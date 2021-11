Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 21.11.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

"๐Ÿšบ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ค! ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ! ๐Ÿšบ ๐™‹๐™ž๐™š๐™ง(๐•Ž)๐™จ๐™ž ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š! ________________________________________ โ™€ ๐™’๐™š๐™ฏฬ ๐™ช๐™™๐™ฏ๐™ž๐™–ล‚ ๐™ฌ ๐™–๐™ ๐™˜๐™Ÿ๐™ž Mamo! Mamo! Mammobus! ๐™ž ๐™ฏ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™Ÿ ๐™ฅ๐™ž๐™š๐™ง๐™จ๐™ž ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ž๐™š. Sprawdzaj na stronach internetowych Oddziaล‚รณw Wojewรณdzkich Narodowego Funduszu Zdrowia i na ich fanpageโ€™ach ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐™ฌ ๐™‹๐™ง๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™š informacje o miejscach postojรณw mammobusรณw biorฤ cych udziaล‚ w akcji. ๐Ÿ“ ๐™ƒ๐™–๐™ง๐™ข๐™ค๐™ฃ๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข ๐™ฅ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ค๐™Ÿ๐™ช ๐™ข๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™—๐™ช๐™จ๐™คฬ๐™ฌ โžก https://www.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/mammobusy/ ________________________________________ โ™€ ๐™ˆ๐™–๐™ข๐™ข๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™›๐™ž๐™–: โœ to badanie rentgenowskie, proste, krรณtkie i nieinwazyjne; โœ umoลผliwia rozpoznanie zmian patologicznych i nowotworowych w piersi; โœ jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i nie ma znaczenia adres zamieszkania pacjentki; โœ wykonywana w mammobusie w ลผadnym stopniu nie odbiega standardem od badania w placรณwce stacjonarnej. ________________________________________ โ™€ ๐˜ฟ๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™œ๐™ค? Zapraszamy wszystkie ubezpieczone Panie w wieku od 50 do 69 lat, ktรณre przez ostatnie 24 miesiฤ ce nie korzystaล‚y z tego badania lub otrzymaล‚y pisemne wskazanie do ponownego wykonania badania po upล‚ywie 12 miesiฤ™cy i nie byล‚y leczone z powodu raka piersi. Mammografia jest bezpล‚atna, nie wymaga skierowania i wykonywana jest niezaleลผnie od miejsca zamieszkania pacjentki. ________________________________________ โ™€ ๐˜พ๐™ค ๐™ฏ๐™–๐™—๐™ง๐™–๐™˜ฬ ๐™ฏ๐™š ๐™จ๐™ค๐™—๐™–ฬจ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ”น dokument toลผsamoล›ci potrzebny przy rejestracji; ๐Ÿ”น okulary bฤ™dฤ potrzebne przy wypeล‚nianiu ankiety (dotyczy osรณb z wadฤ wzroku); ๐Ÿ”น zdjฤ™cie i opis poprzedniego badania, jeลผeli mammografia wykonywana jest po raz kolejny. Pomoลผe to lekarzowi zinterpretowaฤ‡ wynik, a w wielu przypadkach pozwala uniknฤ ฤ‡ wykonywania dodatkowych badaล„. ________________________________________ โ™€ ๐™ ๐™–๐™ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™œ๐™ค๐™ฉ๐™ค๐™ฌ๐™–๐™˜ฬ ๐™จ๐™ž๐™šฬจ ๐™™๐™ค ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–? โ–ช Do mammografii nie trzeba siฤ™ specjalnie przygotowywaฤ‡. โ–ช Warto nie zakล‚adaฤ‡ biลผuterii na szyjฤ™ oraz ubraฤ‡ siฤ™ wygodnie, poniewaลผ konieczne bฤ™dzie rozebranie siฤ™ do pasa. โ–ช W dniu badania na umytฤ skรณrฤ™ nie naleลผy stosowaฤ‡ dezodorantu z talkiem, balsamu ani kremu. Zapraszamy! #Mammografia #Mammobus #badajsiฤ™ #ProfilaktykawPraktyce Ministerstwo Zdrowia. " - to najnowsza informacja, jaka pojawiล‚a siฤ™ na Facebooku Akademii NFZ 21.11.2021.

Akademia NFZ publikuje posty, ktรณre dotyczฤ zdrowego stylu ลผycia, diet, ฤ‡wiczeล„, szkoleล„ oraz tematycznych aplikacji mobilnych. W ten sposรณb moลผna zdobyฤ‡ wiedzฤ™ na temat szeroko pojฤ™tej ochrony zdrowia. Zobacz, jakie materiaล‚y bฤ™dฤ dla Ciebie przydatne.

Nowe materiaล‚y o zdrowiu od Akademii NFZ

๐Ÿ‘ฉ๐Ÿง‘ ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™Ÿ๐™– ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ž ๐™ž ๐™ขล‚๐™ค๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™ฏฬ‡๐™ฎ Jak mogฤ™ zapobiegaฤ‡ depresji? __ โ„น ๐—ก๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ ๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐—ปฬ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฑ๐—ฏ๐—ฎ๐—ท ๐—ผ: ๐Ÿ”ธ wล‚aล›ciwฤ iloล›ฤ‡ snu, ๐Ÿ”ธ prowadzenie aktywnego trybu ลผycia, ๐Ÿ”ธ zdrowe odลผywianie, ๐Ÿ”ธ ograniczenie stresu. __ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ, ๐™œ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™ค๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฎ ๐Ÿ‘‰ https://pacjent.gov.pl/aktu.../depresja-u-dzieci-i-mlodziezy

๐Ÿฉบ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž __ ๐Ÿ‘‰ ๐™’๐™ฎ๐™ฅ๐™šล‚๐™ฃ๐™žล‚๐™š๐™จฬ ๐˜ผ๐™ฃ๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™šฬจ ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž โ€“ ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š! ๐™„๐™™๐™ฏฬ ๐™ฃ๐™– ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™–! ๐Ÿฉบ ๐™‚๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™ฏ๐™ง๐™š๐™–๐™ก๐™ž๐™ฏ๐™ช๐™Ÿ๐™š๐™จ๐™ฏ ๐™š-๐™จ๐™ ๐™ž๐™š๐™ง๐™ค๐™ฌ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š? ๐Ÿ‘‰ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ ๐™ฌ ๐™ฌ๐™ฎ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™ž๐™ฌ๐™–๐™ง๐™˜๐™š โžก http://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... __ โ“ ๐™ˆ๐™–๐™จ๐™ฏ 4โƒฃ0โƒฃ ๐™ก๐™–๐™ฉ ๐™ก๐™ช๐™— ๐™ฌ๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ i nie skorzystaล‚eล› jeszcze z pakietu nieodpล‚atnych badaล„ diagnostycznych? ๐Ÿ‘‰ Moลผesz jednorazowo skorzystaฤ‡ z pakietu w wyznaczonych placรณwkach bez skierowania od lekarza. โ„น ๐™‹๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ, ๐™Ÿ๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ค ๐™ฏ๐™ง๐™ค๐™—๐™ž๐™˜ฬ! 1๏ธโƒฃ Wypeล‚nij ankietฤ™ #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2๏ธโƒฃ Otrzymasz #eskierowanie. 3๏ธโƒฃ Zgล‚oล› siฤ™ do placรณwki, ktรณra realizuje program. 4๏ธโƒฃ Wyniki badaล„ otrzymasz przez #IKP lub w placรณwce, ktรณra realizuje program. ๐Ÿ‘‰ Jeลผeli nie korzystasz z IKP, moลผesz uzyskaฤ‡ e-skierowanie na pakiet badaล„ za poล›rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ ๐Ÿ‘ซ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ๐™ฎ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™‹๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™– ๐Ÿฐ๐Ÿฌ ๐™‹๐™‡๐™๐™Ž to badania diagnostyczne w formie pakietรณw dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mฤ™ลผczyzn. ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐™‹๐™–๐™ ๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™—๐™–๐™™๐™–๐™ฃฬ ๐™™๐™ž๐™–๐™œ๐™ฃ๐™ค๐™จ๐™ฉ๐™ฎ๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™ฎ๐™˜๐™ ๐™™๐™ก๐™– ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i pล‚ytkami krwi, โ–ช stฤ™ลผenie cholesterolu caล‚kowitego albo kontrolny profil lipidowy, โ–ช stฤ™ลผenie glukozy, โ–ช ocena funkcji wฤ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wฤ trobowe), โ–ช poziom kreatyniny we krwi, โ–ช badanie ogรณlne moczu, โ–ช kwas moczowy, โ–ช PSA (badanie w kierunku raka prostaty), โ–ช opcjonalnie krew utajona w kale (w zaleลผnoล›ci od czynnikรณw ryzyka). ๐Ÿ‘ฑโ€โ™€๏ธ๐Ÿ‘ฑโ€โ™‚๏ธ ๐˜ฝ๐™–๐™™๐™–๐™ฃ๐™ž๐™– ๐™ฌ๐™จ๐™ฅ๐™คฬ๐™ก๐™ฃ๐™š ๐™™๐™ก๐™– ๐™ ๐™ค๐™—๐™ž๐™š๐™ฉ ๐™ž ๐™ข๐™šฬจ๐™ฏฬ‡๐™˜๐™ฏ๐™ฎ๐™ฏ๐™ฃ: โ–ช pomiar ciล›nienia tฤ™tniczego, โ–ช pomiar masy ciaล‚a, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaลบnika masy ciaล‚a (BMI), โ–ช ocena miarowoล›ci rytmu serca. Wiฤ™cej ๐Ÿ‘‰ www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsiฤ™ Ministerstwo Zdrowia

๐Ÿคฉ๐Ÿš ๐™Š๐™ฌ๐™จ๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ ๐™ค๐™ฌ๐™ฎ ๐™ฏ๐™–๐™ฌ๐™ง๐™คฬ๐™ฉ ๐™œล‚๐™ค๐™ฌ๐™ฎ! 7โƒฃ owsianek na 7โƒฃ dni tygodnia! __ ๐Ÿ‘‰ Zdrowe ลผywienie nie musi byฤ‡ nudne, jednostajne i bez smaku. Wrฤ™cz przeciwnie! ๐Ÿ‘ Rรณลผne, kolorowe produkty, ciekawe, smaczne i zaskakujฤ ce poล‚ฤ czenia oraz nowe warianty klasycznych daล„, tym wล‚aล›nie sฤ nasze propozycje. ๐Ÿ‘ Dbamy o odpowiednie zbilansowanie codziennych posiล‚kรณw, aby dostarczaล‚y wszystkich niezbฤ™dnych skล‚adnikรณw odลผywczych przy odpowiednio obniลผanej energetycznoล›ci. ๐Ÿค— Zapraszamy po zdrowie! __ ๐™’๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™šโ€ฆ? ๐Ÿ“ Najwiฤ™kszฤ popularnoล›ci na portalu Diety NFZ ex aequo cieszฤ siฤ™ dieta DASH Nadwaga i Otyล‚oล›ฤ‡ i DASH Classic (ok. 24 tys. uลผytkownikรณw kaลผdy). ๐Ÿ“ Zdrowe ลผywienie i odchudzanie z nami nie jest nudne czy peล‚ne wyrzeczeล„. ๐Ÿ“ Kto juลผ sprawdziล‚ przepisy, ten wie! __ ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ Polecamy owsiankฤ™ na rรณลผne sposoby โคตโคตโคต ๐Ÿฅ„ Owsianka z groszkiem i kukurydzฤ ; ๐Ÿฅ„ Owsianka z suszonฤ ล›liwkฤ i wiรณrkami kokosowymi; ๐Ÿฅ„ Malinowa owsianka z orzechami; ๐Ÿฅ„ Owsianka straciatella; ๐Ÿฅ„ Owsianka owocowo-migdaล‚owa; ๐Ÿฅ„ Owsianka z malinami; ๐Ÿฅ„ Owsianka z dyniฤ i rozmarynem. __ ๐™‰๐™– ๐™ฅ๐™ค๐™™๐™ฌ๐™ž๐™š๐™˜๐™ฏ๐™ค๐™ง๐™š๐™ ๐™ฅ๐™ค๐™™๐™ฅ๐™ค๐™ฌ๐™ž๐™–๐™™๐™–๐™ข๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™š๐™ฅ๐™ž๐™จ ๐™ฃ๐™– ๐Ÿ‘‰ ๐™Š๐™ฌ๐™จ๐™ž๐™–๐™ฃ๐™ ๐™šฬจ ๐™ฏ ๐™™๐™ฎ๐™ฃ๐™ž๐™–ฬจ ๐™ž ๐™ง๐™ค๐™ฏ๐™ข๐™–๐™ง๐™ฎ๐™ฃ๐™š๐™ข โ€“ ๐Ÿญ ๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™˜๐™Ÿ๐™– โ€“ ๐Ÿญ๐Ÿด๐Ÿฒ ๐™ ๐™˜๐™–๐™ก. ๐ŸŽƒ Dynia jest bogata w witaminy i mineraล‚y, zwล‚aszcza w cynk, a przy tym ma niewiele kalorii. ๐ŸŽƒ Przez wzglฤ d na wysoki indeks glikemiczny (75) nie jest wskazana przy cukrzycy. ๐ŸŽƒ Dynia jest bogata w beta-karoten - to pomaraล„czowy, czerwony i ลผรณล‚ty barwnik roล›linny, ktรณry jest przeciwutleniaczem i moลผe zapobiegaฤ‡ rozwojowi chorรณb nowotworowych czy obniลผa poziom cholesterolu. ๐Ÿš ๐™Ž๐™ ล‚๐™–๐™™๐™ฃ๐™ž๐™ ๐™ž: โ–ช Pล‚atki owsiane gรณrskie - 2 ล‚yลผki โ–ช Pestki dyni - ล‚yลผeczka โ–ช Marchew - maล‚a sztuka โ–ช Dynia -1 i 1/2 plastra โ–ช Olej rzepakowy - 1 i 1/2 ล‚yลผki โ–ช Rozmaryn - do smaku โ–ช Pietruszka natka - ล‚yลผeczka โ–ช Ser twarogowy chudy - 1/2 plastra ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ ๐™’๐™ฎ๐™ ๐™ค๐™ฃ๐™–๐™ฃ๐™ž๐™š: โ–ช Pล‚atki owsiane ugotuj w wodzie. โ–ช Dyniฤ™ i marchew posmaruj olejem i upiecz w piekarniku (moลผesz to zrobiฤ‡ dzieล„ wczeล›niej). โ–ช Ugotowane pล‚atki wymieszaj z warzywami (pokrojonymi w drobnฤ kostkฤ™), rozmarynem i posiekanฤ natkฤ pietruszki. โ–ช Uล‚รณลผ na wierzchu kawaล‚ki sera twarogowego i posyp pestkami dyni. __ Wszystkie przepisy znajdziecie na portalu ๐Ÿ‘‰ https://diety.nfz.gov.pl ๐Ÿ‘จโ€๐Ÿณ๐Ÿ‘ฉโ€๐Ÿณ ๐™Ž๐™ข๐™–๐™˜๐™ฏ๐™ฃ๐™š๐™œ๐™ค!

๐Ÿด ๐—ง๐—ฌ๐—š๐—ข๐——๐—ก๐—œ ๐——๐—ข ๐—ญ๐——๐—ฅ๐—ข๐—ช๐—œ๐—” ๐Ÿšถ๐Ÿƒโ›น๏ธ๐ŸŠ๐Ÿง˜ ๐—•๐—ฒ๐˜‡๐—ฝล‚๐—ฎ๐˜๐—ป๐˜† ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ฎ๐—ธ๐˜๐˜†๐—ฐ๐˜‡๐—ป๐—ผ-๐˜๐—ฟ๐—ฒ๐—ป๐—ถ๐—ป๐—ด๐—ผ๐˜„๐˜† __ 5โƒฃ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š โžก ๐—ช๐˜‡๐—บ๐—ฎ๐—ฐ๐—ป๐—ถ๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐˜€๐—ถล‚๐—ฒฬจ ๐—บ๐—ถ๐—ฒฬจ๐˜€ฬ๐—ป๐—ถ ๐Ÿšถ Rozgrzewka โ€“ 5 min ๐Ÿ‹๏ธ Czฤ™ล›ฤ‡ gล‚รณwna - wzmacnianie wszystkich gล‚รณwnych grup miฤ™ล›niowych โ€“ 25 min ๐Ÿง˜โ€โ™€๏ธ Rozciฤ ganie - 5 min __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—Ÿ๐—”๐—ก ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—ข๐—ช๐—ฌ โžก ๐—ง๐—ฌ๐——๐—ญ๐—œ๐—˜๐—กฬ 5โƒฃ โœ 1 x Trening 5โƒฃ โ€žWzmacniamy siล‚ฤ™ miฤ™ล›niโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 4โƒฃ โ€žTabata i nasze pierwsze interwaล‚yโ€ โ€“ 35 min โœ 1 x Trening 2โƒฃ โ€žBudujemy wydolnoล›ฤ‡โ€ โ€“ 35 min โœ 45 min jazdy na rowerze, marszu lub nordic walking. โฑ Razem 150 minut aktywnoล›ci fizycznej. __ โ„น๏ธ ๐—ก๐—”๐—ง๐—˜ฬจ๐—ญฬ‡๐—˜๐—ก๐—œ๐—˜ ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐Ÿ‘‰ umiarkowane - 130 min, ๐Ÿ‘‰ intensywne - 20 min. Jeลผeli moลผesz wypowiadaฤ‡ krรณtkie, 2-3 wyrazowe zdania bez zadyszki - twoje tempo jest prawidล‚owe. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ผ๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฎ ๐Ÿ‘ฉโ€โš•๏ธ "Silne miฤ™ล›nie wpล‚ywajฤ na to, ลผe nasze koล›ci rรณwnieลผ stajฤ siฤ™ mocniejsze (โ€ฆ), a silne koล›ci, to dล‚uลผsze zdrowie i ลผycie. Jeลผeli mamy wiฤ™kszฤ siล‚ฤ™ miฤ™ล›niowฤ i mocne koล›ci, to mamy lepszฤ rรณwnowagฤ™ i koordynacjฤ™ ruchuโ€ โ€“ wyjaล›nia lek. Anna Plucik-Mroลผek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ โ„น๏ธ ๐—ฃ๐—ฅ๐—ญ๐—˜๐—— ๐—ฅ๐—ข๐—ญ๐—ฃ๐—ข๐—–๐—ญ๐—˜ฬจ๐—–๐—œ๐—˜๐— ๐—ง๐—ฅ๐—˜๐—ก๐—œ๐—ก๐—š๐—จ ๐—ฃ๐—ฟ๐˜‡๐˜†๐—ด๐—ผ๐˜๐˜‚๐—ท ๐˜€๐—ถ๐—ฒฬจ - ๐—ป๐—ฎ ๐˜€๐˜๐—ฟ๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ฒ ๐—”๐—ธ๐—ฎ๐—ฑ๐—ฒ๐—บ๐—ถ๐—ฎ ๐—ก๐—™๐—ญ ๐˜‡๐—ป๐—ฎ๐—ท๐—ฑ๐˜‡๐—ถ๐—ฒ๐˜€๐˜‡ ๐—ผ๐—ฝ๐—ถ๐˜€ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—บ๐˜‚, ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค ๐—ถ ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜† ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ โœ Odpowiedz na 7 pytaล„ zawartych w ๐—ธ๐˜„๐—ฒ๐˜€๐˜๐—ถ๐—ผ๐—ป๐—ฎ๐—ฟ๐—ถ๐˜‚๐˜€๐˜‡๐˜‚ ๐—ฃ๐—”๐—ฅ๐—ค. โ—๏ธ Jeล›li na ktรณrekolwiek pytanie odpowiesz: TAK โ€“ skontaktuj siฤ™ ze swoim lekarzem. โœ Sprawdลบ sprawdzisz swojฤ obecnฤ kondycjฤ™ fizycznฤ korzystajฤ c z jednej z dwรณch wersji ๐˜๐—ฒ๐˜€๐˜๐˜‚ ๐—–๐—ผ๐—ผ๐—ฝ๐—ฒ๐—ฟ๐—ฎ โžก๏ธ ๐Ÿƒ ๐—ฏ๐—ถ๐—ฒ๐—ด๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท lub ๐Ÿšถ ๐—บ๐—ฎ๐—ฟ๐˜€๐˜‡๐—ผ๐˜„๐—ฒ๐—ท โœ Do aktywnoล›ci fizycznej dodaj prawidล‚owe odลผywianie. ๐Ÿ‘‰ Skorzystaj z bezpล‚atnego portalu ๐——๐—ถ๐—ฒ๐˜๐˜† ๐—ก๐—™๐—ญ โžก https://diety.nfz.gov.pl __ ๐Ÿ‘ ๐——๐—ผล‚๐—ฎฬจ๐—ฐ๐˜‡ ๐—ฑ๐—ผ ๐˜‡๐—ฎ๐—ฏ๐—ฎ๐˜„๐˜†: # zamieszczajฤ c na swoim fanpage'u hasztag #๐Ÿด๐—ง๐˜†๐—ด๐—ผ๐—ฑ๐—ป๐—ถ๐——๐—ผ๐—ญ๐—ฑ๐—ฟ๐—ผ๐˜„๐—ถ๐—ฎ i ๐Ÿ–ผ skorzystaj z ๐—ป๐—ฎ๐—ธล‚๐—ฎ๐—ฑ๐—ธ๐—ถ ๐—ป๐—ฎ ๐˜‡๐—ฑ๐—ท๐—ฒฬจ๐—ฐ๐—ถ๐—ฒ ๐—ฝ๐—ฟ๐—ผ๐—ณ๐—ถ๐—น๐—ผ๐˜„๐—ฒ โžก๏ธ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 โ—๏ธ Pamiฤ™taj trenuj we wล‚asnym tempie. ๐—ญ๐—ฎ๐—ฝ๐—ฟ๐—ฎ๐˜€๐˜‡๐—ฎ๐—บ๐˜† ๐Ÿคธโ€โ™€๐Ÿง˜โ€โ™€๐Ÿšดโ€โ™€๐ŸŠโ€โ™€

๐ŸŒฌ ๐™•๐™ข๐™ž๐™š๐™ง๐™ฏ ๐™จ๐™ฌ๐™คฬ๐™Ÿ ๐™ค๐™™๐™™๐™š๐™˜๐™! __ โ„น ๐™‹๐™Š๐˜พ๐™๐™‹: โ–ช Przewlekล‚a obturacyjna choroba pล‚uc jest jednฤ z najczฤ™stszych przyczyn chorobowoล›ci i umieralnoล›ci na ล›wiecie. โ–ช W Polsce POChP zajmuje 4 miejsce wล›rรณd przyczyn zgonรณw u dorosล‚ych. __ ๐ŸŽฅ W materiale filmowym przygotowanym w ramach akcji ลšroda z Profilaktykฤ โคตโคตโคต ๐Ÿ‘‰ Dowiesz siฤ™ na czym polega, jak przebiega i jakie sฤ objawy POChP? ๐Ÿ‘‰ Jakie badania naleลผy wykonaฤ‡ w celu rozpoznania choroby? ๐Ÿ‘‰ Dlaczego aktywnoล›ฤ‡ fizyczna waลผna jest w leczeniu i profilaktyce chorรณb pล‚uc? ๐Ÿ‘‰ Co o tej chorobie mรณwiฤ pacjenci? ๐Ÿ‘‰ Co moลผesz zrobiฤ‡ by jej uniknฤ ฤ‡? ๐Ÿ‘‰ Zobaczysz, jak moลผna wykonaฤ‡ rehabilitacjฤ™ oddechowฤ . __ โ„น ๐™’๐™ž๐™šฬจ๐™˜๐™š๐™Ÿ ๐™ž๐™ฃ๐™›๐™ค๐™ง๐™ข๐™–๐™˜๐™Ÿ๐™ž ๐™ž ๐™ฅ๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™ฏฬ‡๐™จ๐™ฏ๐™š ๐™ฉ๐™š๐™จ๐™ฉ๐™ฎ znajdziesz na naszej stronie โžก https://akademia.nfz.gov.pl/kalendarz-2021 โžก Test CAT, โžก Test motywujฤ cy do zaprzestania palenia wg Schneider, โžก Test uzaleลผnienia od tytoniu wg Fagerstroma. __ โ„น ๐™ ๐™–๐™ ๐™ง๐™ฏ๐™ช๐™˜๐™ž๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™–๐™ก๐™š๐™ฃ๐™ž๐™š? Polecamy informacje na โžก https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/jak-zapobiegac-obturacyjnej-chorobie-pluc __ โ“ ๐™’๐™ž๐™š๐™จ๐™ฏ, ๐™ฏฬ‡๐™šโ€ฆ? โ–ช Spirometria jest badaniem prostym i nieinwazyjnym, umoลผliwia ocenฤ™ parametrรณw objฤ™toล›ciowych i pojemnoล›ciowych pล‚uc. โ–ช Kaลผdy palฤ cy papierosy, zwล‚aszcza miฤ™dzy 4๏ธโƒฃ0๏ธโƒฃ a 6๏ธโƒฃ5๏ธโƒฃ rokiem ลผycia, powinien sprawdziฤ‡ stan zdrowia swoich pล‚uc. โ–ช Towarzystwa pulmunologiczne zalecajฤ szczepienia przeciwko COVID-19. __ โ„น Skorzystaj z ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™œ๐™ง๐™–๐™ข๐™ช ๐™ฅ๐™ง๐™ค๐™›๐™ž๐™ก๐™–๐™ ๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ž ๐™˜๐™๐™ค๐™ง๐™คฬ๐™— ๐™ค๐™™๐™ฉ๐™ฎ๐™ฉ๐™ค๐™ฃ๐™ž๐™ค๐™ฌ๐™ฎ๐™˜๐™ w ramach NFZ, jeลผeli: ๐Ÿ”ธ palisz papierosy, ๐Ÿ”ธ skoล„czyล‚eล› 18 lat, ๐Ÿ”ธ nie miaล‚eล› wykonanych badaล„ spirometrycznych w okresie ostatnich 36 miesiฤ™cy, ๐Ÿ”ธ nie zdiagnozowano u Ciebie wczeล›niej, przewlekล‚ej obturacyjnej choroby pล‚uc, przewlekล‚ego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. #ลšrodazProfilaktykฤ Polacy biorฤ za duลผo antybiotykรณw. A pandemia pogorszyล‚a sytuacjฤ™

๐Ÿ’Š ๐˜ผ๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™—๐™ž๐™ค๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™ค๐™ค๐™ฅ๐™ค๐™ง๐™ฃ๐™ค๐™จฬ๐™˜ฬ __ โ— ๐™‹๐™ค๐™ก๐™–๐™˜๐™ฎ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™ฎ๐™Ÿ๐™ข๐™ช๐™Ÿ๐™–ฬจ ๐™ฏ๐™– ๐™™๐™ช๐™ฏฬ‡๐™ค ๐™–๐™ฃ๐™ฉ๐™ฎ๐™—๐™ž๐™ค๐™ฉ๐™ฎ๐™ ๐™คฬ๐™ฌ. โ— Co piฤ ty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skutecznoล›ฤ‡ w walce z naprawdฤ™ groลบnymi infekcjami. __ โ„น๏ธ Eksperci alarmujฤ : nawet co piฤ ty antybiotyk przepisywany jest niepotrzebnie, przez co maleje ich skutecznoล›ฤ‡ w walce z naprawdฤ™ groลบnymi infekcjami. Szczegรณlnie zagroลผone sฤ dzieci. Czฤ™sto rodzice podczas wizyty u lekarza nalegajฤ na przepisanie antybiotyku. โ„น๏ธ Istotne jest zatem staล‚e szerzenie informacji, ลผe nie sฤ to leki stosowane w zapobieganiu i leczeniu infekcji bakteryjnych. Jak wskazujฤ eksperci wiฤ™kszoล›ฤ‡ infekcji u dzieci ma etiologiฤ™ wirusowฤ , a antybiotyki przeciw wirusom sฤ nieskuteczne. Wiฤ™cej โคต๏ธโคต๏ธโคต๏ธ https://brpd.gov.pl/2021/06/19/polacy-biora-za-duzo-antybiotykow-a-pandemia-pogorszyla-sytuacje/?fbclid=IwAR2VJBWAgjcGAMmqSgj0ulqfIYRFoEqUNEDcVMc0tn4cRd34f-UzL2gkrkI

๐Ÿ‘ฉ๐Ÿง‘ ๐˜ฟ๐™š๐™ฅ๐™ง๐™š๐™จ๐™Ÿ๐™– ๐™ช ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™˜๐™ž ๐™ž ๐™ขล‚๐™ค๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š๐™ฏฬ‡๐™ฎ __ โ— Jakie objawy u dziecka mogฤ ล›wiadczyฤ‡ o depresji: ๐Ÿ”ธ obniลผenie nastroju, utrata chฤ™ci do ลผycia, ๐Ÿ”ธ obniลผenie poczucia wล‚asnej wartoล›ci, ๐Ÿ”ธ krzyk, trzaskanie drzwiami, kล‚รณtnie z domownikami, ๐Ÿ”ธ zaburzenia ลผywienia, bezsennoล›ฤ‡. __ ๐™Ž๐™ฅ๐™ง๐™–๐™ฌ๐™™๐™ฏฬ, ๐™œ๐™™๐™ฏ๐™ž๐™š ๐™จ๐™ฏ๐™ช๐™ ๐™–๐™˜ฬ ๐™ฅ๐™ค๐™ข๐™ค๐™˜๐™ฎ ๐Ÿ‘‰ https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/depresja-u-dzieci-i-mlodziezy

๐Ÿซ ๐™‹๐™Š๐˜พ๐™๐™‹ ๐™ฅ๐™ง๐™ฏ๐™š๐™ฌ๐™ก๐™š๐™ ล‚๐™– ๐™ค๐™—๐™ฉ๐™ช๐™ง๐™–๐™˜๐™ฎ๐™Ÿ๐™ฃ๐™– ๐™˜๐™๐™ค๐™ง๐™ค๐™—๐™– ๐™ฅล‚๐™ช๐™˜ ๐Ÿฉบ Jak jej zapobiec oraz jak skutecznie leczyฤ‡? โ„น๏ธ W Polsce na POChP choruje okoล‚o 20% ludzi po 40 roku ลผycia, czyli ponad 2 miliony osรณb. __ ๐Ÿ—ฃ Wiฤ™kszoล›ฤ‡ pacjentรณw nie wie, ลผe przyczynฤ kaszlu i dusznoล›ci jest przewlekล‚a choroba. Nierozpoznana lub pรณลบno rozpoznana POChP skraca ลผycie chorych o 10-15 lat. __ ๐Ÿซ Najczฤ™stsze objawy POCHP: ๐Ÿ‘‰ Dusznoล›ฤ‡ โ€“ postฤ™pujฤ ca w czasie, nasilajฤ ca siฤ™ przy wysiล‚ku, staล‚a. ๐Ÿ‘‰ Przewlekล‚y kaszel โ€“ przerywany lub nieproduktywny, nawracajฤ cy ล›wiszczฤ cy oddech. ๐Ÿ‘‰ Przewlekล‚e odkrztuszanie plwociny. __ ๐Ÿซ Przyczyny zachorowaล„: ๐Ÿ†– Palenie tytoniu โ€“ gล‚รณwnie papierosรณw, ale takลผe โ€“ choฤ‡ w mniejszym stopniu โ€“ cygar i fajki. Uwagaโ—๏ธ Naraลผone sฤ takลผe osoby wdychajฤ ce dym tytoniowy, jako bierni palacze. To najwaลผniejszy czynnik ryzyka zachorowaล„. ๐Ÿ†– Zanieczyszczenie powietrza (w miejscu pracy, wewnฤ trz pomieszczeล„). ๐Ÿ†– Indywidualne predyspozycje (genetyczne, nieprawidล‚owy rozwรณj pล‚uc). Co moลผesz zrobiฤ‡โ“ Wykonajฤ spirometriฤ™ w ramach programu profilaktyki chorรณb odtytoniowych. โ„น๏ธ Szczegรณล‚owe informacje o programie znajdziesz na stronie: https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-odtytoniowych. Gdzie wykonasz badanieโ“ Wejdลบ w link https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/ProgramyProfilaktyczne i wybierz program, wojewรณdztwo i powiat. ๐Ÿ“Œ Wiฤ™cej o POCHP juลผ w najbliลผszฤ ลšRODฤ˜ Z PROFILAKTYKฤ„ powie nasz ekspertโ—๏ธ Zapraszamy.

