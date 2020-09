Nowe całoroczne opony skandynawskeigo producenta zapewniają niezawodną i bezpieczną jazdę

Nie było podczas szaleństw na torach testowych czy zwykłych drogach. Wiadomo, koronawirus. Dlatego skandynawski producent opon Nokian Tyres, który wprowadza na rynek nową rodzinę opon całorocznych do samochodów osobowych, SUV-ów i crossoverów pokazał je w internecie.

Nowe Nokian Seasonproof są przeznaczone dla kierowców ceniących niezawodność i bezpieczeństwo w zimie na drogach pokrytych śniegiem i błotem pośniegowym, ale też oczekujących najwyższych parametrów i bezproblemowego prowadzenia w lecie.

Zainteresowanie segmentem opon całorocznych rośnie ze względu na niepewność wynikającą z nagłych zmian pogody i warunków jazdy we wszystkich porach roku.

Z ankiety Nokian Tyres dla konsumentów wynika, że europejscy kierowcy cenią sobie bezpieczeństwo w każdą pogodę przez cały rok.

-Bezpieczeństwo ma priorytet w naszym podejściu do rozwoju produktów. Nowe opony Nokian Seasonproof opracowaliśmy, by zaspokoić potrzeby kierowców z Europy Środkowej. Są one wszechstronne i dostosowują się do warunków pogodowych w zimie i w lecie. Zaprojektowaliśmy nowy wzór bieżnika z myślą o optymalnym użytkowaniu przez cały rok, a także wprowadziliśmy innowacje zapewniające maksymalne bezpieczeństwo, doskonałą wytrzymałość na zużycie i niski opór toczenia — mówi Marko Rantonen, menedżer ds. rozwoju produktów w Nokian Tyres.