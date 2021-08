Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 29.08.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

"馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia. " - to najnowsza informacja, jaka pojawi艂a si臋 na Facebooku Akademii NFZ 29.08.2021.

#SzczepimySi臋 i wracamy do normalno艣ci鉂 Nie zwlekaj i ju偶 teraz zarejestruj si臋 na szczepienie przeciw COVID-19 przez: 鉃★笍 infolini臋 989 鉃★笍 pacjent.gov.pl 鉃★笍 SMS o tre艣ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 鉃★笍 aplikacj臋 #mojeIKP #B膮d藕Bezpieczny #OstatniaProsta 鉁 馃憠 https://fb.watch/7ECpVhvXQQ/

鈩 Ponad 90% przypadk贸w chor贸b nowotworowych jest zale偶nych od czynnik贸w zewn臋trznych, takich jak np. z艂a dieta lub brak ruchu. 馃憠 Wi臋cej na ten temat przeczytacie w nr 4 magazynu 鈥瀂e Zdrowiem鈥 鉃 https://www.nfz.gov.pl/ze-zdrowiem/nr-4/index.html Zapraszamy!

馃啌 Teleplatforma Pierwszego Kontaktu #TPK. 鈩 TPK umo偶liwia: 馃懇鈥嶁殨锔 otrzymanie pomocy medycznej 鉃★笍 poza godzinami pracy lekarzy rodzinnych, 鉃★笍 w weekendy oraz 艣wi臋ta, 馃懇鈥嶁殨锔 wystawienie e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia, 馃懇鈥嶁殨锔 obs艂ug臋 pacjent贸w w kilku j臋zykach, 馃懇鈥嶁殨锔 osobom nies艂ysz膮cym teleporad臋 w formie wideoczatu. 馃啌馃摬 #TPK - 8锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯-1锔忊儯3锔忊儯7锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯 - jeden, bezp艂atny numer dla ca艂ej Polski. Po艂膮czenie z numerem TPK mo偶e by膰 wykonane tylko z Polski, poniewa偶 platforma jest przeznaczona dla os贸b ubezpieczonych i mieszkaj膮cych w kraju. 鈩 Wi臋cej informacji 鉃★笍 https://www.nfz.gov.pl/kontakt/teleplatforma-pierwszego-kontaktu/ #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

馃馃馃馃悷 DASH Hashimoto 馃敇 Choroba Hashimoto jest jedn膮 z najcz臋艣ciej wyst臋puj膮cych chor贸b tarczycy o pod艂o偶u autoimmunizacyjnym. 馃敇 Cz臋sto艣膰 wyst臋powania choroby Hashimoto zwi臋ksza si臋 z wiekiem (zw艂aszcza u os贸b po 60. r.偶.), ale wyst臋puje r贸wnie偶 u os贸b m艂odych i dzieci, cz臋sto u cz艂onk贸w rodziny. 馃敇 Ze wzgl臋du na pod艂o偶e immunologiczne choroby Hashimoto i stan zapalny tocz膮cy si臋 w organizmie stosowany spos贸b 偶ywienia powinien opiera膰 si臋 na produktach przeciwzapalnych. 馃懇鈥嶐煃 Codzienne menu powinno zawiera膰: 馃珤 艣wie偶e warzywa i owoce (藕r贸d艂o wielu aktywnych biologicznie zwi膮zk贸w takich jak: witaminy A, C, E, beta-karoten, bioflawonoidy), 馃珤 nasiona ro艣lin str膮czkowych, 馃珤 wielonienasycone kwasy t艂uszczowe z rodziny omega 3 w postaci t艂ustych ryb, skorupiak贸w, oleju lnianego, oleju rzepakowego, orzech贸w w艂oskich, migda艂贸w, 馃珤 jednonienasycone kwasy t艂uszczowe w postaci oliwy z oliwek, oliwek, awokado, 馃珤 produkty zbo偶owe pe艂noziarniste, razowe. 鈩 Odpowiednio zbilansowana dieta wspomaga obni偶enie skali proces贸w zapalnych, zmniejsza ryzyko wyst膮pienia innych chor贸b wsp贸艂istniej膮cych. 馃敼 Jednym z g艂贸wnych za艂o偶e艅 diety os贸b z niedoczynno艣ci膮 tarczycy z wsp贸艂wyst臋puj膮c膮 chorob膮 Hashimoto jest odpowiednia poda偶 bia艂ka, kt贸ra powinna wynosi膰 od 15% do 25% ca艂kowitej energii z diety. 馃敼 Deficyt bia艂ka wi膮偶e si臋 z gorsz膮 prac膮 i aktywno艣ci膮 tarczycy. 馃敼 Zaleca si臋 pe艂nowarto艣ciowe bia艂ko pochodzenia zwierz臋cego tj. mi臋so, ryby morskie, jaja. 馃敼 Produkty ro艣linne bogate w bia艂ko, takie jak nasiona ro艣lin str膮czkowych b臋d膮 r贸wnie偶 艣wietnym elementem diety. 鈿 Uwaga! Wyj膮tkiem jest soja i jej przetwory, poniewa偶 u chorych z niedoczynno艣ci膮 tarczycy bia艂ko sojowe obni偶a absorpcj臋 lewotyroksyny i mo偶e przyczynia膰 si臋 do zwi臋kszenia dawki przyjmowanego leku. 馃憠 DASH Hashimoto na portalu Diety NFZ 鉃 https://diety.nfz.gov.pl Jedz Zdrowo! 呕yj Zdrowo!

馃き Aktywno艣膰 fizyczna 鈥 艂atwiej o ni膮 ni偶 my艣lisz! 馃 Aktywno艣膰 fizyczna to nie tylko trening na si艂owni, sport wyczynowy czy 膰wiczenia. 鈩 Wed艂ug 艢wiatowej Organizacji Zdrowia (ang. WHO) aktywno艣膰 fizyczn膮 definiujemy jako ruch cia艂a wywo艂any przez mi臋艣nie szkieletowe, kt贸ry wymaga energii. Dlatego do aktywno艣ci fizycznej zaliczy膰 nale偶y nie tylko zorganizowane zaj臋cia sportowe, ale r贸wnie偶 typow膮 codzienn膮 aktywno艣膰 zawodow膮 czy prace domowe. 鈩 Okre艣lenie 鈥瀉ktywno艣膰 fizyczna鈥 nie powinno by膰 mylone z 鈥災噖iczeniami鈥. Aktywno艣膰 fizyczna to nie tylko trening, kt贸ry trzeba wykona膰 na si艂owni czy uprawianie dyscypliny sportowej. To wszelkiego rodzaju ruch np. kiedy wchodzisz po schodach, idziesz po zakupy, spacerujesz, sprz膮tasz, majsterkujesz czy bawisz si臋 z dzieciakami 鈥 jeste艣 AKTYWNY FIZYCZNIE! 馃憠 Warto by膰 aktywnym, rusza膰 si臋 wsz臋dzie tam, gdzie si臋 da. 馃弮鈥嶁檧 Aktywno艣膰 fizyczna: 鈻 zapobiega starzeniu si臋 organizmu i zaburzeniom uk艂adu nerwowego, 鈻 chroni uk艂ad sercowo-naczyniowy, 鈻 pomaga utrzyma膰 prawid艂ow膮 ruchomo艣膰 staw贸w, 鈻 poprawia nastr贸j, 鈻 zwi臋ksza pewno艣膰 siebie, 鈻 u艂atwia zasypianie. 馃弮鈥嶁檧 30 minut aktywno艣ci fizycznej to: 鈻 koszenie kosiark膮 spalinow膮 鈥 167 kcal, 鈻 od艣nie偶anie przy pomocy 艂opaty 鈥 223 kcal, 鈻 mycie samochodu 鈥 167 kcal, 鈻 odkurzanie 鈥 75 kcal. 鈻 wchodzenie po schodach 鈥 425 kcal, 鈻 szybki marsz 鈥 300 kcal, 鈻 powolny spacer 鈥 90 kcal, 鈻 prasowanie 鈥 131 kcal, 鈻 gotowanie 鈥 59 kcal, 鈻 zmywanie naczy艅 鈥 72 kcal. 馃毝鈥嶁檧 M贸wi膮c o umiarkowanej intensywno艣ci aktywno艣ci fizycznej mamy na my艣li np. dynamiczny ch贸d b膮d藕 jazd臋 na rowerze, szybki taniec, aqua aerobik czy prace w ogrodzie tj. grabienie czy przycinanie krzew贸w. 馃弮鈥嶁檧 Natomiast intensywny wysi艂ek fizyczny to m.in. bieganie, szybki ch贸d, szybka jazda na rowerze, p艂ywanie, aerobik, gra w tenisa ziemnego czy ci臋偶kie prace w ogrodzie typu r膮banie drewna. 馃幀馃 Zapraszamy na niezwyk艂y film o pasji do sportu, o ch臋ci rywalizacji, o spe艂nianiu marze艅 i motywacji do dzia艂ania. 馃ず馃ず Poznajcie dwoje m艂odych szermierzy - King臋 i Adriana. 馃ず 鈥濵y艣l臋, 偶e ka偶da forma aktywno艣ci jest fajna dla os贸b pe艂nosprawnych, jak i niepe艂nosprawnych. Warto jest zacz膮膰 od jaki艣 ma艂ych aktywno艣ci, od d艂u偶szych spacer贸w.鈥- m贸wi Kinga Dr贸偶d偶 srebrna medalistka Mistrzostw 艢wiata w Korei w szermierce na w贸zkach. 馃ず 鈥濻port jest te偶 fajny z tego wzgl臋du, 偶e po ka偶dym treningu czuje si臋 takiego pozytywnego kopa, zm臋czenie i to jest super.鈥 - podkre艣la Adrian Castro br膮zowy medalista Igrzysk Paraolimpijskich w 2016 roku w Rio de Janeiro i srebrny na tegorocznych w Tokio. 鈥濴iczy艂em, 偶e uda si臋 si臋gn膮膰 po z艂oto i by艂o blisko, ale drobne b艂臋dy taktyczne podczas walki zawa偶y艂y na tym, 偶e przeciwnik zdoby艂 kilka punkt贸w przewagi i trudno by艂o to odrobi膰. Taki jest sport, a ja b臋d臋 mia艂 co poprawia膰 na przysz艂o艣膰.鈥 鈥 powiedzia艂 Adrian Castro po zdobyciu srebrnego medalu w szabli na paraolimpiadzie w Tokio. 馃弳 Zmotywowani? Zmotywowani!

馃挀 Zarz膮dzaj stresem dla zdrowia 馃 Wiesz, 偶e鈥? 鈩 W momencie wyst膮pienia sytuacji wywo艂uj膮cej stres organizm wytwarza hormon adrenalin臋 i kortyzol, kt贸re oddzia艂uj膮c na uk艂ad kr膮偶enia, przyspieszaj膮 rytm serca, podnosz膮 ci艣nienie krwi oraz zw臋偶aj膮 naczynia krwiono艣ne. 鈩 Hormony te dzia艂aj膮 antagonistycznie do insuliny, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu poziomu glukozy we krwi oraz zwi臋kszonego ryzyka wyst膮pienia cukrzycy typu II. 鈩 Je艣li stres jest kr贸tkotrwa艂y, mobilizuje do dzia艂ania, je偶eli wyst臋puje przez d艂u偶szy czas, to otwiera drog臋 do wyst膮pienia lub zaostrzenia szeregu chor贸b i dolegliwo艣ci takich jak: 鈻 infekcje, 鈻 stany zapalne, 鈻 bezsenno艣膰, 鈻 b贸le (np. g艂owy), 鈻 dolegliwo艣ci ze strony przewodu pokarmowego (np. zgaga, wrzody), 鈻 obni偶enie p艂odno艣ci, 鈻 choroby autoimmunologiczne, 鈻 choroby sk贸ry. 馃憠 Prostym narz臋dziem 艂agodz膮cym stres jest regularna aktywno艣膰 fizyczna oraz zbilansowana dieta. 鉂 Pami臋taj! Unikaj alkoholu, papieros贸w i innych u偶ywek. One nie likwiduj膮 stresu, tylko go przyt艂umiaj膮, dzia艂aj膮 kr贸tko i wywo艂uj膮 dodatkowe problemy zdrowotne. 馃憠 Dowiedz si臋: 鈻 Jak radzi膰 sobie ze stresem i cieszy膰 si臋 zdrowiem? 鈻 Jak eustres i dystres wp艂ywa na nasze zdrowie? 鈻 Jaki styl 偶ycia oraz jakie metody rekomenduje dr. n. med. Tomasz M臋drala, Konsultant Wojew贸dztwa 艢l膮skiego w dziedzinie psychiatrii, by lepiej radzi膰 sobie ze stresem? 馃幀 Zapraszamy do zapoznania si臋 materia艂em filmowym przygotowanym w ramach akcji #艢rodazProfilaktyk膮. 馃搼 Wa偶ne informacje znajdziesz ulotce 鉃 https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021

馃尣馃崉馃崉馃崉 Sezon na grzyby trwa w najlepsze. 馃憠 Ka偶dy amator grzyb贸w powinien nie tylko potrafi膰 rozpozna膰 grzyby jadalne, niejadalne i truj膮ce, ale r贸wnie偶 odpowiednio zabezpieczy膰 si臋 przed kleszczami. 鈩 Czy wiesz , 偶e: 鉃 W latach 2016-2019 na terenie Polski rocznie odnotowywano ponad 20 tysi臋cy zachorowa艅 na borelioz臋. W 2020 roku zachorowa艂o ponad 12 tysi臋cy os贸b. 鉃 Na kleszczowe zapalenie m贸zgu w 2019 roku zachorowa艂o 265 os贸b, a w 2020 roku stwierdzono 158 przypadk贸w tej choroby. 鈩 Sezon najwi臋kszej aktywno艣ci kleszczy przypada zwykle na dwa okresy. Pierwszy trwa od maja do czerwca, a drugi od wrze艣nia do pa藕dziernika. 馃 Kleszcze nie spadaj膮 na ludzi z drzew. Najcz臋艣ciej bytuj膮 w runie le艣nym, na jagodzinach, trawach i paprociach do ok. 1 metra wysoko艣ci. 鉂 Pami臋taj ! 鉃 Wczesne usuni臋cie kleszcza zmniejsza ryzyko ewentualnego zaka偶enia. 鉃 Ocenia si臋, 偶e nawet je艣li kleszcz by艂 zaka偶ony, to w przypadku usuni臋cia go do 12 godzin od uk膮szenia 鈥 liczba kr臋tk贸w boreliozy, kt贸ra przedostanie si臋 do organizmu cz艂owieka b臋dzie zbyt ma艂a, by powodowa膰 zaka偶enie. 馃 Ryzyko kontaktu z kleszczem mo偶na ograniczy膰. 馃 Wychodz膮c na grzyby do lasu: 鈻 w艂贸偶 kalosze, kapelusz z du偶ym rondem oraz d艂ugie spodnie i koszul臋 z d艂ugim r臋kawem, 鈻 stosuj repelenty (preparaty odstraszaj膮ce), nie wyd艂u偶aj odst臋p贸w mi臋dzy ich stosowaniem, 鈻 po wizycie w lesie, parku dok艂adnie obejrzyj ca艂e cia艂o. Wst臋pne ogl臋dziny zr贸b przed wej艣ciem do domu - kleszcze potrafi膮 prze偶y膰 w pomieszczeniach wiele miesi臋cy, 鈻 zwr贸膰 uwag臋 na wszelkie zmiany sk贸rne zaobserwowane po powrocie z grzybobrania. Typowym objawem, kt贸ry bardzo cz臋sto towarzyszy boreliozie jest widoczny go艂ym okiem rumie艅 w臋druj膮cy. 馃尣馃崉馃尦 Bezpiecznych powrot贸w z grzybobrania!

馃┖ Profilaktyka 40 PLUS Masz 4锔忊儯0锔忊儯 lat lub wi臋cej? Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia

