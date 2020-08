Nowe BMW M8 Competition Gran Coupé. Najszybsze BMW w historii [ZDJĘCIA]

Samochód jest niewiarygodnie szybki – trzy sekundy po wciśnięciu pedału gazu na liczniku widzimy już 100 km/h. Prędkość maksymalna (ogranicznik) to 305 km/h.

Choć już „na papierze” liczba koni mechanicznych nowego BMW M8 robi wrażenie, to trudno sobie wyobrazić jak potężna jest to moc, zanim nie wsiądzie się do nowej „ósemki”. Kierowca musi być cały czas skupiony – pierwsza, podstawowa zasada to trzymanie kierownicy dwoma rękoma, bo nawet przy napędzie xDrive - na cztery koła (w M8 Competition jest możliwość włączenia napędu tylko na tył) nie zawsze do końca możemy zapanować nad torem jazdy, szczególnie przy mokrej nawierzchni. Samochód przy włączonym napędzie tylko na tylne koła bardzo łatwo wprowadzić w kontrolowany poślizg. Przed zakupem takiego auta warto przejść szkolenia na torze.

Ogromna moc oznacza też przyjemne brzmienie silnika i układu wydechowego, którego dźwięk możemy regulować.