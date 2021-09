Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 25.09.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

Śledzimy facebookowy profil Akademii NFZ. Jakie pojawiły się informacje o zdrowiu? Oto najnowszy wpis z 25.09.2021: "#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅. ".

🥦🍎🥝🍓🥑 𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚𝙟 𝙘𝙝𝙮𝙗𝙖 𝙟𝙚𝙨́𝙘́ 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙣𝙞𝙚 𝙙𝙖! 𝘐𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘤𝘫𝘦 𝘪 𝘨𝘰𝘵𝘰𝘸𝘦 𝘱𝘳𝘻𝘦𝘱𝘪𝘴𝘺 𝘯𝘢 𝘻𝘥𝘳𝘰𝘸𝘦 𝘥𝘢𝘯𝘪𝘢 𝘻𝘯𝘢𝘫𝘥𝘻𝘪𝘦𝘴𝘻 𝘯𝘢 𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘭𝘶 𝘋𝘪𝘦𝘵𝘺 𝘕𝘍𝘡. 👉 Do wyboru masz plany żywieniowe: ✅ Classic ✅ Wege ✅ Hashimoto ✅ Depresja ✅ Senior ✅ Cukrzyca ✅ Nadwaga i Otyłość ✅ Nadciśnienie ✅ Zaparcia ✅ RODZINNY - przeznaczony jest dla dorosłych oraz dzieci i młodzieży w wieku od 4 do 17 lat Co je wyróżnia❓ 👉 Różnorodność składników. 👉 Podstawą są warzywa i owoce. 👉 Przygotowane są w oparciu o najnowsze trendy. 👉 Nie zawierają dodatku cukru. 👉 Przygotowane zostały w oparciu o dietę DASH polecaną przez polskie i światowe towarzystwa kardiologiczne i diabetologiczne. 👉 Są bezpłatne. Co zyskujesz❓ ✅ Przede wszystkim zdrowe posiłki dla domowników i gości . ✅ Gotowy jadłospis na 28 dni. ✅ Możliwość wymiany potraw na te, które lubisz. ✅ Gotową listę zakupów. ✅ Poznasz nowe smaki i odkryjesz nowe wersje klasycznych potraw. ✅ Dania te polubią nawet najmłodsi milusińscy. ✅ Pomoc w kształtowaniu prawidłowych nawyków żywieniowych. Zapraszamy na nasz portal ➡️ https://diety.nfz.gov.pl. 𝙕𝙚𝙨𝙥𝙤́ł 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 #paniprofilaktyka #dietadash #dash #programzywieniowy #zbilansowanadieta #aktywnoscfizyczna #profilaktyka #nfz #sporttozdrowie #akademianfz #woda #pijwode #nawadnianie #warzywa #owoce #wege #rodzina

🤸‍♀🧠 𝘾́𝙬𝙞𝙘𝙯 𝙯 𝙜ł𝙤𝙬𝙖̨! 👉 Mózg potrzebuje nieustannej stymulacji, by osiągnąć pełnię swoich możliwości. 👉 Wymaga nie tylko treningu umysłowego, ale też fizycznego niezależnie od wieku. 🧘‍♀ 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖: ✅ reguluje nastrój, ✅ polepsza szybkość reakcji, ✅ ma wpływ na dobre samopoczucie i witalność, ✅ zwiększa przepływ krwi w organizmie, ✅ stymuluje mózg do większej aktywności, wydzielania hormonów oraz wytwarzania nowych komórek nerwowych, ✅ pobudza aktywność mózgu, ✅ ma wpływ na koncentrację i kreatywność. ℹ 𝘼𝙠𝙩𝙮𝙬𝙣𝙤𝙨́𝙘́ 𝙛𝙞𝙯𝙮𝙘𝙯𝙣𝙖: 🔹 wyzwala produkcję dopaminy, czyli hormonu motywacji oraz serotoniny, która poprawia humor i dodaje energii. Za redukcję stresu i poprawę nastroju odpowiadają endorfiny, zwane też hormonami szczęścia, które uwalniają się po skończonym wysiłku; 🔹 pomaga również obniżyć poziom kortyzolu i adrenaliny produkowanych w sytuacjach stresowych. Systematyczne treningi wspierają utrzymanie tych substancji na korzystnym dla zdrowia poziomie. Ich podwyższone wartości obserwuje się np. w stanach depresji. ℹ 𝙐𝙢𝙞𝙖𝙧𝙠𝙤𝙬𝙖𝙣𝙮 𝙬𝙮𝙨𝙞ł𝙚𝙠! 🔹 Najlepsze efekty przynosi aerobowy wysiłek fizyczny trwający około 30-45 minut, podejmowany codziennie albo co drugi dzień. Mogą to być spacery lub nordic walking. Dobrą alternatywą w chłodniejsze dni będą bieżnie lub rowery stacjonarne. Niemniej każdy rodzaj ruchu jest bodźcem dla organizmu. 🔹 Niski poziom aktywności fizycznej lub bezruch związany jest z wyższym ryzykiem wystąpienia i trudniejszym przebiegiem chorób neurologicznych typowych dla wieku starszego, takich jak demencja czy alzheimer. ℹ 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙤𝙬𝙖 𝙊𝙧𝙜𝙖𝙣𝙞𝙯𝙖𝙘𝙟𝙖 𝙕𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙖 𝙯𝙖𝙡𝙚𝙘𝙖: 👧🧒 młodzież do 17. roku życia - codziennie co najmniej 60 minut umiarkowanych lub intensywnych ćwiczeń; 👱‍♀️🧑‍🦰 dorośli (18-64 lata) co najmniej 150-300 minut umiarkowanej aktywności fizycznej lub 75 do 100 minut intensywnych ćwiczeń tygodniowo, a ćwiczenia wzmacniające wszystkie mięśnie wykonuj co najmniej dwa razy w tygodniu. 👵👴 Te same wskazówki dotyczą osób starszych, o ile pozwala im na to stan zdrowia. 🧠 𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟 𝙤 𝙠𝙤𝙣𝙙𝙮𝙘𝙟𝙚̨ 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚𝙜𝙤 𝙢𝙤́𝙯𝙜𝙪! 👉 Według badań European Brain Council co trzeci Europejczyk jest lub będzie dotknięty chorobą mózgu. 👉 Natomiast według Światowej Organizacji Zdrowia do 2030 roku choroby mózgu staną się największym zagrożeniem zdrowotnym prowadzącym do niepełnosprawności lub śmierci. 🥑 Sięgajcie po zdrowe przepisy na portalu 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 ➡ https://diety.nfz.gov.pl

🧠 𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝘆 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 👉 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿 ▪ to zwyrodnieniowa choroba mózgu, która nieodwracalnie niszczy jego komórki nerwowe; ▪ stanowi najczęstszą przyczynę otępienia u osób powyżej 65 roku życia; ▪ co 3 sekundy diagnozowany jest nowy przypadek tej choroby na świecie; ▪ ta choroba odbiera ludziom to, co mają najcenniejsze – wspomnienia. 👉 𝗥𝘆𝘇𝘆𝗸𝗼 𝘄𝘆𝘀𝘁𝗮̨𝗽𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 𝗰𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝘆 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 𝘇𝘄𝗶𝗲̨𝗸𝘀𝘇𝗮𝗷𝗮̨: ▪ cukrzyca, ▪ niewłaściwy wskaźnik masy ciała - BMI, ▪ niski poziom wykształcenia, ▪ wysokie ciśnienie krwi w średnim wieku, ▪ niskie ciśnienie krwi, ▪ urazy głowy, ▪ wysoki poziom homocysteiny (jeden z aminokwasów), ▪ niska aktywność umysłowa, ▪ stres, ▪ depresja. 🎥 Zapraszamy do zapoznania się materiałem filmowym, w którym dr n. med. Elżbieta Jasińska, specjalista neurolog wyjaśni, jakie są etapy choroby, objawy i zalecenia profilaktyczne. 📑 Ważne informacje znajdziesz ulotce ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 📒 Zapraszamy do zapoznania się z naszym poradnikiem ➡ 𝗢𝗽𝗶𝗲𝗸𝗮 𝗻𝗮𝗱 𝗰𝗵𝗼𝗿𝘆𝗺 𝗻𝗮 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 – 𝗽𝗼𝗿𝗮𝗱𝗻𝗶𝗸 𝗱𝗹𝗮 𝗼𝗽𝗶𝗲𝗸𝘂𝗻𝗮 ➡ https://www.nfz.gov.pl/gfx/nfz/userfiles/_public/dla_pacjenta/fop/opieka_nad_chorym_na_alzheimera.pdf #𝗦́𝗿𝗼𝗱𝗮𝘇𝗣𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗸𝗮̨

🤣💗 𝙎́𝙢𝙞𝙚𝙘𝙝 𝙩𝙤 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 – 𝙩𝙤 𝙣𝙞𝙚 𝙗𝙖𝙣𝙖ł❗ 🤣😂 Dziś obchodzimy 𝙎́𝙬𝙞𝙖𝙩𝙤𝙬𝙮 𝘿𝙯𝙞𝙚𝙣́ 𝙊𝙧𝙙𝙚𝙧𝙪 𝙐𝙨́𝙢𝙞𝙚𝙘𝙝𝙪 - to nagroda przyznawana przez dzieci, dorosłym. W 1968 roku nadawanie Orderu wymyśliła redakcja „Kuriera Polskiego”, a w 1979 roku miał on już rangę międzynarodową. 𝟭𝟬-𝟭𝟱 𝙢𝙞𝙣𝙪𝙩 𝙨́𝙢𝙞𝙚𝙘𝙝𝙪 𝙙𝙯𝙞𝙚𝙣𝙣𝙞𝙚 𝙥𝙧𝙯𝙮𝙣𝙞𝙚𝙨𝙞𝙚 𝙨𝙥𝙤𝙧𝙚 𝙠𝙤𝙧𝙯𝙮𝙨́𝙘𝙞 𝙙𝙡𝙖 𝙏𝙬𝙤𝙟𝙚𝙜𝙤 𝙨𝙖𝙢𝙤𝙥𝙤𝙘𝙯𝙪𝙘𝙞𝙖 𝙞 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙖. 𝙅𝙖𝙠 𝙨́𝙢𝙞𝙚𝙘𝙝 𝙬𝙥ł𝙮𝙬𝙖 𝙣𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚❓ 😄 Pobudza do pracy układ krążenia, który sprawniej roznosi tlen do wszystkich tkanek. 😄 Pozytywnie wpływa na serce, przyśpieszając częstotliwość skurczy. 😄 Lepsze jest zaopatrzenie płuc w powietrze, co sprzyja również dotlenieniu mózgu. 😄 Poprawia koncentrację i pamięć. 😄 Lepiej przyswajasz informacje. 😄 Śmiech zmniejsza stres - jeśli czeka Cię stresujące wydarzenie, zafunduj sobie dawkę śmiechu. 😄 Podczas śmiechu wzrasta produkcja endorfin, czyli hormonów szczęścia, maleje natomiast wydzielanie kortyzolu, czyli hormonu stresu. 😄 Śmiech może również pełnić funkcję darmowego lekarstwa na ból - to za sprawą wspomnianych już endorfin. 😄 Śmiech sprzyja Twojej odporności za sprawą zwiększonej produkcji limfocytów T, które odpowiadają za walkę z wirusami i bakteriami. 😄 Pamiętaj, że śmiech angażuje do pracy mięśnie twarzy i nie tylko. To dobry pomysł na rozluźnienie ciała i… jędrniejszą cerę. 😂 𝙎́𝙢𝙞𝙚𝙟 𝙨𝙞𝙚̨ 𝙣𝙖 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 🤣 Kiedy ostatni raz się śmiałeś? 🤔

𝗢𝗰𝗮𝗹𝗶ć 𝘄𝘀𝗽𝗼𝗺𝗻𝗶𝗲𝗻𝗶𝗮 💜 Dokładna przyczyna tej choroby jest nadal nieznana 🤔. Uważa się, że jest spowodowana nieprawidłowym gromadzeniem białek w komórkach mózgowych i wokół nich, co w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia się liczby przekaźników chemicznych (zwanych neuroprzekaźnikami). Chociaż nie wiadomo dokładnie, co powoduje rozpoczęcie tego procesu wiadomo, że choroba zaczyna się wiele lat przed pojawieniem się objawów. 𝗖𝗵𝗼𝗿𝗼𝗯𝗮 𝗔𝗹𝘇𝗵𝗲𝗶𝗺𝗲𝗿𝗮 ℹ W Polsce choruje na nią ponad 300 tys. osób. ▶ Do 2030 r. liczba pacjentów z tym schorzeniem może się podwoić, a do 2050 r. – nawet potroić. ▶ Już w najbliższą środę przedstawimy m.in.: 👉 czynniki ryzyka wystąpienia choroby Alzheimera, 👉 objawy, które mogą oznaczać tę chorobę, 👉 zalecenia profilaktyczne. 👉 Porozmawiamy z ekspertem. Zapraszamy na #ŚrodazProfilaktyką

🩺 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 𝙈𝙖𝙨𝙯 𝟰𝟬 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟? 👉 Skorzystaj z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych. 🩺 Jak skorzystać z badań? 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

#𝙎𝙯𝙘𝙯𝙚𝙥𝙞𝙢𝙮𝙎𝙞𝙚̨ 𝙞 𝙬𝙧𝙖𝙘𝙖𝙢𝙮 𝙙𝙤 𝙣𝙤𝙧𝙢𝙖𝙡𝙣𝙤𝙨́𝙘𝙞❗ Nie zwlekaj i już teraz zarejestruj się na szczepienie przeciw 𝘾𝙊𝙑𝙄𝘿-𝟭𝟵 przez: ➡️ infolinię 989 ➡️ pacjent.gov.pl ➡️ SMS o treści SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 ➡️ aplikację #mojeIKP #BądźBezpieczny #OstatniaProsta ✅

𝙏𝙚𝙡𝙚𝙥𝙡𝙖𝙩𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖 𝙋𝙞𝙚𝙧𝙬𝙨𝙯𝙚𝙜𝙤 𝙆𝙤𝙣𝙩𝙖𝙠𝙩𝙪 #𝙏𝙋𝙆. 👩‍⚕️ Szybka porada medyczna po godz. 18 lub w niedziele i święta? 👩‍⚕️ Potrzebujesz e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia a Twój POZ już nie pracuje? 👉 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. #TPK 8️⃣0️⃣0️⃣-1️⃣3️⃣7️⃣-2️⃣0️⃣0️⃣ - bezpłatny numer dla całej Polski. 📲 Połączenie z numerem TPK może być wykonane tylko z Polski, ponieważ platforma jest przeznaczona dla osób ubezpieczonych i mieszkających w kraju. 👩‍⚕🧑‍⚕👨‍⚕ Pod telefonem dyżuruje personel medyczny. #TPK zapewnia obsługę pacjentów: 👩‍⚕️ w kilku językach obcych, 👩‍⚕️ niesłyszących w formie wideoczatu. ℹ Więcej informacji ➡ https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

🍅🥦🥕🍈 𝟰 𝙥𝙤𝙧𝙮 𝙧𝙤𝙠𝙪 𝙣𝙖 𝙩𝙖𝙡𝙚𝙧𝙯𝙪! 🍵 𝙕𝙪𝙥𝙮 𝙠𝙧𝙚𝙢 zachwycają kolorami i smakiem, są też bardzo zdrowe i pożywne. 💻 𝙉𝙖 𝙥𝙤𝙧𝙩𝙖𝙡𝙪 𝘿𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙉𝙁𝙕 znajdziesz zupy krem – do wyboru, do koloru! 🔴🟢🟠⚪ Czerwona, zielona a może pomarańczowa lub biała? 🤗 Proszę bardzo! 🥬 Zupy krem są lekkie, rozgrzewające i zdrowe. 🥬 Są rewelacyjnym daniem, które możesz zjeść o każdej porze dnia i roku. 🥬 Dostarczają witamin, minerałów, antyoksydantów i błonnika. 🥬 Odpowiednio przygotowane nie zawierają zbyt wielu kalorii, a przy tym są sycące. 👉 Szczególnie te warzywne: 🍆 zawierają sporo minerałów: potasu (reguluje gospodarkę wodną i ciśnienie krwi), fosforu i wapnia (budulec kości i zębów), żelaza, magnezu, fluoru, 🍆 dostarczają witaminę E i beta-karoten, 🍆 są źródłem błonnika, który reguluje trawienie, 🍆 z reguły są stosunkowo niskokaloryczne, 🍆 szybko je przygotujesz, 🍆 to łatwostrawna forma dania dla osób starszych. 👩‍🍳 Nasza propozycja to 👉 𝙕𝙪𝙥𝙖 𝙯 𝙨𝙤𝙘𝙯𝙚𝙬𝙞𝙘𝙮 𝙯 𝙙𝙤𝙢𝙤𝙬𝙮𝙢𝙞 𝙜𝙧𝙯𝙖𝙣𝙠𝙖𝙢𝙞 🫒🧅🍅 Składniki: ☑ soczewica czerwona - nasiona suche - 4 łyżki / 48 g ☑ seler korzeniowy - plaster / 60 g ☑ marchew - mała sztuka / 45 g ☑ pomidor - duża sztuka / 200 g ☑ pietruszka korzeń - mała sztuka / 45 g ☑ ser mozzarella twardy - 2 plastry / 40 g ☑ bulion warzywny - 2 szklanki / 400 ml ☑ liść laurowy - sztuka / 1 g ☑ ziele angielskie - do smaku / 1 g ☑ pieprz czarny - do smaku / 1 g ☑ sok z cytryny - 2 łyżki / 20 ml ☑ oliwa z oliwek - łyżka / 10 ml ☑ zioła prowansalskie - do smaku / 1 g ☑ pietruszka natka - łyżeczka / 6 g ☑ chleb żytni razowy - kromka / 35 g 🍲 Przygotowanie: ☑ Pokrój w kostkę marchew, pietruszkę i selera. ☑ Następnie ugotuj w bulionie z przyprawami soczewicę i warzywa korzeniowe. ☑ Dodaj do nich pokrojone pomidory (wcześniej sparzone i obrane ze skóry). ☑ Ugotowaną zupę zmiksuj na krem. ☑ Do gotowej zupy dodaj sok z cytryny, oliwę z oliwę, startą na tarce mozzarellę. ☑ Grzanki - pokrój pieczywo w drobną kostkę; obsyp je ziołami prowansalskimi i włóż do piekarnika na kilka chwil (do zrumienienia). ☑ Tak przygotowanymi grzankami posyp zupę na talerzu, dodaj również posiekaną natkę pietruszki. 🧑‍🍳 Smacznego! Sięgajcie po zdrowe przepisy na portalu ➡ https://diety.nfz.gov.pl 🤗 Polecamy!

