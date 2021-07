Nowe "bardzo rzadkie" skutki uboczne stosowania szczepionek Pfizera i Moderny przeciw Covid-19. Dotyczą serca Wojciech Rogacin

adam jankowski / polska press

Europejska Agencja Leków zaleciła do wpisania jako "bardzo rzadkich" nowych skutków ubocznych podczas stosowania szczepionek przeciw Covid-19 firm Pfizer i Moderna. To zapalenie mięśnia sercowego oraz zapalenie osierdzia. Dochodziło do nich jednak niezwykle rzadko.