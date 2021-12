Nowe informacje zdrowotne od Akademii NFZ 14.12.2021. Zobacz, czego możesz się dowiedzieć

"ℹ 𝐒𝐩𝐫𝐚𝐰𝐝𝐳́, 𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐜́ 𝐳 𝐩𝐬𝐲𝐜𝐡𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐢 ________________________________________ ℹ W ramach NFZ sÄ dostępne trzy rodzaje psychoterapii: 🔹 indywidualna, 🔹 rodzinna, 🔹 grupowa. ________________________________________ ℹ 𝐒𝐩𝐫𝐚𝐰𝐝𝐳́, 𝐣𝐚𝐤 𝐳 𝐧𝐢𝐞𝐣 𝐬𝐤𝐨𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐚𝐜́ ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/artykul/psychoterapia. " - to najnowsza wiadomość, która pojawiła się na Facebooku Akademii NFZ 14.12.2021.

Nowe materiały dotyczÄ ce zdrowia, stylu życia, ćwiczeń, diet, szkoleń tematycznych oraz publikacji. Te informacje znajduję się w postać Akademii NFZ. W ten sposób możesz poszerzyć swojÄ wiedzę na temat szerokiego zagadnienia, którym jest ochrona zdrowia.

Nowe informacje od Akademii NFZ

🩺 𝐋𝐢𝐩𝐢𝐝𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 – 𝐰𝐬𝐳𝐲𝐬𝐭𝐤𝐨 𝐨 𝐓𝐰𝐨𝐢𝐦 𝐜𝐡𝐨𝐥𝐞𝐬𝐭𝐞𝐫𝐨𝐥𝐮 __ ▪ Około 61% populacji w Polsce ma podwyższony poziom cholesterolu. ▪ Wysoki poziom cholesterolu nie boli! Trzeba go jednak kontrolować, bo stanowi ogromne zagrożenie dla życia i zdrowia. ▪ Przede wszystkim zwiększa ryzyko zawału serca i udaru mózgu oraz może skrócić życie o 20-30 lat. __ 👉 𝐀 𝐭𝐲? 𝐙𝐧𝐚𝐬𝐳 𝐬𝐰𝐨́𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥 𝐥𝐢𝐩𝐢𝐝𝐨𝐰𝐲? ℹ 𝐋𝐢𝐩𝐢𝐝𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦 odzwierciedla stan gospodarki lipidowej organizmu, w tym przebieg metabolizmu lipoprotein i cholesterolu. 👉 Osoby po 40. r. ż. mogÄ bezpłatnie oznaczyć profil lipidowy w ramach programu pilotażowego 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐚 𝟒𝟎 𝐏𝐋𝐔𝐒! To badanie próbki krwi pozwalajÄ ce ocenić stężenie cholesterolu całkowitego, LDL, HDL i trójglicerydów. 🔹 Jak wziÄ Ä‡ udział w 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐚 𝟒𝟎 𝐏𝐋𝐔𝐒 sprawdź ➡️ https://pacjent.gov.pl/.../wystaw-sobie-e-skierowanie-na... 👉 Zachęcamy również do skorzystania z 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐢 𝐂𝐡𝐨𝐫𝐨́𝐛 𝐔𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐊𝐫𝐚̨𝐳̇𝐞𝐧𝐢𝐚 - 𝐂𝐇𝐔𝐊 w ramach NFZ. Przeznaczony jest dla osób w wieku 30, 35, 40, 45, 50 i 55 lat. 🔹 W zakresie programu wykonasz: ▪️ badania biochemiczne krwi (cholesterol całkowity, LDL-cholesterol, HDL-cholesterol, triglicerydy i poziom cukru na czczo), ▪️ pomiar ciśnienia tętniczego krwi oraz określisz BMI. Na podstawie wyników badań lekarz oceni ryzyko wystÄ pienia incydentu sercowo-naczyniowego. Zapytaj o ten program lekarza POZ. ℹ Informacje o 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐚𝐜𝐡 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐲𝐜𝐡 znajdziesz na portalu pacjent.gov.pl ➡️ https://pacjent.gov.pl/programy-profilaktyczne/program-profilaktyki-chorob-ukladu-krazenia-chuk __ 𝐃𝐛𝐚𝐣 𝐨 𝐬𝐢𝐞𝐛𝐢𝐞! 𝐁𝐚𝐝𝐚𝐣 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞! ℹ Na najbliższÄ ð’Ìð«ð¨ððžÌ¨ 𝐳 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐚̨ przygotowujemy: 🔹 ABC profilaktyki cholesterolowej, 🔹 poznasz czynniki ryzyka i dowiesz się, jak możesz zapobiegać, 🔹 przygotujemy też najważniejsze zalecenia dietetyczne! Zapraszamy!

❓ 𝐉𝐚𝐤 𝐰𝐳𝐢𝐚̨𝐜́ 𝐮𝐝𝐳𝐢𝐚ł 𝐰 𝐩𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐢𝐞 ⤵⤵⤵ 🩺 𝐏𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐤𝐚 𝟒𝟎 𝐏𝐋𝐔𝐒 👉 𝐬𝐩𝐫𝐚𝐰𝐝𝐳́ ⤵⤵⤵ __ 👉 𝙒𝙮𝙥𝙚ł𝙣𝙞ł𝙚𝙨́ 𝘼𝙣𝙠𝙞𝙚𝙩𝙚̨ 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 – 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚! 𝙄𝙙𝙯́ 𝙣𝙖 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖! 🩺 𝙂𝙙𝙯𝙞𝙚 𝙯𝙧𝙚𝙖𝙡𝙞𝙯𝙪𝙟𝙚𝙨𝙯 𝙚-𝙨𝙠𝙞𝙚𝙧𝙤𝙬𝙖𝙣𝙞𝙚? 👉 𝙎𝙥𝙧𝙖𝙬𝙙𝙯́ 𝙬 𝙬𝙮𝙨𝙯𝙪𝙠𝙞𝙬𝙖𝙧𝙘𝙚 ➡ https://pacjent.gov.pl/aktualnosc/wystaw-sobie-e-skierowanie-na-badania __ ❓ 𝙈𝙖𝙨𝙯 4⃣0⃣ 𝙡𝙖𝙩 𝙡𝙪𝙗 𝙬𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 i nie skorzystałeś jeszcze z pakietu nieodpłatnych badań diagnostycznych? 👉 Możesz jednorazowo skorzystać z pakietu w wyznaczonych placówkach bez skierowania od lekarza. 🩺 𝐏𝐨𝐝𝐩𝐨𝐰𝐢𝐚𝐝𝐚𝐦𝐲, 𝐣𝐚𝐤 𝐭𝐨 𝐳𝐫𝐨𝐛𝐢𝐜́! 1️⃣ Wypełnij ankietę #Profilaktyka40Plus na #IKP. 2️⃣ Otrzymasz #eskierowanie. 3️⃣ Zgłoś się do placówki, która realizuje program. 4️⃣ Wyniki badań otrzymasz przez #IKP lub w placówce, która realizuje program. 👉 Jeżeli nie korzystasz z IKP, możesz uzyskać e-skierowanie na pakiet badań za pośrednictwem infolinii Domowej Opieki Medycznej (DOM) pod nr tel. 22 735 39 53. __ 👫 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩𝙮 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙋𝙧𝙤𝙛𝙞𝙡𝙖𝙠𝙩𝙮𝙠𝙖 𝟰𝟬 𝙋𝙇𝙐𝙎 to badania diagnostyczne w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn. 👱‍♀️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wÄ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wÄ trobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♂️ 𝙋𝙖𝙠𝙞𝙚𝙩 𝙗𝙖𝙙𝙖𝙣́ 𝙙𝙞𝙖𝙜𝙣𝙤𝙨𝙩𝙮𝙘𝙯𝙣𝙮𝙘𝙝 𝙙𝙡𝙖 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, ▪ stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, ▪ stężenie glukozy, ▪ ocena funkcji wÄ troby (AlAT, AspAT, GGTP - enzymy wÄ trobowe), ▪ poziom kreatyniny we krwi, ▪ badanie ogólne moczu, ▪ kwas moczowy, ▪ PSA (badanie w kierunku raka prostaty), ▪ opcjonalnie krew utajona w kale (w zależności od czynników ryzyka). 👱‍♀️👱‍♂️ 𝘽𝙖𝙙𝙖𝙣𝙞𝙖 𝙬𝙨𝙥𝙤́𝙡𝙣𝙚 𝙙𝙡𝙖 𝙠𝙤𝙗𝙞𝙚𝙩 𝙞 𝙢𝙚̨𝙯̇𝙘𝙯𝙮𝙯𝙣: ▪ pomiar ciśnienia tętniczego, ▪ pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI), ▪ ocena miarowości rytmu serca. Więcej 👉 www.gov.pl/profilaktyka #badaMYsię Ministerstwo Zdrowia

💉 𝐒𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐞𝐜𝐢𝐰 𝐂𝐎𝐕𝐈𝐃-𝟏𝟗 𝐛𝐞𝐳 𝐳𝐚𝐩𝐢𝐬𝐮 ℹ️ 𝐃𝐨 𝟐𝟒 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐚𝐳̇𝐝𝐚 𝐨𝐬𝐨𝐛𝐚 𝐳 𝐰𝐚𝐳̇𝐧𝐲𝐦 𝐞-𝐬𝐤𝐢𝐞𝐫𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞𝐦 𝐛𝐞̨𝐝𝐳𝐢𝐞 𝐦𝐨𝐠ł𝐚 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐞𝐜𝐡𝐚𝐜́ 𝐝𝐨 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭𝐮 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧́ 𝐩𝐨𝐰𝐬𝐳𝐞𝐜𝐡𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐢 𝐨𝐝 𝐫𝐚𝐳𝐮 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐣𝐚̨𝐜́ 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧𝐢𝐞. 🗺 𝐌𝐚𝐩𝐚 𝐩𝐮𝐧𝐤𝐭𝐨́𝐰 𝐬𝐳𝐜𝐳𝐞𝐩𝐢𝐞𝐧́ znajduję się na stronie ➡️ https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mapa-punktow-szczepien#/ ℹ️ 𝐖𝐢𝐞̨𝐜𝐞𝐣 𝐰 𝐥𝐢𝐧𝐤𝐮 ➡️ https://www.gov.pl/web/zdrowie/szczepienia-przeciw-covid-19-bez-zapisu?fbclid=IwAR2CDnOH83pppdAFulsRwW7_mlS4AJxKBe4QOA9CG68lSV5doykR11Okr4c

🎄👩‍🍳 𝐒́𝐰𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐞 𝐠𝐨𝐭𝐨𝐰𝐚𝐧𝐢𝐞 𝐳 𝐩𝐨𝐫𝐭𝐚𝐥𝐞𝐦 𝐃𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐍𝐠𝐙 ✨ _ ✨ Planujecie już 𝐜𝐨 𝐩𝐫𝐳𝐲𝐠𝐨𝐭𝐨𝐰𝐚𝐜́ 𝐧𝐚 𝐧𝐚𝐝𝐜𝐡𝐨𝐝𝐳𝐚̨𝐜𝐞 𝐬́𝐰𝐢𝐞̨𝐭𝐚, czym poczęstować najbliższych. Kanon wigilijnych potraw jest raczej wszystkim dobrze znany, ale czy niezmienny? 🤔 ✨ Jeśli szukacie kuchennych inspiracji jak przygotować 𝐩𝐨𝐭𝐫𝐚𝐰𝐲 𝐰 𝐳𝐝𝐫𝐨𝐰𝐬𝐳𝐞𝐣 𝐰𝐞𝐫𝐬𝐣𝐢, to polecamy nasz zimowo-świÄ teczny e-book 𝐊𝐔𝐂𝐇𝐄𝐍𝐍𝐄 𝐈𝐍𝐒𝐏𝐈𝐑𝐀𝐂𝐉𝐄 𝐙 𝐍𝐠𝐙 – 𝐙𝐈𝐌𝐀. ✨ Pobierzcie go bezpłatnie już dziś 👉 https://diety.nfz.gov.pl/diety/materialy/dietoprofilaktyka-ebooki/ Przygotujecie z nim zdrowe i pyszne 𝐝𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐧𝐚 𝐬́𝐰𝐢𝐞̨𝐭𝐚 oraz rozgrzewajÄ ce potrawy na zimowe dni. Publikacja powstała w oparciu o przepisy dostępne na portalu 👉 www.diety.nfz.gov.pl. _ W e-booku znajdziecie zdrowe przepisy m.in. na: ✨ 𝐑𝐚𝐳𝐨𝐰𝐞 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐨𝐠𝐢 𝐰𝐢𝐠𝐢𝐥𝐢𝐣𝐧𝐞, ✨ 𝐒́𝐰𝐢𝐚̨𝐭𝐞𝐜𝐳𝐧𝐲 𝐦𝐚𝐤𝐨𝐰𝐢𝐞𝐜 𝐢𝐧𝐚𝐜𝐳𝐞𝐣, ✨ 𝐏𝐢𝐞𝐜𝐳𝐨𝐧𝐲 𝐤𝐚𝐫𝐩 𝐧𝐚 𝐳𝐢𝐞𝐥𝐨𝐧𝐨, ✨ 𝐋𝐞𝐤𝐤𝐚̨ 𝐫𝐲𝐛𝐞̨ 𝐩𝐨 𝐠𝐫𝐞𝐜𝐤𝐮, ✨ 𝐏𝐢𝐞𝐫𝐧𝐢𝐤 𝐳 𝐛𝐚𝐤𝐚𝐥𝐢𝐚𝐦𝐢. Polecamy! Jedz zdrowo 🍏 Å»yj zdrowo 🍏 _ 𝐂𝐳𝐲 𝐰𝐢𝐞𝐬𝐳, 𝐳̇𝐞..? 🐟 Popularna w naszym kraju 𝐫𝐲𝐛𝐚 𝐩𝐨 𝐠𝐫𝐞𝐜𝐤𝐮, wbrew swojej nazwie wcale nie pochodzi z Grecji. Jest to typowo polska potrawa, o której Grecy nawet nie słyszeli. Jej nazwa wzięła się z poÅ‚Ä czenia składników typowych dla kuchni śródziemnomorskiej, czyli ryb i duszonych na oliwie warzyw. 🥟 Jak głosi legenda, 𝐩𝐢𝐞𝐫𝐨𝐠𝐢 do Polski przywiózł z Kijowa św. Jacek OdrowÄ Å¼ w XIII. Był zachwycony ich smakiem, poznał je podczas swoich podróży misyjnych po Rusi, dzisiejszej Ukrainie. StÄ d też wzięła się nazwa – pierogi ruskie. Wprawdzie wtedy jeszcze w Europie nie znano ziemniaków, więc pewnie były z innym nadzieniem np. z serem, kaszÄ , kapustÄ , owocami. 𝐙𝐞𝐬𝐩𝐨́ł 𝐃𝐢𝐞𝐭𝐲 𝐍𝐠𝐙

𝟴 𝗧𝗬𝗚𝗢𝗗𝗡𝗜 𝗗𝗢 𝗭𝗗𝗥𝗢𝗪𝗜𝗔 🚶🏃⛹️🏊🧘 𝗕𝗲𝘇𝗽ł𝗮𝘁𝗻𝘆 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗮𝗸𝘁𝘆𝗰𝘇𝗻𝗼-𝘁𝗿𝗲𝗻𝗶𝗻𝗴𝗼𝘄𝘆 __ 8⃣ 𝐓𝐑𝐄𝐍𝐈𝐍𝐆 ➡ 𝐂𝐳𝐚𝐬 𝐧𝐚 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐰𝐚ł𝐨𝐰𝐲 𝐇𝐈𝐈𝐓. 𝐄𝐭𝐚𝐩 𝟐. 🚶 Rozgrzewka – 5 min 🏋️ Część główna interwałowa – 45 sek. intensywnego wysiłku na 15 sek. odpoczynku. 7 rund. W każdej rundzie 3 ćwiczenia zakończone 1 min odpoczynku 🧘‍♀️ RozciÄ ganie - 5 min __ ℹ️ 𝗣𝗟𝗔𝗡 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗢𝗪𝗬 ➡ 𝗧𝗬𝗗𝗭𝗜𝗘𝗡́ 8⃣ ✠1 x Trening 8⃣ „Czas na interwałowy HIIT. Etap 2” – 35 min ✠1 x Trening 5⃣ „Wzmacniamy siłę mięśni” – 35 min ✠1 x Trening 7⃣ „Czas na interwałowy HIIT. Etap 1” – 35 min ✠60 min interwałowy trening marszowy lub marszowo-biegowy. ⏱ Razem 170 minut aktywności fizycznej. __ ℹ️ 𝗡𝗔𝗧𝗘̨𝗭̇𝗘𝗡𝗜𝗘 𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 👉 umiarkowane - 110 min, 👉 intensywne - 60 min. __ ℹ️ 𝗣𝗼𝗿𝗮𝗱𝗮 👩‍⚕️ "Dobra kondycja fizyczna wydłuża nam życie i życie naszych komórek. W czasie przemian tlenowych w naszych komórkach tworzÄ się wolne rodniki. Aktywność fizyczna jest naturalnym antyoksydantem ponieważ przyczynia się do tworzenia substancji, które walczÄ z wolnymi rodnikami” – wyjaśnia lek. Anna Plucik-Mrożek, ekspert 8 TYGODNI DO ZDROWIA. __ ℹ️ 𝗣𝗥𝗭𝗘𝗗 𝗥𝗢𝗭𝗣𝗢𝗖𝗭𝗘̨𝗖𝗜𝗘𝗠𝗧𝗥𝗘𝗡𝗜𝗡𝗚𝗨 𝗣𝗿𝘇𝘆𝗴𝗼𝘁𝘂𝗷 𝘀𝗶𝗲̨ - 𝗻𝗮 𝘀𝘁𝗿𝗼𝗻𝗶𝗲 𝗔𝗸𝗮𝗱𝗲𝗺𝗶𝗮 𝗡𝗙𝗭 𝘇𝗻𝗮𝗷𝗱𝘇𝗶𝗲𝘀𝘇 𝗼𝗽𝗶𝘀 𝗽𝗿𝗼𝗴𝗿𝗮𝗺𝘂, 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇 𝗣𝗔𝗥𝗤 𝗶 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘆 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/8-tygodni-do-zdrowia/ ✠Odpowiedz na 7 pytań zawartych w 𝗸𝘄𝗲𝘀𝘁𝗶𝗼𝗻𝗮𝗿𝗶𝘂𝘀𝘇𝘂 𝗣𝗔𝗥𝗤. ❗️ Jeśli na którekolwiek pytanie odpowiesz: TAK – skontaktuj się ze swoim lekarzem. ✠Sprawdź sprawdzisz swojÄ obecnÄ kondycję fizycznÄ korzystajÄ c z jednej z dwóch wersji 𝘁𝗲𝘀𝘁𝘂 𝗖𝗼𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮 ➡️ 🏃 𝗯𝗶𝗲𝗴𝗼𝘄𝗲𝗷 lub 🚶 𝗺𝗮𝗿𝘀𝘇𝗼𝘄𝗲𝗷 ✠Do aktywności fizycznej dodaj prawidłowe odżywianie. 👉 Skorzystaj z bezpłatnego portalu 𝗗𝗶𝗲𝘁𝘆 𝗡𝗙𝗭 ➡ https://diety.nfz.gov.pl __ 👍 𝗗𝗼ł𝗮̨𝗰𝘇 𝗱𝗼 𝘇𝗮𝗯𝗮𝘄𝘆: # zamieszczajÄ c na swoim fanpage'u hasztag #𝟴𝗧𝘆𝗴𝗼𝗱𝗻𝗶𝗗𝗼𝗭𝗱𝗿𝗼𝘄𝗶𝗮 i 🖼 skorzystaj z 𝗻𝗮𝗸ł𝗮𝗱𝗸𝗶 𝗻𝗮 𝘇𝗱𝗷𝗲̨𝗰𝗶𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗳𝗶𝗹𝗼𝘄𝗲 ➡️ https://www.facebook.com/profilepicframes/?selected_overlay_id=959082794604777 ❗️ Pamiętaj trenuj we własnym tempie. 𝗭𝗮𝗽𝗿𝗮𝘀𝘇𝗮𝗺𝘆 🤸‍♀🧘‍♀🚴‍♀🏊‍♀

🚶‍♀🚶🚶‍♂ 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐮𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐮 – 𝐝𝐳𝐢𝐚ł𝐚𝐣 𝐩𝐫𝐨𝐟𝐢𝐥𝐚𝐤𝐭𝐲𝐜𝐳𝐧𝐢𝐞! __ 🔸 70% osób dorosłych w Polsce doświadcza bólów kręgosłupa. 🔸 23% Polaków w wieku około 40 lat skarży się ból w odcinku lędźwiowo-krzyżowym. 🔸 49% osób odczuwajÄ cych ból kręgosłupa decyduje się na pomoc specjalistów, dopiero gdy ból znaczÄ co utrudnia funkcjonowanie. ℹ 𝐒𝐜𝐡𝐨𝐫𝐳𝐞𝐧𝐢𝐚 𝐤𝐫𝐞̨𝐠𝐨𝐬ł𝐮𝐩𝐚 𝐢 𝐮𝐤ł𝐚𝐝𝐮 𝐫𝐮𝐜𝐡𝐮 sÄ jednymi z najbardziej powszechnych i niezwykle dokuczliwych chorób cywilizacyjnych. 🔸 WynikajÄ one z braku aktywności fizycznej, nadmiernych obciÄ Å¼eń, jakimi codziennie poddajemy kręgosłup i stawy, a także z wszechobecnego stresu. 🔸 Zlekceważenie bólu, objawów dysfunkcji może doprowadzić do zwyrodnień leczonych jedynie operacyjnie. 🔸 Kiedyś mówiono, że siedzÄ ca praca biurowa należy do lekkich. Obecnie poglÄ d ten diametralnie się zmienia. Nie jest to dla organizmu naturalny tryb. Potrzebujemy ruchu i świeżego powietrza. __ ℹ Na szczęście możemy sami skutecznie utrzymywać kręgosłup w dobrej formie i przeciwdziałać jego degeneracji. Nie jest to trudne! 👉 𝐙𝐚𝐜𝐳𝐧𝐢𝐣 𝐨𝐝: 🔹 utrzymywania prawidłowej masy ciała, 🔹 przyjmowania właściwej postawy i prawidłowego chodu, 🔹 zachowania prawidłowej techniki podnoszenia ciężarów, 🔹 zapewnienia odpowiedniego materaca do spania, 🔹 ograniczania siedzÄ cego trybu życia, 🔹 unikania długotrwałego stania lub klęczenia. 👉 𝐏𝐚𝐦𝐢𝐞̨𝐭𝐚𝐣! 🔹 Na stan naszych stawów i kości korzystnie wpływa przebywanie na słońcu i świeżym powietrzu, dzięki czemu dostarczamy organizmowi witaminę D, która umożliwia przyswajania wapnia będÄ cego budulcem kości. 🔹 WażnÄ funkcję pełni dieta zawierajÄ ca wapń, fosfor i witaminę D. 🔹 Nie powinniśmy też nadużywać alkoholu i kawy, palić papierosów i stosować drastycznych diet. 🔹 Zadbaj o regularnÄ aktywność fizycznÄ . Codzienny ruch, spacery, pływanie uprawianie pieszej turystyki, gra w tenisa, regularna gimnastyka oraz wchodzenie i schodzenie po schodach pozwalajÄ kręgosłupowi zachować dobrÄ kondycję. __ 👉 𝐀𝐤𝐚𝐝𝐞𝐦𝐢𝐚 𝐍𝐠𝐙 𝐳𝐚𝐩𝐫𝐚𝐬𝐳𝐚 osoby z dolegliwościami bólowymi kręgosłupa na wczesnym etapie rozwoju zmian zwyrodnieniowych 𝐝𝐨 𝐳𝐚𝐩𝐨𝐳𝐧𝐚𝐧𝐢𝐚 𝐬𝐢𝐞̨ 𝐳 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐚𝐦𝐢 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐚𝐳̇𝐨𝐰𝐲𝐦𝐢, 𝐣𝐚𝐤 𝐬𝐭𝐨𝐬𝐨𝐰𝐚𝐜́ 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚𝐳̇ różnych segmentów kręgosłupa w warunkach domowych. ℹ Automasaż wykonywany poprawnie i systematycznie przez okres co najmniej 4 tygodni pomaga uzyskać efekt normalizujÄ cy nadmierne napięcie w mięśniach, powięziach oraz uzyskać efekt przeciwbólowy. ℹ 𝐙𝐨𝐛𝐚𝐜𝐳 𝐟𝐢𝐥𝐦𝐲 𝐳 𝐢𝐧𝐬𝐭𝐫𝐮𝐤𝐭𝐚𝐳̇𝐚𝐦𝐢 𝐚𝐮𝐭𝐨𝐦𝐚𝐬𝐚𝐳̇𝐮 ➡ https://akademia.nfz.gov.pl/filmy/ zgodnymi 𝐳 𝐫𝐞𝐤𝐨𝐦𝐞𝐧𝐝𝐚𝐜𝐣𝐚𝐦𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐠𝐢𝐳𝐣𝐨𝐭𝐞𝐫𝐚𝐩𝐢𝐢 𝐢 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐤𝐢𝐞𝐠𝐨 𝐓𝐨𝐰𝐚𝐫𝐳𝐲𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐌𝐞𝐝𝐲𝐜𝐲𝐧𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐧𝐞𝐣 𝐢 𝐊𝐨𝐥𝐞𝐠𝐢𝐮𝐦 𝐋𝐞𝐤𝐚𝐫𝐳𝐲 𝐑𝐨𝐝𝐳𝐢𝐧𝐧𝐲𝐜𝐡 𝐰 𝐏𝐨𝐥𝐬𝐜𝐞. __ 𝐂𝐳𝐲 𝐰𝐢𝐞𝐬𝐳, 𝐳̇𝐞…? ▪ Rano jesteśmy wyżsi o centymetr lub dwa niż wieczorem - dzieje się tak dlatego, że gdy leżymy w łóżku, nasz ciężar nie dociska stawów ani dysków w kręgosłupie. Dyski w kręgosłupie, pod wpływem grawitacji lekko się spłaszczajÄ , a w nocy, kiedy leżymy na płasko, wybrzuszajÄ się z powrotem. ▪ Astronauci powracajÄ cy z przestrzeni mogÄ być od 4 do 6 cm wyżsi niż w momencie opuszczania ziemi. ▪ Ludzie z wiekiem kurczÄ się, ponieważ degradacji ulega chrzÄ stka między kręgami, przez co zmniejsza się długość kręgosłupa. ▪ Wykazano, iż pozycja siedzÄ ca obciÄ Å¼a krÄ Å¼ek międzykręgowy od 30% do nawet 40% bardziej niż pozycja stojÄ ca. ▪ 1 kg masy ciała to 8 kg do dźwigania dla kręgosłupa. Czyli gdy ktoś waży 70 kg, jego kręgosłup musi utrzymywać obciÄ Å¼enie 560 kg. ▪ Masaż jako technika relaksacji i uśmierzania bólu doskonale działa na nasze ciało i umysł. Automasaż pozwoli ci pozbyć się bólu i pokonać stres. ▪ Pierwszy kręg szyjny podtrzymujÄ cy ciężkÄ głowę - to atlas, a jego nazwa wywodzi się z mitologii greckiej, od tytana Atlasa, który podtrzymywał na swoich barkach cały wielki świat. W profilaktyce tego odcinka ważna jest dbałość o prawidłowÄ postawę ciała, prostowanie pleców i chodzenie z lekko uniesionÄ głowÄ . Tak, Tak – 𝐳𝐚𝐝𝐳𝐢𝐞𝐫𝐚𝐣𝐦𝐲 𝐧𝐨𝐬𝐚!

❗𝐔𝐖𝐀𝐆𝐀! ℹ️ 𝐍𝐨𝐰𝐞 𝐳𝐚𝐬𝐚𝐝𝐲 𝐛𝐞𝐳𝐩𝐢𝐞𝐜𝐳𝐞ń𝐬𝐭𝐰𝐚 𝐨𝐝 𝟏𝟓 𝐠𝐫𝐮𝐝𝐧𝐢𝐚. 👇👇👇 #koronawirus #COVID Ministerstwo Zdrowia

ℹ 𝙕𝙖𝙙𝙗𝙖𝙟 𝙤 𝙨𝙬𝙤𝙟𝙚 𝙯𝙙𝙧𝙤𝙬𝙞𝙚 𝙥𝙨𝙮𝙘𝙝𝙞𝙘𝙯𝙣𝙚 __ ℹ Zdrowie psychiczne nie oznacza jedynie braku chorób. Przejawia się również w: 👉 poczuciu własnej wartości, 👉 zdolności do własnego rozwoju, 👉 odpowiedzialności za swoje życie. __ 𝙒𝙞𝙚̨𝙘𝙚𝙟 𝙞𝙣𝙛𝙤𝙧𝙢𝙖𝙘𝙟𝙞 𝙬 𝙖𝙧𝙩𝙮𝙠𝙪𝙡𝙚 ⤵⤵⤵ https://pacjent.gov.pl/zapobiegaj/zadbaj-o-swoje-zdrowie-psychiczne

