Nowe dowody osobiste z odciskami palców. Od 8 listopada Polacy będą mogli składać wnioski. Co się zmieni? Wymiana będzie obowiązkowa?

- Rozwiązania techniczne umożliwiające wydawanie nowych dowodów osobistych zostaną wdrożone w niedzielę 7 listopada, co oznacza, że Polacy wnioski o nowe dokumenty tożsamości będą mogli składać od poniedziałku 8 listopada- ogłosili we wtorek podczas wspólnej konferencji prasowej w Otwocku Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Janusz Cieszyński, sekretarz stanu ds. cyfryzacji w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

Zmiany w dowodach osobistych to efekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. Dokumenty z odciskami palców i podpisem właściciela miały być wydawane w Polsce od 2 sierpnia. Termin został jednak przesunięty z uwagi na zastrzeżenia, co do bezpieczeństwa urządzeń do pobierania odcisków palców.