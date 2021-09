Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 3.09.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

"🥪🌯🍱 Zdrowe II śniadanie. 🤔 Co przygotować do śniadaniówki teraz popularnie nazywanej lunchboxem? 💁‍♀️ Czy wiesz, że z planem żywieniowym DASH Rodzina przygotujesz zdrową i pożywną przekąskę dla wszystkich członków rodziny? W szkole, w pracy czy w domu warto zadbać o wartościowy i zdrowy posiłek w ciągu dnia. 🤔 Co powiecie na: 👉 ciasteczka gryczane, 👉 owocowy twarożek z placuszkami zbożowymi, 👉 owsiane naleśniki z łososiem i warzywami, 👉 zapiekaną owsiankę jagodowo-bananową? 📑 Przepisy na śniadania, obiady i kolacje znajdziesz w planie DASH RODZINA na portalu ➡ https://diety.nfz.gov.pl 👍 Poznaj zalety! ☑ Przygotowujesz jeden posiłek dla wszystkich domowników i dzielisz go zgodnie ze wskazówkami na portalu. ☑ Różnorodność produktów w proponowanych jadłospisach zapewnia niezbędne składniki. ☑ To doskonały sposób na wprowadzenie do menu warzyw, których najmłodsi nie zdążyli jeszcze polubić  ☑ Wszystkie przepisy są bez dodatku cukru! ☑ Możesz wygenerować gotową listę zakupów na wybrany tydzień! ☑ Po zalogowaniu na portal Diety NFZ określasz dla domowników kaloryczność w tym podstawową oraz całkowitą przemianę materii (PPM) i (CPM), obliczysz dla nich BMI. ☑ DASH Rodzina to bezpłatny plan żywieniowy dla dorosłych oraz dzieci od 4. r.ż. 👌 Polecamy! ℹ Pamiętaj! 👉 Gotowe przekąski zawierają cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcze nasycone! 👉 Koniecznie czytaj etykiety produktów spożywczych! 🤗 Jedz zdrowo! Żyj zdrowo! #NieprzesadzajNieprzesładzaj #DietyNFZ. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 3.09.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, które dotyczą zdrowego stylu życia, diet, ćwiczeń, szkoleń oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposób można zdobyć wiedzę na temat szeroko pojętej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiały będą dla Ciebie przydatne.

Nowe wiadomości od Akademii NFZ

🥪🌯🍱 Zdrowe II śniadanie. 🤔 Co przygotować do śniadaniówki teraz popularnie nazywanej lunchboxem? 💁‍♀️ Czy wiesz, że z planem żywieniowym DASH Rodzina przygotujesz zdrową i pożywną przekąskę dla wszystkich członków rodziny? W szkole, w pracy czy w domu warto zadbać o wartościowy i zdrowy posiłek w ciągu dnia. 🤔 Co powiecie na: 👉 ciasteczka gryczane, 👉 owocowy twarożek z placuszkami zbożowymi, 👉 owsiane naleśniki z łososiem i warzywami, 👉 zapiekaną owsiankę jagodowo-bananową? 📑 Przepisy na śniadania, obiady i kolacje znajdziesz w planie DASH RODZINA na portalu ➡ https://diety.nfz.gov.pl 👍 Poznaj zalety! ☑ Przygotowujesz jeden posiłek dla wszystkich domowników i dzielisz go zgodnie ze wskazówkami na portalu. ☑ Różnorodność produktów w proponowanych jadłospisach zapewnia niezbędne składniki. ☑ To doskonały sposób na wprowadzenie do menu warzyw, których najmłodsi nie zdążyli jeszcze polubić  ☑ Wszystkie przepisy są bez dodatku cukru! ☑ Możesz wygenerować gotową listę zakupów na wybrany tydzień! ☑ Po zalogowaniu na portal Diety NFZ określasz dla domowników kaloryczność w tym podstawową oraz całkowitą przemianę materii (PPM) i (CPM), obliczysz dla nich BMI. ☑ DASH Rodzina to bezpłatny plan żywieniowy dla dorosłych oraz dzieci od 4. r.ż. 👌 Polecamy! ℹ Pamiętaj! 👉 Gotowe przekąski zawierają cukier, syrop glukozowo-fruktozowy, tłuszcze nasycone! 👉 Koniecznie czytaj etykiety produktów spożywczych! 🤗 Jedz zdrowo! Żyj zdrowo! #NieprzesadzajNieprzesładzaj #DietyNFZ

🪑🧘‍♀🛋 Ja siedzę. Ty siedzisz. On siedzi. 🧍‍♀🧍 W Polsce mamy obecnie prawie 15% osób otyłych. ℹ Czy wiesz, że: 🔸 W 1996 r. przed telewizorami 3 godziny i więcej każdego dnia spędzało 19% Polaków, a w 2013 już ponad 32%. 🔸 W 2019 r. statystyczny Polak każdego dnia spędził przed telewizorem średnio 4 godziny, 16 minut. 🔹 W 2010 r. 9 mln Polaków cierpiało na nadciśnienie tętnicze, a na cukrzycę 1,5 mln. 🔹 Prognozy zakładają, że w 2035 r. te liczby wyniosą odpowiednio 15 mln i 3,2 mln. ℹ Nie myl aktywności fizycznej z ćwiczeniami lub treningiem. 👉 Według Światowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywność fizyczną definiujemy jako ruch ciała wywołany przez mięśnie szkieletowe, który wymaga energii. Dlatego do aktywności fizycznej zaliczyć należy nie tylko zorganizowane zajęcia sportowe, ale również typową codzienną aktywność zawodową czy prace domowe. 🚶‍♀🏃🚴‍♀💃 Nieznacznie modyfikując przyzwyczajenia, możesz znaleźć czas na aktywność fizyczną np.: ▪ wchodzenie po schodach - 948 kcal/godz. ▪ szybki marsz - 600 kcal/godz. ▪ powolny spacer - 172 kcal/godz. ▪ pływanie - 468 kcal/godz. ▪ energiczny taniec - 366 kcal/godz. ▪ aerobik - 300 kcal/godz. ▪ odkurzanie - 135 kcal/godz. ▪ skakanka - 492 kcal/godz. 💓 Wpływ aktywności fizycznej na zdrowie: ☑ ogranicza ryzyko schorzeń sercowo-naczyniowych, ☑ powstrzymuje i opóźnia rozwój nadciśnienia tętniczego, ☑ zmniejsza ryzyko otyłości, ☑ pozwala na zachowanie funkcji metabolicznych, ☑ pomaga w profilaktyce cukrzycy typu 2. 👩‍👧‍👦👨‍👧‍👦 Jako rodzice jesteśmy dla swojego dziecka wzorem do naśladowania, dlatego warto dać mu dobry przykład. 💁‍♀️ Skorzystaj z bezpłatnego: 👉 programu treningowego „8 tygodni do zdrowia” ➡️ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia 👉 portalu Diety NFZ ➡️ https://diety.nfz.gov.pl #8tygodnidozdrowia #DietyNFZ #DietaDASH

🕕 Minęła godz. 18.00. 🏥 Twój POZ już nie pracuje. 🤔 Gdzie znajdziesz pomoc medyczną? 👉 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu #TPK. 🆓 #TPK - 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - jeden, bezpłatny numer dla całej Polski. 📲 Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. 👩‍⚕🧑‍⚕👨‍⚕ Pod telefonem dyżuruje personel medyczny. ℹ TPK umożliwia: 👩‍⚕️ otrzymanie pomocy medycznej ➡️ poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, ➡️ w weekendy oraz święta, 👩‍⚕️ wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 👩‍⚕️ obsługę pacjentów w kilku językach, 👩‍⚕️ osobom niesłyszącym teleporadę w formie wideoczatu. ℹ Więcej informacji ➡️ https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK

🔵 Choroba rodzinna. Choroba cywilizacyjna. Epidemia XXI wieku! Na chorobę, która nie boli choruje w Polsce 3 miliony osób (9,1 % populacji). 🔹 Jej objawy to m.in.: ▪ przewlekłe zmęczenie, ▪ zwiększone pragnienie i częste oddawanie moczu, ▪ gwałtowna utrata masy ciała. 👉👉 CUKRZYCA 👈👈 ❓ Czy można jej zapobiec? Dzisiejszą #ŚrodęzProfilaktyka poświęcamy profilaktyce cukrzycy typu 2 🔵 Czy wiesz, że…? 🔹 Przy redukcji 5% wyjściowej masy ciała dochodzi do obniżenia ciśnienia krwi i stężenia trójglicerydów we krwi oraz do zwiększenia insulinowrażliwości tkanek. 🔹 Możesz w ten sposób zredukować ryzyko rozwoju cukrzycy typu 2! 👉 Co oznacza ‘submaksymalna aktywność fizyczna’ i jakie są jej efekty? 👉 Kiedy najlepiej zjeść śniadanie, a kiedy kolację? 👉 Jakie są zalecenia spożycia owoców, czy i kiedy możemy je jeść? 🎬 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym przygotowanym w ramach akcji #ŚrodazProfilaktyką. Na pytania odpowiada dr n. med. Anna Modzelewska – diabetolog. 👉 Sprawdź, czy jesteś w grupie ryzyka i wykonaj test czynników ryzyka wystąpienia stanu przedcukrzycowego i niezdiagnozowanej cukrzycy ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/codzienna-profilaktyka-cukrzycy

🏫🎒📚⏳ Początek roku szkolnego tuż tuż! 👩‍👦👨‍👧 Jesteś rodzicem lub opiekunem? 🔔 Przypomnij dziecku o zasadach bezpieczeństwa. 🔔 Powiedz dziecku, jak ważne jest regularne mycie rąk wodą z mydłem, w pierwszej kolejności po przyjściu do szkoły oraz szczególnie przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza i po skorzystaniu z toalety, a także unikanie dotykania oczu, nosa i ust. 🔔 Zaopatrz dziecko w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej, w ilości zapewniającej bezpieczne korzystanie z nich w ciągu całego pobytu w szkole. 🔔 Pokaż dziecku jak bezpiecznie zasłaniać usta i nos podczas kichania i kaszlu. 🔔 Przypomnij dziecku, że przed założeniem czystej maseczki i po zdjęciu brudnej zawsze należy dokładnie umyć ręce. 🔔 Zaopatrz dziecko we wszystkie potrzebne przybory i podręczniki. Uczniowie nie mogą wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 🔔 Pamiętaj, że uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nich obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej. 🔔 Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38°C, kaszel, duszności), zapewni uczniowi izolację w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu i niezwłocznie powiadomi rodziców/opiekunów o konieczności pilnego odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). ℹ W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przed zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19. 👉 Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych obowiązujące od 1 września 2021 r. ➡ https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wytyczne-mein-mz-i-gis-dla-szkol-podstawowych-i-ponadpodstawowych-obowiazujace-od-1-wrzesnia-2021-r #COVID #koronawirus #MaskujSię #DDM #NFZ 🔹 Ministerstwo Edukacji i Nauki 🔹 Ministerstwo Zdrowia 🔹 Główny Inspektorat Sanitarny

📆 Najbliższą Środę z Profilaktyką poświęcimy chorobie, którą Światowa Organizacja Zdrowia określa mianem epidemii XXI wieku. ℹ Cukrzyca typu 2 należy do grupy chorób cywilizacyjnych, czyli determinowanych przez styl życia. Choroba może nie dawać żadnych objawów przez wiele lat, dlatego ciągle jest zbyt późno rozpoznawana, nierzadko przy okazji zawału serca czy udaru mózgu. ℹ Do grupy ryzyka należą osoby z nadwagą, otyłością, z cukrzycą w rodzinie, mało aktywni fizycznie, chorujący na nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, osoby po zawale serca, udarze mózgu oraz kobiety po przebytej cukrzycy ciążowej i kobiety, które urodziły dziecko o masie ciała > 4 kg. ℹ Istotnym elementem w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2 jest zbilansowana dieta uwzględniająca równomierny rozkład węglowodanów na posiłki w ciągu dnia oraz aktywność fizyczna. 👉 Więcej o profilaktyce cukrzycy w aspektach tj.: żywienie, styl życia, aktywność fizyczna oraz powikłania i konsekwencje zdrowotne będziemy mówić w najbliższą #ŚrodazProfilaktyką. 👉 Polecamy również plany żywieniowe DASH CUKRZYCA na portalu Diety NFZ ➡ https://diety.nfz.gov.pl Zapraszamy 🤗.

🩺 Profilaktyka 40 PLUS Masz 4️⃣0️⃣ lat lub więcej? Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#SzczepimySię i wracamy do normalności❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw COVID-19 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅ 👉 https://fb.watch/7ECpVhvXQQ/

🆓 Teleplatforma Pierwszego Kontaktu #TPK. ℹ TPK umożliwia: 👩‍⚕️ otrzymanie pomocy medycznej ➡️ poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, ➡️ w weekendy oraz święta, 👩‍⚕️ wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 👩‍⚕️ obsługę pacjentów w kilku językach, 👩‍⚕️ osobom niesłyszącym teleporadę w formie wideoczatu. 🆓📲 #TPK - 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - jeden, bezpłatny numer dla całej Polski. Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. ℹ Więcej informacji ➡️ https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/ #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

🥛🥚🥑🐟 DASH Hashimoto 🔘 Choroba Hashimoto jest jedną z najczęściej występujących chorób tarczycy o podłożu autoimmunizacyjnym. 🔘 Częstość występowania choroby Hashimoto zwiększa się z wiekiem (zwłaszcza u osób po 60. r.ż.), ale występuje również u osób młodych i dzieci, często u członków rodziny. 🔘 Ze względu na podłoże immunologiczne choroby Hashimoto i stan zapalny toczący się w organizmie stosowany sposób żywienia powinien opierać się na produktach przeciwzapalnych. 👩‍🍳 Codzienne menu powinno zawierać: 🫒 świeże warzywa i owoce (źródło wielu aktywnych biologicznie związków takich jak: witaminy A, C, E, beta-karoten, bioflawonoidy), 🫒 nasiona roślin strączkowych, 🫒 wielonienasycone kwasy tłuszczowe z rodziny omega 3 w postaci tłustych ryb, skorupiaków, oleju lnianego, oleju rzepakowego, orzechów włoskich, migdałów, 🫒 jednonienasycone kwasy tłuszczowe w postaci oliwy z oliwek, oliwek, awokado, 🫒 produkty zbożowe pełnoziarniste, razowe. ℹ Odpowiednio zbilansowana dieta wspomaga obniżenie skali procesów zapalnych, zmniejsza ryzyko wystąpienia innych chorób współistniejących. 🔹 Jednym z głównych założeń diety osób z niedoczynnością tarczycy z współwystępującą chorobą Hashimoto jest odpowiednia podaż białka, która powinna wynosić od 15% do 25% całkowitej energii z diety. 🔹 Deficyt białka wiąże się z gorszą pracą i aktywnością tarczycy. 🔹 Zaleca się pełnowartościowe białko pochodzenia zwierzęcego tj. mięso, ryby morskie, jaja. 🔹 Produkty roślinne bogate w białko, takie jak nasiona roślin strączkowych będą również świetnym elementem diety. ⚠ Uwaga! Wyjątkiem jest soja i jej przetwory, ponieważ u chorych z niedoczynnością tarczycy białko sojowe obniża absorpcję lewotyroksyny i może przyczyniać się do zwiększenia dawki przyjmowanego leku. 👉 DASH Hashimoto na portalu Diety NFZ ➡ https://diety.nfz.gov.pl Jedz Zdrowo! Żyj Zdrowo!