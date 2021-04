Nowe dowody osobiste od 2 sierpnia 2021 r. Wraca podpis posiadacza. Będą odciski palców. Kto będzie musiał wymienić dokument?

Od 2 sierpnia 2021 r. do warstwy graficznej dowodu osobistego powróci podpis posiadacza, natomiast w warstwie elektronicznej zamieszczane będą odciski palców.

Prowadzone prace są związane z dostosowaniem polskiego prawa do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1157 z 20 czerwca 2019 r. w sprawie poprawy zabezpieczeń dowodów osobistych obywateli Unii i dokumentów pobytowych wydawanych obywatelom Unii i członkom ich rodzin korzystającym z prawa do swobodnego przemieszczania się. - Termin wejścia w życie rozporządzenia to 2 sierpnia 2021 r. Wszystkie państwa członkowskie muszą być przygotowane, aby wtedy wprowadzić to rozporządzenie w życie - poinformował Paweł Szefernaker, sekretarz stanu w MSWiA.

Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji podkreślił, że dzięki wprowadzeniu drugiej cechy biometrycznej (tj. odcisków palców), zwiększy się bezpieczeństwo nowych dokumentów. Konieczne stanie się jednak pobranie odcisków palców w urzędzie. Procedura będzie podobna do tej przeprowadzanej przy składaniu wniosku i odbieraniu paszportu.