฃ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š โžก ๐—–๐˜‡๐—ฎ๐˜€ ๐—ป๐—ฎ ๐—ถ๐—ป๐˜๐—ฒ๐—ฟ๐˜„๐—ฎล‚๐—ผ๐˜„๐˜† ๐—›๐—œ๐—œ๐—ง. ๐—˜๐˜๐—ฎ๐—ฝ ๐Ÿญ. ๐Ÿšถ Rozgrzewka โ€“ 5 min ๐Ÿ‹๏ธ Czฤ™ล›ฤ‡ gล‚รณwna interwaล‚owa โ€“ 20 sek. intensywnego wysiล‚ku na 10 sek. odpoczynku. 5 rundy. W kaลผdej rundzie 3 ฤ‡wiczenia zakoล„czone 1 min odpoczynku ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ Rozciฤ ganie - 5 min __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ข๐—ช๐—ฌ โžก ๐—ง๐—ฌ๐——๐—ญ๐—œ๐—˜๐—กฬ 7โƒฃ โœ 1 x Trening 7โƒฃ โ€žCzas na interwaล‚owy HIIT. Etap 1โ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 5โƒฃ โ€žWzmacniamy siล‚ฤ™ miฤ™ล›niโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 4โƒฃ โ€žTabata i nasze pierwsze interwaล‚yโ€ โ€“ 35 min โœ 60 min interwaล‚owy trening marszowy lub marszowo-biegowy. โฑ Razem 170 minut aktywnoล›ci fizycznej. __ โ„น๏ธ ๐—ก๐—”๐—ง๐—˜ฬจ๐—ญฬ‡๐—˜๐—ก๐—œ๐—˜ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐Ÿ‘‰ umiarkowane - 110 min, ๐Ÿ‘‰ intensywne - 60 min. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ "Treningi poprawiajฤ sprawnoล›ฤ‡ mรณzgu, koordynacjฤ™, myล›lenie oraz obniลผajฤ poziom hormonรณw stresu, czyli adrenaliny i noradrenaliny oraz kortyzolu.โ€ โ€“ wyjaล›nia lek. Anna Plucik-Mroลผek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ญ๐—˜๐—— ๐—ฅ๐—ข๐—ญ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ญ๐—˜ฬจ๐—–๐—œ๐—˜๐— ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ด๐—ผ๐˜๐˜‚๐—ท ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ - ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—”๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ก๐—™๐—ญ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚, ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ โœ Odpowiedz na 7 pytaล„ zawartych w ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡๐˜‚ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค. โ—๏ธ Jeล›li na ktรณrekolwiek pytanie odpowiesz: TAK โ€“ skontaktuj siฤ™ ze swoim lekarzem. โœ Sprawdลบ sprawdzisz swojฤ obecnฤ kondycjฤ™ fizycznฤ korzystajฤ c z jednej z dwรณch wersji ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก๏ธ ๐Ÿƒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท lub ๐Ÿšถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท โœ Do aktywnoล›ci fizycznej dodaj prawidล‚owe odลผywianie. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl __ ๐Ÿ‘ ๐——๐—ผล‚๐—ฎฬจ๐—ฐ๐˜‡ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐˜†: # zamieszczajฤ c na swoim fanpage'u hasztag #๐Ÿด๐—ง๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐——๐—ผ๐—ญ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ i ๐Ÿ–ผ skorzystaj z ๐—ป๐—ฎ๐—ธล‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐—ถ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‡๐—ฑ๐—ท๐—ฒฬจ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ โžก๏ธ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 โ—๏ธ Pamiฤ™taj trenuj we wล‚asnym tempie. ๐—ญ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐Ÿคธโ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿšดโ€โ™€๐ŸŠโ€โ™€

โ™€โ™‚ ๐˜พ๐™๐™ค๐™ง๐™ค๐™—๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ž ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ - ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š ๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช. ๐™’๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™™๐™ก๐™ž๐™ฌ๐™ฎ ๐™ ล‚๐™ค๐™ฅ๐™ค๐™ฉ? __ โ„น Ze wzglฤ™du na czฤ™stoล›ฤ‡ wystฤ™powania, ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š ๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช oceniane jest przez ลšwiatowฤ Organizacjฤ™ Zdrowia (WHO) jako jeden z aktualnych i waลผnych problemรณw zdrowotnych. โ„น Mรณwimy o nim dziล› w ramach akcji ลšroda z Profilaktykฤ w przygotowanym materiale filmowym. __ ๐Ÿ”ธ Co piฤ ty mฤ™ลผczyzna obserwuje u siebie kล‚opoty z prawidล‚owym oddawaniem i utrzymywaniem moczu. ๐Ÿ”ธ Nietrzymania moczu doล›wiadcza okoล‚o 25-45% kobiet. ๐Ÿ”ธ Co naleลผy wiedzieฤ‡ o tej chorobie? ๐Ÿ”ธ Jakie wybraฤ‡ ฤ‡wiczenia? ๐Ÿ”ธ Jak wzmocniฤ‡ miฤ™ล›nie dna miednicy? ๐Ÿ‘‰ Na pytania odpowiada mgr Agnieszka Szczepocka. ๐Ÿ‘‰ Zapraszamy takลผe do zapoznania siฤ™ z materiaล‚em โžก๏ธ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 __ ๐Ÿค” ๐˜พ๐™ค ๐™ข๐™ค๐™ฏฬ‡๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™ง๐™ค๐™—๐™ž๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น Dbaj o utrzymywanie prawidล‚owej masy ciaล‚a โ€“ otyล‚oล›ฤ‡ zwiฤ™ksza ryzyko wystฤ pienia choroby! ๐Ÿ”น Unikaj zaparฤ‡ โ€“ pij ok. 2 l wody dziennie, stosuj zdrowฤ , zbilansowanฤ dietฤ™ bogatฤ w warzywa i owoce - polecamy plan ลผywieniowy DASH ZAPARCIA na portalu Diety.nfz.gov.pl. ๐Ÿ”น Pamiฤ™taj o regularnej aktywnoล›ci fizycznej - przeciwdziaล‚a zaparciom, dobrze dobrana pozytywnie wpล‚ywa na miฤ™ล›nie dna miednicy i zmniejsza ryzyko pojawienia siฤ™ nietrzymania moczu. Uwaga! Bardzo intensywna aktywnoล›ฤ‡ fizyczna wykonywana z duลผฤ czฤ™stotliwoล›ciฤ i obciฤ ลผeniem moลผe zwiฤ™kszyฤ‡ ryzyko nietrzymania moczu. ๐Ÿ”น Rzuฤ‡ palenie tytoniu - zwiฤ™ksza ono ryzyko pฤ™cherza nadreaktywnego, natomiast przewlekล‚y kaszel, ktรณry czฤ™sto towarzyszy palaczom, moลผe powodowaฤ‡ nietrzymanie moczu; ๐Ÿ”น Dbaj o prawidล‚owe nawyki toaletowe โ€“ nie przemy podczas oddawania moczu, nie oddajemy moczu na zapas; ๐Ÿ”น Zadbaj o prawidล‚owฤ postawฤ™ ciaล‚a podczas mikcji i defekacji: โ–ช๏ธ podczas oddawania moczu - siedzฤ c na toalecie, stopy sฤ pล‚asko oparte o podล‚oลผe, plecy proste, โ–ช๏ธ podczas oddawania stolca - pod stopy podkล‚adamy nieduลผy stoล‚eczek, plecy zaokrฤ glamy, โ–ช๏ธ przy oddawaniu moczu w toaletach publicznych - unikamy pozycji โ€œna narciarzaโ€; ๐Ÿ”น Trenuj miฤ™ล›nie dna miednicy โ€“ szczegรณlnie waลผne u kobiet w okresie ciฤ ลผy oraz porodu. Waลผne, aby ฤ‡wiczenia dna miednicy byล‚y odpowiednio dobrane. W tym celu warto skonsultowaฤ‡ siฤ™ z fizjoterapeutฤ . Zapraszamy na #ลšrodazProfilaktykฤ

โ„น ๐™ ๐™–๐™ ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ฅ๐™ค๐™ฏ๐™ฃ๐™–๐™˜ฬ ๐™ ๐™ง๐™ฎ๐™ฏ๐™ฎ๐™จ ๐™ฅ๐™จ๐™ฎ๐™˜๐™๐™ž๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ ๐™– __ โš Jeล›li podejrzewasz, ลผe dziecko jest w kryzysie โ€“ DZIAลAJ! ๐Ÿ‘‰ Zapytaj, jak siฤ™ czuje. Wysล‚uchaj. ๐Ÿ‘‰ Jeล›li nie chce z Tobฤ rozmawiaฤ‡, znajdลบ kogoล›, przed kim siฤ™ otworzy, np. psychologa lub psychoterapeutฤ™. Czasem dziecku trudniej rozmawia siฤ™ z rodzicem, ktรณrego moลผe nie chcieฤ‡ martwiฤ‡. __ ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž ๐™ฌ ๐™–๐™ง๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ช๐™ก๐™š โคตโคตโคต https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/pierwsze-objawy-kryzysu-psychicznego

โ„น๏ธ ๐Ÿญ ๐—ด๐—ฟ๐˜‚๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐—ฎ ๐˜‡๐—ผ๐˜€๐˜๐—ฎ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐˜„๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ฎ๐—ฑ๐˜‡๐—ผ๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฎ๐—ธ๐—ถ๐—ฒ๐˜ ๐—ฎ๐—น๐—ฒ๐—ฟ๐˜๐—ผ๐˜„๐˜†. Ministerstwo Zdrowia #koronawirus #COVID #SzczepimySiฤ™

๐™‰๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š ๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช - ๐™„๐™‰๐™†๐™Š๐™‰๐™๐™”๐™‰๐™€๐™‰๐˜พ๐™ ๐˜ผ ๐™„๐™ฃ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™ฃ๐™š๐™ฃ๐™˜๐™Ÿ๐™– - choroba powszechna i globalna. __ โ„น Na ล›wiecie cierpi na niฤ ponad 400 mln osรณb. โ–ช W Polsce mรณwi siฤ™ o ok. 2 mln chorych, lecz moลผe byฤ‡ ich wiฤ™cej. โ–ช Z uwagi na intymnoล›ฤ‡ choroby wielu ludzi nie zgล‚asza siฤ™ do lekarza. โ–ช 12% chorych to osoby miedzy 30. a 39. r.ลผ. โ–ช Przyczyn tej choroby jest kilka. Zwiฤ zane sฤ ze stylem ลผycia, przebytymi chorobami, zabiegami w okolicach drรณg moczowych i rodnych. __ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿฆฐ ๐™ ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ wystฤ™puje gล‚รณwnie w wyniku: ๐Ÿ”ธ uszkodzenia miฤ™ล›ni dna miednicy mniejszej, miฤ™ล›ni Kegla; ๐Ÿ”ธ osล‚abienia miฤ™ล›ni okalajฤ cych cewkฤ™ moczowฤ ; ๐Ÿ”ธ porodu (34% przypadkรณw); ๐Ÿ”ธ menopauzy i zwiฤ zanฤ z niฤ zmianฤ gospodarki hormonalnej. ๐Ÿ‘จ ๐™ ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ nietrzymanie moczu wiฤ ลผe siฤ™ gล‚รณwnie z przerostem gruczoล‚u krokowego. __ โš ๐™‰๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™ข๐™–๐™ฃ๐™ž๐™ช ๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฏ๐™ช ๐™จ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™Ÿ๐™–๐™Ÿ๐™–ฬจ: ๐Ÿ”ธ otyล‚oล›ฤ‡, ๐Ÿ”ธ przebyte zabiegi operacyjne ukล‚adu moczowo-pล‚ciowego, ๐Ÿ”ธ infekcje, ๐Ÿ”ธ czฤ™ste zaparcia, ๐Ÿ”ธ choroby ukล‚adu nerwowego. __ ๐Ÿ‘ฉโ€โš• W najbliลผszฤ ๐™Žฬ๐™ง๐™ค๐™™๐™šฬจ ๐™ฏ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™–ฬจ nasz ekspert opowie: ๐Ÿ‘‰ Jak moลผesz zapobiegaฤ‡ tej chorobie? ๐Ÿ‘‰ Jakie odpowiednio wybraฤ‡ ฤ‡wiczenia? ๐Ÿ‘‰ Jak moลผesz wzmocniฤ‡ miฤ™ล›nie dna miednicy? ๐Ÿ‘‰ Czy kulki Gejszy to dobry sposob na miฤ™ล›nie dna miednicy? ๐Ÿ‘‰ Fakty i mity o mikacji i defekacji. ๐Ÿค— Zapraszamy!

๐˜—๐˜ณ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฃ๐˜บ๐˜ค๐˜ช๐˜ฆ ๐˜Š๐˜–๐˜๐˜๐˜‹-19 ๐˜ธ ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ด๐˜ปล‚๐˜ฐล›๐˜ค๐˜ช ๐˜ฏ๐˜ช๐˜ฆ ๐˜ด๐˜ต๐˜ข๐˜ฏ๐˜ฐ๐˜ธ๐˜ช ๐˜ฑ๐˜ณ๐˜ป๐˜ฆ๐˜ค๐˜ช๐˜ธ๐˜ธ๐˜ด๐˜ฌ๐˜ข๐˜ป๐˜ข๐˜ฏ๐˜ช๐˜ข ๐˜ฅ๐˜ฐ ๐˜ด๐˜ป๐˜ค๐˜ป๐˜ฆ๐˜ฑ๐˜ช๐˜ฆล„. Wiฤ™cej informacji โคต๏ธโคต๏ธโคต๏ธ

ZOBACZ KONIECZNIE Jakie przywileje majฤ dawcy krwi?