Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 19.09.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

"馃┖ 饾檵饾櫑饾櫎饾櫅饾櫈饾櫋饾櫀饾櫊饾櫓饾櫘饾櫊饾櫀 饾煱饾煬 饾檵饾檱饾檺饾檸 饾檲饾櫀饾櫒饾櫙 饾煱锔忊儯饾煬锔忊儯 饾櫋饾櫀饾櫓 饾櫋饾櫔饾櫁 饾櫖饾櫈饾櫄台饾櫂饾櫄饾櫉? 馃憠 Skorzystaj z pakietu nieodp艂atnych bada艅 diagnostycznych. 馃┖ Jak skorzysta膰 z bada艅? 1锔忊儯 Wype艂nij ankiet臋 #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2锔忊儯 Otrzymasz #eskierowanie. 3锔忊儯 Zg艂o艣 si臋 do plac贸wki, kt贸ra realizuje program. 4锔忊儯 Wyniki bada艅 otrzymasz przez #IKP lub w plac贸wce, kt贸ra realizuje program. 馃憠 Je偶eli nie korzystasz z IKP, mo偶esz uzyska膰 e-skierowanie na pakiet bada艅 za po艣rednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. Wi臋cej 馃憠 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsi臋 Ministerstwo Zdrowia. " - to najnowsza informacja, jaka pojawi艂a si臋 na Facebooku Akademii NFZ 19.09.2021.

Nowe informacje o zdrowym stylu 偶ycia, 膰wiczeniach, dietach, szkoleniach tematycznych, publikacjach czy aplikacjach mobilnych. Te wszystkie materia艂y mo偶na znale藕膰 w postach od Akademii NFZ. Sprawd藕, kt贸re zagadnienia b臋d膮 dla Ciebie przydatne.

Nowe materia艂y o zdrowiu od Akademii NFZ

#饾檸饾櫙饾櫂饾櫙饾櫄饾櫏饾櫈饾櫌饾櫘饾檸饾櫈饾櫄台 饾櫈 饾櫖饾櫑饾櫀饾櫂饾櫀饾櫌饾櫘 饾櫃饾櫎 饾櫍饾櫎饾櫑饾櫌饾櫀饾櫋饾櫍饾櫎饾櫒虂饾櫂饾櫈鉂 Nie zwlekaj i ju偶 teraz zarejestruj si臋 na szczepienie przeciw 饾樉饾檴饾檻饾檮饾樋-饾煭饾煹 przez: 鉃★笍 infolini臋 989 鉃★笍 pacjent.gov.pl 鉃★笍 SMS o tre艣ci SZCZEPIMYSIE na nr 880 333 333 鉃★笍 aplikacj臋 #mojeIKP #B膮d藕Bezpieczny #OstatniaProsta 鉁

饾檹饾櫄饾櫋饾櫄饾櫏饾櫋饾櫀饾櫓饾櫅饾櫎饾櫑饾櫌饾櫀 饾檵饾櫈饾櫄饾櫑饾櫖饾櫒饾櫙饾櫄饾櫆饾櫎 饾檰饾櫎饾櫍饾櫓饾櫀饾櫊饾櫓饾櫔 #饾檹饾檵饾檰. 馃懇鈥嶁殨锔 Szybka porada medyczna po godz. 18 lub w niedziele i 艣wi臋ta? 馃懇鈥嶁殨锔 Potrzebujesz e-recepty, e-skierowania lub e-zwolnienia a Tw贸j POZ ju偶 nie pracuje? 馃憠 Skorzystaj z Teleplatformy Pierwszego Kontaktu. #TPK 8锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯-1锔忊儯3锔忊儯7锔忊儯-2锔忊儯0锔忊儯0锔忊儯 - bezp艂atny numer dla ca艂ej Polski. 馃摬 Po艂膮czenie z numerem TPK mo偶e by膰 wykonane tylko z Polski, poniewa偶 platforma jest przeznaczona dla os贸b ubezpieczonych i mieszkaj膮cych w kraju. 馃懇鈥嶁殨馃鈥嶁殨馃懆鈥嶁殨 Pod telefonem dy偶uruje personel medyczny. #TPK zapewnia obs艂ug臋 pacjent贸w: 馃懇鈥嶁殨锔 w kilku j臋zykach obcych, 馃懇鈥嶁殨锔 nies艂ysz膮cych w formie wideoczatu. 鈩 Wi臋cej informacji 鉃 https://www.nfz.gov.pl/.../teleplatforma-pierwszego-kontaktu #NFZ #TPK Ministerstwo Zdrowia

馃崊馃ウ馃馃崍 饾煱 饾櫏饾櫎饾櫑饾櫘 饾櫑饾櫎饾櫊饾櫔 饾櫍饾櫀 饾櫓饾櫀饾櫋饾櫄饾櫑饾櫙饾櫔! 馃嵉 饾檿饾櫔饾櫏饾櫘 饾櫊饾櫑饾櫄饾櫌 zachwycaj膮 kolorami i smakiem, s膮 te偶 bardzo zdrowe i po偶ywne. 馃捇 饾檳饾櫀 饾櫏饾櫎饾櫑饾櫓饾櫀饾櫋饾櫔 饾樋饾櫈饾櫄饾櫓饾櫘 饾檳饾檨饾檿 znajdziesz zupy krem 鈥 do wyboru, do koloru! 馃敶馃煝馃煚鈿 Czerwona, zielona a mo偶e pomara艅czowa lub bia艂a? 馃 Prosz臋 bardzo! 馃ガ Zupy krem s膮 lekkie, rozgrzewaj膮ce i zdrowe. 馃ガ S膮 rewelacyjnym daniem, kt贸re mo偶esz zje艣膰 o ka偶dej porze dnia i roku. 馃ガ Dostarczaj膮 witamin, minera艂贸w, antyoksydant贸w i b艂onnika. 馃ガ Odpowiednio przygotowane nie zawieraj膮 zbyt wielu kalorii, a przy tym s膮 syc膮ce. 馃憠 Szczeg贸lnie te warzywne: 馃崋 zawieraj膮 sporo minera艂贸w: potasu (reguluje gospodark臋 wodn膮 i ci艣nienie krwi), fosforu i wapnia (budulec ko艣ci i z臋b贸w), 偶elaza, magnezu, fluoru, 馃崋 dostarczaj膮 witamin臋 E i beta-karoten, 馃崋 s膮 藕r贸d艂em b艂onnika, kt贸ry reguluje trawienie, 馃崋 z regu艂y s膮 stosunkowo niskokaloryczne, 馃崋 szybko je przygotujesz, 馃崋 to 艂atwostrawna forma dania dla os贸b starszych. 馃懇鈥嶐煃 Nasza propozycja to 馃憠 饾檿饾櫔饾櫏饾櫀 饾櫙 饾櫒饾櫎饾櫂饾櫙饾櫄饾櫖饾櫈饾櫂饾櫘 饾櫙 饾櫃饾櫎饾櫌饾櫎饾櫖饾櫘饾櫌饾櫈 饾櫆饾櫑饾櫙饾櫀饾櫍饾櫊饾櫀饾櫌饾櫈 馃珤馃馃崊 Sk艂adniki: 鈽 soczewica czerwona - nasiona suche - 4 艂y偶ki / 48 g 鈽 seler korzeniowy - plaster / 60 g 鈽 marchew - ma艂a sztuka / 45 g 鈽 pomidor - du偶a sztuka / 200 g 鈽 pietruszka korze艅 - ma艂a sztuka / 45 g 鈽 ser mozzarella twardy - 2 plastry / 40 g 鈽 bulion warzywny - 2 szklanki / 400 ml 鈽 li艣膰 laurowy - sztuka / 1 g 鈽 ziele angielskie - do smaku / 1 g 鈽 pieprz czarny - do smaku / 1 g 鈽 sok z cytryny - 2 艂y偶ki / 20 ml 鈽 oliwa z oliwek - 艂y偶ka / 10 ml 鈽 zio艂a prowansalskie - do smaku / 1 g 鈽 pietruszka natka - 艂y偶eczka / 6 g 鈽 chleb 偶ytni razowy - kromka / 35 g 馃嵅 Przygotowanie: 鈽 Pokr贸j w kostk臋 marchew, pietruszk臋 i selera. 鈽 Nast臋pnie ugotuj w bulionie z przyprawami soczewic臋 i warzywa korzeniowe. 鈽 Dodaj do nich pokrojone pomidory (wcze艣niej sparzone i obrane ze sk贸ry). 鈽 Ugotowan膮 zup臋 zmiksuj na krem. 鈽 Do gotowej zupy dodaj sok z cytryny, oliw臋 z oliw臋, start膮 na tarce mozzarell臋. 鈽 Grzanki - pokr贸j pieczywo w drobn膮 kostk臋; obsyp je zio艂ami prowansalskimi i w艂贸偶 do piekarnika na kilka chwil (do zrumienienia). 鈽 Tak przygotowanymi grzankami posyp zup臋 na talerzu, dodaj r贸wnie偶 posiekan膮 natk臋 pietruszki. 馃鈥嶐煃 Smacznego! Si臋gajcie po zdrowe przepisy na portalu 鉃 https://diety.nfz.gov.pl 馃 Polecamy!

鉀 饾檷饾櫎饾櫋饾櫊饾櫈 鈥 饾櫙饾櫃饾櫑饾櫎饾櫖饾櫈饾櫄 + 饾櫊饾櫎饾櫍饾櫃饾櫘饾櫂饾櫉饾櫀 + 饾櫄饾櫍饾櫃饾櫎饾櫑饾櫅饾櫈饾櫍饾櫘 馃じ鈥嶁檧 鈩 Jazda na rolkach wzmacnia mi臋艣nie n贸g i po艣ladk贸w, przyspiesza spalanie tkanki t艂uszczowej, poprawia kondycj臋 i zwi臋ksza koordynacj臋 ruchow膮. 鈩 Jazda na rolkach to nie tylko korzy艣ci zdrowotne jest te偶 doskona艂a forma relaksu, pozwala zapomnie膰 o stresie, napi臋ciach i daje mn贸stwo pozytywnej energii. Jest sposobem na aktywne sp臋dzanie czasu z rodzin膮 i znajomymi. 鈩 Jazda na rolkach to doskona艂a forma aktywno艣ci dla m艂odszych, jak i dla starszych os贸b o r贸偶nej kondycji. 鉀 饾檯饾櫀饾櫙饾櫃饾櫀 饾櫍饾櫀 饾櫑饾櫎饾櫋饾櫊饾櫀饾櫂饾櫇: 鈻 skutecznie spala tkank臋 t艂uszczow膮 鈻 nie obci膮偶a staw贸w 鈻 poprawia kondycj臋 鈻 rozwija mi臋艣nie n贸g i po艣ladk贸w 鈻 poprawia koordynacj臋 ruchow膮 鈻 dotlenia organizm 鈻 bezpieczny sport dla ka偶dego 鈻 mog膮 s艂u偶y膰 jako 艣rodek transportu 鈻 odpr臋偶a i redukuje stres 鉀 饾檰饾櫎饾櫑饾櫙饾櫘饾櫒虂饾櫂饾櫈 饾櫙 饾櫉饾櫀饾櫙饾櫃饾櫘 饾櫍饾櫀 饾櫑饾櫎饾櫋饾櫊饾櫀饾櫂饾櫇: 鈻 wspomaga odchudzanie - w czasie godziny jazdy mo偶na spali膰 do 700 kcal. Trenuj 2-3 razy w tygodniu, utrzymuj膮c t臋tno na sta艂ym poziomie 鈥 ok. 130 uderze艅 na minut臋); 鈻 wzmacnia serce i pozytywnie wp艂ywa na funkcjonowanie ca艂ego uk艂adu kr膮偶enia; 鈻 w mniejszym stopniu obci膮偶a stawy, jak w trakcie biegu - p艂ynny ruch sprawia, 偶e kolana i kr臋gos艂up nie s膮 tak nara偶one na przeci膮偶enia; 鈻 aktywuje wszystkie du偶e grupy mi臋艣niowe - wzmacnia mi臋艣nie grzbietu i brzucha. To odpowiedni sport dla kobiet, kt贸re chc膮 wysmukli膰 uda, 艂ydki i uj臋drni膰 po艣ladki; 鈻 rozwijaj膮 koordynacj臋 ruchow膮; 鈻 dotlenia organizm. 馃崜 Zadbaj o zdrowe od偶ywianie. 馃崜 Poznaj plany 偶ywieniowe DASH na portalu 饾樋饾櫈饾櫄饾櫓饾櫘 饾檳饾檨饾檿 鉃 https://diety.nfz.gov.pl 馃じ鈥嶁檧 Korzystaj aktywnie z ostatnich dni lata! 馃じ

馃Χ馃Φ馃枑锔忦煉 饾樋饾檳饾樇 饾檲饾檴饾樉饾檿饾樇饾檳饾檴饾檼饾樇 馃槴 馃憠 Dna moczanowa wyst臋puje 7 razy cz臋艣ciej u m臋偶czyzn ni偶 u kobiet. 馃憠 U m臋偶czyzn wyst臋puje najcz臋艣ciej po 40. roku 偶ycia a u kobiet po menopauzie. 馃懆鈥嶁殨 Dna moczanowa: 鈻 czym jest? 鈻 jakie s膮 czynniki ryzyka i jej objawy? 鈻 jak przebiega atak dny i jakie choroby wsp贸艂istniej膮ce mog膮 wyst臋powa膰 wraz z ni膮? 鈻 jak膮 rol臋 odgrywa w艂a艣ciwe nawadnianie organizmu i prawid艂owe od偶ywianie? 鈩 Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w: 馃憠 materiale filmowym z ekspertem - prof. dr hab. n. med. Brygid膮 Kwiatkowsk膮, Kierownikiem Kliniki Wczesnego Zapalenia Staw贸w w Narodowym Instytucie Geriatrii, Reumatologii i Rehabilitacji im. prof. dr hab. med. Eleonory Reicher w Warszawie oraz cz艂onkiem polskiego Towarzystwa Reumatologicznego w przygotowanym. 馃憠 ulotce #艢rodazProfilaktyk膮 馃じ Polecamy bezp艂atne plany 偶ywieniowe na portalu Diety NFZ 鉃 diety.nfz.gov.pl. #艢rodazProfilaktyk膮 #DietyNFZ #DASH

馃憤 饾檵饾櫑饾櫎饾櫒饾櫓饾櫀_饾櫓饾櫀 饾櫏饾櫑饾櫎饾櫅饾櫈饾櫋饾櫀饾櫊饾櫓饾櫘饾櫊饾櫀鉂 馃搮 饾煭饾煴 饾櫖饾櫑饾櫙饾櫄饾櫒虂饾櫍饾櫈饾櫀 - 饾檧饾櫔饾櫑饾櫎饾櫏饾櫄饾櫉饾櫒饾櫊饾櫈 饾樋饾櫙饾櫈饾櫄饾櫍虂 饾檵饾櫑饾櫎饾櫒饾櫓饾櫀饾櫓饾櫘 馃馃懆 M臋偶czy藕ni zwykle pami臋taj膮 o cyklicznych przegl膮dach swoich czterech k贸艂ek, a zapominaj膮 o tym, 偶e ich organizm r贸wnie偶 potrzebuje przegl膮d贸w zdrowotnych 鉃 bada艅 profilaktycznych. 鈩癸笍 Wed艂ug danych: 鈻笍 艢wiatowej Organizacji Zdrowia 艂agodny przerost prostaty stwierdza si臋 u po艂owy pan贸w w wieku 60 lat i prawie wszystkich 80-latk贸w 鈥 ok. 90% populacji! 鈻笍 Krajowego Rejestru Nowotwor贸w, rak gruczo艂u krokowego jest w Polsce drugim co do cz臋sto艣ci wyst臋powania (po raku p艂uca) nowotworem u m臋偶czyzn. 鈩癸笍 Kiedy mo偶esz si臋 zg艂osi膰 na pierwsze badania prostaty? 鈻笍 Po uko艅czeniu 45. roku 偶ycia, je偶eli w rodzinie obserwowano ju偶 raka prostaty, pozostali m臋偶czy藕ni od uko艅czenia 50. roku 偶ycia. 鈻笍 Badanie powinien przeprowadzi膰 lekarz rodzinny lub skierowa膰 Ci臋 do specjalisty urologa. 鈩癸笍 Nowotw贸r gruczo艂u krokowego mo偶e by膰 trwale wyleczony, warunkiem sukcesu terapeutycznego jest jednak wczesne wykrycie choroby. 馃幀 O swoim pierwszym badaniu prostaty opowiada Franek Przeradzki 鉃 dziennikarz, autor artyku艂u 馃摪 鈥炩剻饾暎饾暊饾暏饾暐饾晵(饾暐饾晵) 饾暏饾暋饾暎饾晵饾暔饾晵鈥 鉃 https://linkd.pl/pa7rf 馃弫 Um贸w SI臉 na przegl膮d! 馃弫

馃枑锔忦煉煢娥煢 饾樋饾檳饾樇 鈥 饾櫂饾櫎 饾櫑饾櫎饾櫁饾櫈饾櫂虂, 饾櫁饾櫘 饾櫔饾櫍饾櫈饾櫊饾櫍饾櫀台饾櫂虂. 鈩 饾檵饾櫎饾櫃饾櫀饾櫆饾櫑饾櫀, 饾櫂饾櫇饾櫈饾櫑饾櫀饾櫆饾櫑饾櫀, 饾櫎饾櫌饾櫀饾櫆饾櫑饾櫀, 饾櫆饾櫎饾櫍饾櫀饾櫆饾櫑饾櫀, 饾櫑饾櫀饾櫂饾櫇饾櫈饾櫃饾櫀饾櫆饾櫑饾櫀 鉃 to najcz臋stsze umiejscowienia 饾櫃饾櫍饾櫘 饾櫌饾櫎饾櫂饾櫙饾櫀饾櫍饾櫎饾櫖饾櫄饾櫉 zlokalizowane odpowiednio w stawie podstawy du偶ego palca; kciuka; stawu barkowego i kolanowego oraz kr臋gos艂upa. Jest to choroba metaboliczna. Charakteryzuje si臋 odk艂adaniem kryszta艂贸w soli kwasu moczowego w stawach i innych tkankach (艣ci臋gnach, nerkach) doprowadzaj膮c do powstania stanu zapalnego. 馃憠 To w艂a艣nie 饾櫃饾櫍饾櫈饾櫄 饾櫌饾櫎饾櫂饾櫙饾櫀饾櫍饾櫎饾櫖饾櫄饾櫉 po艣wi臋cimy najbli偶sz膮 #饾檸虂饾櫑饾櫎饾櫃饾櫄台饾櫙饾櫏饾櫑饾櫎饾櫅饾櫈饾櫋饾櫀饾櫊饾櫓饾櫘饾櫊饾櫀台. 馃憠 Najcz臋stsze objawy to: 鈻 ostry b贸l zaj臋tego stawu i 偶ywa bolesno艣膰 dotykowa; 鈻 zwi臋kszona temperatura stawu; 鈻 obrz臋k i zaczerwienienie. Na 艣rod臋 przygotowujemy film ze znakomitym ekspertem z Kliniki Wczesnego Zapalenia Staw贸w. 馃憠 Dowiecie si臋 m.in.: 鈻 jakie s膮 czynniki ryzyka wyst膮pienia dny moczanowej? 鈻 jak przebiega atak dny? 鈻 jakie choroby wsp贸艂istniej膮ce mog膮 wyst臋powa膰 wraz z dn膮? 鈻 jakie sk艂adniki diety mog膮 sprzyja膰 wyst臋powaniu dny, 鈻 jakie podj膮膰 dzia艂ania profilaktyczne by jej zapobiec! 馃 Zapraszamy!

