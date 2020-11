Nowe dane Ministerstwa Zdrowia. Ponad 17 tysięcy nowych zakażeń. Zmarło 579 osób

L4 płatne 100 procent? Tylko w określonych przypadkach. Projekt zmian w Sejmie. Zwolnienie lekarskie za chorobę zakaźną

Wiele wskazuje na to, że L4, czyli zwolnienie lekarskie, będzie płatne w wysokości 100 proc. pobieranego wynagrodzenia. Będzie to dotyczyć jednak tylko określonych przypadków. Taki projekt ustawy trafił do Sejmu. W tej chwili taki przywilej posiadają jedynie określone grupy zawodowe oraz kobiety w ciąży. Kto zatem będzie mógł skorzystać z wyższego niż standardowy zasiłku chorobowego i na jakich zasadach? Wyjaśniamy.