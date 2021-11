Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 22.11.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

"๐Ÿ›Œ ๐™•๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™Ž๐™€๐™‰ โ€“ ๐™ฏ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™•ฬ‡๐™”๐˜พ๐™„๐™€! ____________________________________________ ๐Ÿ˜ด ๐™Ž๐™€๐™‰, czy wiesz o nim wszystko? โ„น Dorosล‚y czล‚owiek przesypia 1/3 ลผycia, niemowlฤ™ 2/3. Nie jest to jednak czas stracony. ๐Ÿ‘‰ Sen ma kluczowe znaczenie dla prawidล‚owego funkcjonowania caล‚ego organizmu. ๐Ÿ‘‰ Sen jest biologicznฤ potrzebฤ naszego organizmu. ____________________________________________ ๐Ÿ˜ด ๐™Ž๐™€๐™‰: ๐Ÿ†— przynosi ulgฤ™ w chorobie, ๐Ÿ†— pomaga zachowaฤ‡ zdrowy wyglฤ d, ๐Ÿ†— zregenerowaฤ‡ miฤ™ล›nie i koล›ci, ๐Ÿ†— wpล‚ywa zbawiennie na skoล‚atane nerwy. ____________________________________________ โ„น Wiesz, ลผe na sen wpล‚ywajฤ czynniki genetyczne? Jesteล›my genetycznie zdeterminowani do czasu i dล‚ugoล›ci snu. ๐Ÿ˜ด Czynniki wpล‚ywajฤ ce na sen to: ๐Ÿ‘‰ wiek, ๐Ÿ‘‰ ekspozycja na ล›wiatล‚o, ๐Ÿ‘‰ aktywnoล›ฤ‡ ruchowa i intelektualna, ๐Ÿ‘‰ pora posiล‚kรณw, ๐Ÿ‘‰ ekspozycja na bodลบce zewnฤ™trzne, w tym haล‚as. ____________________________________________ ๐Ÿ˜ด Jak poprawiฤ‡ jakoล›ฤ‡ snu? โ–ช Ile spaฤ‡, ลผeby siฤ™ wyspaฤ‡? โ–ช Czy styl ลผycia moลผe zaburzyฤ‡ sen? ๐Ÿ‘‰O tym juลผ w najbliลผszฤ ลšrodฤ™ z Profilaktykฤ o opowie nasz ekspert. ๐Ÿค— Zapraszamy!. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiล‚a siฤ™ na Facebooku Akademii NFZ 22.11.2021.

Nowe materiaล‚y dotyczฤ ce zdrowia, stylu ลผycia, ฤ‡wiczeล„, diet, szkoleล„ tematycznych oraz publikacji. Te informacje znajdujฤ™ siฤ™ w postaฤ‡ Akademii NFZ. W ten sposรณb moลผesz poszerzyฤ‡ swojฤ wiedzฤ™ na temat szerokiego zagadnienia, ktรณrym jest ochrona zdrowia.

Nowe wiadomoล›ci od Akademii NFZ

๐Ÿ›Œ ๐™•๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™Ž๐™€๐™‰ โ€“ ๐™ฏ๐™™๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™•ฬ‡๐™”๐˜พ๐™„๐™€! __ ๐Ÿ˜ด ๐™Ž๐™€๐™‰, czy wiesz o nim wszystko? โ„น Dorosล‚y czล‚owiek przesypia 1/3 ลผycia, niemowlฤ™ 2/3. Nie jest to jednak czas stracony. ๐Ÿ‘‰ Sen ma kluczowe znaczenie dla prawidล‚owego funkcjonowania caล‚ego organizmu. ๐Ÿ‘‰ Sen jest biologicznฤ potrzebฤ naszego organizmu. __ ๐Ÿ˜ด ๐™Ž๐™€๐™‰: ๐Ÿ†— przynosi ulgฤ™ w chorobie, ๐Ÿ†— pomaga zachowaฤ‡ zdrowy wyglฤ d, ๐Ÿ†— zregenerowaฤ‡ miฤ™ล›nie i koล›ci, ๐Ÿ†— wpล‚ywa zbawiennie na skoล‚atane nerwy. __ โ„น Wiesz, ลผe na sen wpล‚ywajฤ czynniki genetyczne? Jesteล›my genetycznie zdeterminowani do czasu i dล‚ugoล›ci snu. ๐Ÿ˜ด Czynniki wpล‚ywajฤ ce na sen to: ๐Ÿ‘‰ wiek, ๐Ÿ‘‰ ekspozycja na ล›wiatล‚o, ๐Ÿ‘‰ aktywnoล›ฤ‡ ruchowa i intelektualna, ๐Ÿ‘‰ pora posiล‚kรณw, ๐Ÿ‘‰ ekspozycja na bodลบce zewnฤ™trzne, w tym haล‚as. __ ๐Ÿ˜ด Jak poprawiฤ‡ jakoล›ฤ‡ snu? โ–ช Ile spaฤ‡, ลผeby siฤ™ wyspaฤ‡? โ–ช Czy styl ลผycia moลผe zaburzyฤ‡ sen? ๐Ÿ‘‰O tym juลผ w najbliลผszฤ ลšrodฤ™ z Profilaktykฤ o opowie nasz ekspert. ๐Ÿค— Zapraszamy! 3. dawka szczepieล„ przeciwko COVID-19 dostฤ™pna dla wszystkich osรณb peล‚noletnich - Szczepienie przeciwko COVID-19 - Portal Gov.pl

โ—๐™’๐™ฏ๐™ง๐™–๐™จ๐™ฉ๐™– ๐™ก๐™ž๐™˜๐™ฏ๐™—๐™– ๐™ฏ๐™–๐™ ๐™–๐™ฏฬ‡๐™ค๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ #๐™ ๐™ค๐™ง๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ฌ๐™ž๐™ง๐™ช๐™จโ—๏ธ ๐Ÿ’‰ ๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ค๐™ฃ๐™ ๐™– ๐™ฉ๐™ค ๐™ฃ๐™–๐™Ÿ๐™จ๐™ ๐™ช๐™ฉ๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š๐™Ÿ๐™จ๐™ฏ๐™ฎ ๐™จ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™คฬ๐™— ๐™ฌ๐™–๐™ก๐™ ๐™ž ๐™ฏ ๐™ฅ๐™–๐™ฃ๐™™๐™š๐™ข๐™ž๐™–ฬจ! __ ๐Ÿ‘‰ ๐™‰๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ฌ๐™ก๐™š๐™ ๐™–๐™Ÿ i juลผ teraz ๐™ฏ๐™–๐™ง๐™š๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ง๐™ช๐™Ÿ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™จ๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ฃ๐™ž๐™š przeciw ๐˜พ๐™Š๐™‘๐™„๐˜ฟ-๐Ÿญ๐Ÿต przez: โžก๏ธ infoliniฤ™ 989 โžก๏ธ pacjent.gov.pl โžก๏ธ SMS o treล›ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 โžก๏ธ aplikacjฤ™ #mojeIKP __ ๐Ÿ’‰ ๐™•๐™–๐™จ๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐˜ฟ๐˜ผ๐™’๐™†๐˜ผฬจ ๐™‹๐™๐™•๐™”๐™‹๐™Š๐™ˆ๐™„๐™‰๐˜ผ๐™ ๐˜ผฬจ๐˜พ๐˜ผฬจ! โ„น๏ธ Dawki przypominajฤ ce dostฤ™pne sฤ dla wszystkich osรณb peล‚noletnich 6 miesiฤ™cy po 2. dawce (lub 1. dawce J&J). #๐™Ž๐™ฏ๐™˜๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™ข๐™ฎ๐™Ž๐™ž๐™šฬจ ๐™ž ๐™ฌ๐™ง๐™–๐™˜๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™™๐™ค ๐™ฃ๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™ก๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜๐™žโ— โ„น๏ธ ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž โžก https://www.gov.pl/web/szczepimysie/3-dawka-szczepien-przeciwko-covid-19-dostepna-dla-wszystkich-osob-pelnoletnich?fbclid=IwAR1TGwoYSHhMuBZy9EEJV40DFCRB-1zKddg9wLdq46nAS9Zu3htusFd0 _ Przestrzegaj #DDM, aby nie straciฤ‡ tego co najcenniejsze! โ„น Pamiฤ™taj: โ˜‘๏ธ Dystans ๐Ÿšถโ€โ™€๏ธโžก๏ธ ๐Ÿšถโ€โ™‚๏ธ โ˜‘๏ธ Dezynfekcja ๐Ÿงด๐Ÿงผ๐Ÿšฟ โ˜‘๏ธ Maseczka ๐Ÿ˜ท to codzienny przejaw odpowiedzialnoล›ci za siebie i innych. #Bฤ dลบBezpieczny #OstatniaProsta Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿšบ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ! ๐Ÿšบ ๐™‹๐™ž๐™š๐™ง(๐•Ž)๐™จ๐™ž ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š! __ โ™€ ๐™’๐™š๐™ฏฬ ๐™ช๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™–๐™ ๐™˜๐™Ÿ๐™ž Mamo! Mamo! Mammobus! ๐™ž ๐™ฏ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziaล‚รณw Wojewรณdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpageโ€™ach ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ฌ ๐™‹๐™ง๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™š informacje o miejscach postojรณw mammobusรณw biorฤ cych udziaล‚ w akcji. ๐Ÿ“ ๐™ƒ๐™–๐™ง๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™Ÿ๐™ช ๐™ข๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ๐™คฬ๐™ฌ โžก https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ __ โ™€ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™–: โœ to badanie rentgenowskie, proste, krรณtkie i nieinwazyjne; โœ umoลผliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; โœ jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; โœ wykonywana w mammobusie w ลผadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placรณwce stacjonarnej. __ โ™€ ๐˜ฟ๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™œ๐™ค? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, ktรณre przez ostatnie 24 miesiฤ ce nie korzystaล‚y z tego badania lub otrzymaล‚y pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upล‚ywie 12 miesiฤ™cy i nie byล‚y leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezaleลผnie od miejsca zamieszkania pacjentki. __ โ™€ ๐˜พ๐™ค ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ง๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ค๐™—๐™–ฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น dokument toลผsamoล›ci potrzebny przy rejestracji; ๐Ÿ”น okulary bฤ™dฤ potrzebne przy wypeล‚nianiu ankiety (dotyczy osรณb z wadฤ wzroku); ๐Ÿ”น zdjฤ™cie i opis poprzedniego badania, jeลผeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoลผe to lekarzowi zinterpretowaฤ‡ wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknฤ ฤ‡ wykonywania dodatkowych badaล„. __ โ™€ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™™๐™ค ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–? โ–ช Do mammografii nie trzeba siฤ™ specjalnie przygotowywaฤ‡. โ–ช Warto nie zakล‚adaฤ‡ biลผuterii na szyjฤ™ oraz ubraฤ‡ siฤ™ wygodnie, poniewaลผ konieczne bฤ™dzie rozebranie siฤ™ do pasa. โ–ช W dniu badania na umytฤ skรณrฤ™ nie naleลผy stosowaฤ‡ dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsiฤ™ #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿ‘ฉ๐Ÿง‘ ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™Ÿ๐™– ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ž ๐™ž ๐™ขล‚๐™ค๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™ฏฬ‡๐™ฎ Jak mogฤ™ zapobiegaฤ‡ depresji? __ โ„น ๐—ก๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ปฬ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฑ๐—ฏ๐—ฎ๐—ท ๐—ผ: ๐Ÿ”ธ wล‚aล›ciwฤ iloล›ฤ‡ snu, ๐Ÿ”ธ prowadzenie aktywnego trybu ลผycia, ๐Ÿ”ธ zdrowe odลผywianie, ๐Ÿ”ธ ograniczenie stresu. __ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ, ๐™œ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™ค๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฎ ๐Ÿ‘‰ https://pacjent.gov.pl/aktu.../depresja-u-dzieci-i-mlodziezy

๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž __ ๐Ÿ‘‰ ๐™’๐™ฎ๐™ฅ๐™šล‚๐™ฃ๐™žล‚๐™š๐™จฬ ๐˜ผ๐™ฃ๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™šฬจ ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž โ€“ ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š! ๐™„๐™™๐™ฏฬ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–! ๐Ÿฉบ ๐™‚๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ‘‰ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ ๐™ฌ ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™ž๐™ฌ๐™–๐™ง๐™˜๐™š โžก http://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... __ โ“ ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4โƒฃ0โƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ i nie skorzystaล‚eล› jeszcze z pakietu nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych? ๐Ÿ‘‰ Moลผesz jednorazowo skorzystaฤ‡ z pakietu w wyznaczonych placรณwkach bez skierowania od lekarza. โ„น ๐™‹๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ, ๐™Ÿ๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฏ๐™ง๐™ค๐™—๐™ž๐™˜ฬ! 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ ๐Ÿ‘ซ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž to badania diagnostyczne w formie pakietรณw dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mฤ™ลผczyzn. ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช PSA (badanie w kierunku raka prostaty), โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐˜ฝ๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ฌ๐™จ๐™ฅ๐™คฬ๐™ก๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ž ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช pomiar ciล›nienia tฤ™tniczego, โ–ช pomiar masy ciaล‚a, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaลบnika masy ciaล‚a (BMI), โ–ช ocena miarowoล›ci rytmu serca. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿคฉ๐Ÿš ๐™Š๐™ฌ๐™จ๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ ๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™ฏ๐™–๐™ฌ๐™ง๐™คฬ๐™ฉ ๐™œล‚๐™ค๐™ฌ๐™ฎ! 7โƒฃ owsianek na 7โƒฃ dni tygodnia! __ ๐Ÿ‘‰ Zdrowe ลผywienie nie musi byฤ‡ nudne, jednostajne i bez smaku. Wrฤ™cz przeciwnie! ๐Ÿ‘ Rรณลผne, kolorowe produkty, ciekawe, smaczne i zaskakujฤ ce poล‚ฤ czenia oraz nowe warianty klasycznych daล„, tym wล‚aล›nie sฤ nasze propozycje. ๐Ÿ‘ Dbamy o odpowiednie zbilansowanie codziennych posiล‚kรณw, aby dostarczaล‚y wszystkich niezbฤ™dnych skล‚adnikรณw odลผywczych przy odpowiednio obniลผanej energetycznoล›ci. ๐Ÿค— Zapraszamy po zdrowie! __ ๐™’๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™šโ€ฆ? ๐Ÿ“ Najwiฤ™kszฤ popularnoล›ci na portalu Diety NFZ ex aequo cieszฤ siฤ™ dieta DASH Nadwaga i Otyล‚oล›ฤ‡ i DASH Classic (ok. 24 tys. uลผytkownikรณw kaลผdy). ๐Ÿ“ Zdrowe ลผywienie i odchudzanie z nami nie jest nudne czy peล‚ne wyrzeczeล„. ๐Ÿ“ Kto juลผ sprawdziล‚ przepisy, ten wie! __ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Polecamy owsiankฤ™ na rรณลผne sposoby โคตโคตโคต ๐Ÿฅ„ Owsianka z groszkiem i kukurydzฤ ; ๐Ÿฅ„ Owsianka z suszonฤ ล›liwkฤ i wiรณrkami kokosowymi; ๐Ÿฅ„ Malinowa owsianka z orzechami; ๐Ÿฅ„ Owsianka straciatella; ๐Ÿฅ„ Owsianka owocowo-migdaล‚owa; ๐Ÿฅ„ Owsianka z malinami; ๐Ÿฅ„ Owsianka z dyniฤ i rozmarynem. __ ๐™‰๐™– ๐™ฅ๐™ค๐™™๐™ฌ๐™ž๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ค๐™ง๐™š๐™ ๐™ฅ๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™– ๐Ÿ‘‰ ๐™Š๐™ฌ๐™จ๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ ๐™šฬจ ๐™ฏ ๐™™๐™ฎ๐™ฃ๐™ž๐™–ฬจ ๐™ž ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ข๐™–๐™ง๐™ฎ๐™ฃ๐™š๐™ข โ€“ ๐Ÿญ ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™˜๐™Ÿ๐™– โ€“ ๐Ÿญ๐Ÿด๐Ÿฒ ๐™ ๐™˜๐™–๐™ก. ๐ŸŽƒ Dynia jest bogata w witaminy i mineraล‚y, zwล‚aszcza w cynk, a przy tym ma niewiele kalorii. ๐ŸŽƒ Przez wzglฤ d na wysoki indeks glikemiczny (75) nie jest wskazana przy cukrzycy. ๐ŸŽƒ Dynia jest bogata w beta-karoten - to pomaraล„czowy, czerwony i ลผรณล‚ty barwnik roล›linny, ktรณry jest przeciwutleniaczem i moลผe zapobiegaฤ‡ rozwojowi chorรณb nowotworowych czy obniลผa poziom cholesterolu. ๐Ÿš ๐™Ž๐™ ล‚๐™–๐™™๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™ž: โ–ช Pล‚atki owsiane gรณrskie - 2 ล‚yลผki โ–ช Pestki dyni - ล‚yลผeczka โ–ช Marchew - maล‚a sztuka โ–ช Dynia -1 i 1/2 plastra โ–ช Olej rzepakowy - 1 i 1/2 ล‚yลผki โ–ช Rozmaryn - do smaku โ–ช Pietruszka natka - ล‚yลผeczka โ–ช Ser twarogowy chudy - 1/2 plastra ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐™’๐™ฎ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š: โ–ช Pล‚atki owsiane ugotuj w wodzie. โ–ช Dyniฤ™ i marchew posmaruj olejem i upiecz w piekarniku (moลผesz to zrobiฤ‡ dzieล„ wczeล›niej). โ–ช Ugotowane pล‚atki wymieszaj z warzywami (pokrojonymi w drobnฤ kostkฤ™), rozmarynem i posiekanฤ natkฤ pietruszki. โ–ช Uล‚รณลผ na wierzchu kawaล‚ki sera twarogowego i posyp pestkami dyni. __ Wszystkie przepisy znajdziecie na portalu ๐Ÿ‘‰ https://diety.nfz.gov.pl ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ ๐™Ž๐™ข๐™–๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™š๐™œ๐™ค!

๐Ÿด ๐—ง๐—ฌ๐—š๐—ข๐——๐—ก๐—œ ๐——๐—ข ๐—ญ๐——๐—ฅ๐—ข๐—ช๐—œ๐—” ๐Ÿšถ๐Ÿƒโ›น๏ธ๐ŸŠ๐Ÿง˜ ๐—•๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ผ-๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ๐˜„๐˜† __ 5โƒฃ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š โžก ๐—ช๐˜‡๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐˜€๐—ถล‚๐—ฒฬจ ๐—บ๐—ถ๐—ฒฬจ๐˜€ฬ๐—ป๐—ถ ๐Ÿšถ Rozgrzewka โ€“ 5 min ๐Ÿ‹๏ธ Czฤ™ล›ฤ‡ gล‚รณwna - wzmacnianie wszystkich gล‚รณwnych grup miฤ™ล›niowych โ€“ 25 min ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ Rozciฤ ganie - 5 min __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ข๐—ช๐—ฌ โžก ๐—ง๐—ฌ๐——๐—ญ๐—œ๐—˜๐—กฬ 5โƒฃ โœ 1 x Trening 5โƒฃ โ€žWzmacniamy siล‚ฤ™ miฤ™ล›niโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 4โƒฃ โ€žTabata i nasze pierwsze interwaล‚yโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 2โƒฃ โ€žBudujemy wydolnoล›ฤ‡โ€ โ€“ 35 min โœ 45 min jazdy na rowerze, marszu lub nordic walking. โฑ Razem 150 minut aktywnoล›ci fizycznej. __ โ„น๏ธ ๐—ก๐—”๐—ง๐—˜ฬจ๐—ญฬ‡๐—˜๐—ก๐—œ๐—˜ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐Ÿ‘‰ umiarkowane - 130 min, ๐Ÿ‘‰ intensywne - 20 min. Jeลผeli moลผesz wypowiadaฤ‡ krรณtkie, 2-3 wyrazowe zdania bez zadyszki - twoje tempo jest prawidล‚owe. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ "Silne miฤ™ล›nie wpล‚ywajฤ na to, ลผe nasze koล›ci rรณwnieลผ stajฤ siฤ™ mocniejsze (โ€ฆ), a silne koล›ci, to dล‚uลผsze zdrowie i ลผycie. Jeลผeli mamy wiฤ™kszฤ siล‚ฤ™ miฤ™ล›niowฤ i mocne koล›ci, to mamy lepszฤ rรณwnowagฤ™ i koordynacjฤ™ ruchuโ€ โ€“ wyjaล›nia lek. Anna Plucik-Mroลผek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ญ๐—˜๐—— ๐—ฅ๐—ข๐—ญ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ญ๐—˜ฬจ๐—–๐—œ๐—˜๐— ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ด๐—ผ๐˜๐˜‚๐—ท ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ - ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—”๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ก๐—™๐—ญ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚, ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ โœ Odpowiedz na 7 pytaล„ zawartych w ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡๐˜‚ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค. โ—๏ธ Jeล›li na ktรณrekolwiek pytanie odpowiesz: TAK โ€“ skontaktuj siฤ™ ze swoim lekarzem. โœ Sprawdลบ sprawdzisz swojฤ obecnฤ kondycjฤ™ fizycznฤ korzystajฤ c z jednej z dwรณch wersji ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก๏ธ ๐Ÿƒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท lub ๐Ÿšถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท โœ Do aktywnoล›ci fizycznej dodaj prawidล‚owe odลผywianie. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl __ ๐Ÿ‘ ๐——๐—ผล‚๐—ฎฬจ๐—ฐ๐˜‡ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐˜†: # zamieszczajฤ c na swoim fanpage'u hasztag #๐Ÿด๐—ง๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐——๐—ผ๐—ญ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ i ๐Ÿ–ผ skorzystaj z ๐—ป๐—ฎ๐—ธล‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐—ถ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‡๐—ฑ๐—ท๐—ฒฬจ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ โžก๏ธ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 โ—๏ธ Pamiฤ™taj trenuj we wล‚asnym tempie. ๐—ญ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐Ÿคธโ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿšดโ€โ™€๐ŸŠโ€โ™€

๐ŸŒฌ ๐™•๐™ข๐™ž๐™š๐™ง๐™ฏ ๐™จ๐™ฌ๐™คฬ๐™Ÿ ๐™ค๐™™๐™™๐™š๐™˜๐™! __ โ„น ๐™‹๐™Š๐˜พ๐™๐™‹: โ–ช Przewlekล‚a obturacyjna choroba pล‚uc jest jednฤ z najczฤ™stszych przyczyn chorobowoล›ci i umieralnoล›ci na ล›wiecie. โ–ช W Polsce POChP zajmuje 4 miejsce wล›rรณd przyczyn zgonรณw u dorosล‚ych. __ ๐ŸŽฅ W materiale filmowym przygotowanym w ramach akcji ลšroda z Profilaktykฤ โคตโคตโคต ๐Ÿ‘‰ Dowiesz siฤ™ na czym polega, jak przebiega i jakie sฤ objawy POChP? ๐Ÿ‘‰ Jakie badania naleลผy wykonaฤ‡ w celu rozpoznania choroby? ๐Ÿ‘‰ Dlaczego aktywnoล›ฤ‡ fizyczna waลผna jest w leczeniu i profilaktyce chorรณb pล‚uc? ๐Ÿ‘‰ Co o tej chorobie mรณwiฤ pacjenci? ๐Ÿ‘‰ Co moลผesz zrobiฤ‡ by jej uniknฤ ฤ‡? ๐Ÿ‘‰ Zobaczysz, jak moลผna wykonaฤ‡ rehabilitacjฤ™ oddechowฤ . __ โ„น ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž ๐™ž ๐™ฅ๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™ฏฬ‡๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™ฉ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ฎ znajdziesz na naszej stronie โžก https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 โžก Test CAT, โžก Test motywujฤ cy do zaprzestania palenia wg Schneider, โžก Test uzaleลผnienia od tytoniu wg Fagerstroma. __ โ„น ๐™ ๐™–๐™ ๐™ง๐™ฏ๐™ช๐™˜๐™ž๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™–๐™ก๐™š๐™ฃ๐™ž๐™š? Polecamy informacje na โžก https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zapobiegac-obturacyjnej-chorobie-pluc __ โ“ ๐™’๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™šโ€ฆ? โ–ช Spirometria jest badaniem prostym i nieinwazyjnym, umoลผliwia ocenฤ™ parametrรณw objฤ™toล›ciowych i pojemnoล›ciowych pล‚uc. โ–ช Kaลผdy palฤ cy papierosy, zwล‚aszcza miฤ™dzy 4๏ธโƒฃ0๏ธโƒฃ a 6๏ธโƒฃ5๏ธโƒฃ rokiem ลผycia, powinien sprawdziฤ‡ stan zdrowia swoich pล‚uc. โ–ช Towarzystwa pulmunologiczne zalecajฤ szczepienia przeciwko COVID-19. __ โ„น Skorzystaj z ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข๐™ช ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ž ๐™˜๐™๐™ค๐™ง๐™คฬ๐™— ๐™ค๐™™๐™ฉ๐™ฎ๐™ฉ๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™ค๐™ฌ๐™ฎ๐™˜๐™ w ramach NFZ, jeลผeli: ๐Ÿ”ธ palisz papierosy, ๐Ÿ”ธ skoล„czyล‚eล› 18 lat, ๐Ÿ”ธ nie miaล‚eล› wykonanych badaล„ spirometrycznych w okresie ostatnich 36 miesiฤ™cy, ๐Ÿ”ธ nie zdiagnozowano u Ciebie wczeล›niej, przewlekล‚ej obturacyjnej choroby pล‚uc, przewlekล‚ego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. #ลšrodazProfilaktykฤ Polacy biorฤ za duลผo antybiotykรณw. A pandemia pogorszyล‚a sytuacjฤ™

๐Ÿ’Š ๐˜ผ๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™—๐™ž๐™ค๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ค๐™ค๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜ฬ __ โ— ๐™‹๐™ค๐™ก๐™–๐™˜๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™Ÿ๐™ข๐™ช๐™Ÿ๐™–ฬจ ๐™ฏ๐™– ๐™™๐™ช๐™ฏฬ‡๐™ค ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™—๐™ž๐™ค๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™คฬ๐™ฌ. โ— Co piฤ ty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skutecznoล›ฤ‡ w walce z naprawdฤ™ groลบnymi infekcjami. __ โ„น๏ธ Eksperci alarmujฤ : nawet co piฤ ty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skutecznoล›ฤ‡ w walce z naprawdฤ™ groลบnymi infekcjami. Szczegรณlnie zagroลผone sฤ dzieci. Czฤ™sto rodzice podczas wizyty u lekarza nalegajฤ na przepisanie antybiotyku. โ„น๏ธ Istotne jest zatem staล‚e szerzenie informacji, ลผe nie sฤ to leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jak wskazujฤ eksperci wiฤ™kszoล›ฤ‡ infekcji u dzieci ma etiologiฤ™ wirusowฤ , a antybiotyki przeciw wirusom sฤ nieskuteczne. Wiฤ™cej โคต๏ธโคต๏ธโคต๏ธ https://brpd.gov.pl/2021/06/19/polacy-biora-za-duzo-antybiotykow-a-pandemia-pogorszyla-sytuacje/?fbclid=IwAR2VJBWAgjcGAMmqSgj0ulqfIYRFoEqUNEDcVMc0tn4cRd34f-UzL2gkrkI

๐Ÿ‘ฉ๐Ÿง‘ ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™Ÿ๐™– ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ž ๐™ž ๐™ขล‚๐™ค๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™ฏฬ‡๐™ฎ __ โ— Jakie objawy u dziecka mogฤ ล›wiadczyฤ‡ o depresji: ๐Ÿ”ธ obniลผenie nastroju, utrata chฤ™ci do ลผycia, ๐Ÿ”ธ obniลผenie poczucia wล‚asnej wartoล›ci, ๐Ÿ”ธ krzyk, trzaskanie drzwiami, kล‚รณtnie z domownikami, ๐Ÿ”ธ zaburzenia ลผywienia, bezsennoล›ฤ‡. __ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ, ๐™œ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™ค๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฎ ๐Ÿ‘‰ https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy

