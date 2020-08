Nowa Zelandia: Zamachowiec z Christchurch skazany. Brenton Tarrant do końca życia pozostanie w więzieniu. Zabił 51 muzułmanów

Orzekając dożywocie bez możliwości zwolnienia warunkowego, dodał: "Jeśli nie teraz, to kiedy?"

- Wasze zbrodnie są tak nikczemne, że nawet jeśli zostaniecie zatrzymani do śmierci, nie wyczerpią wymogów kary – mówił sędzia Cameron Mander w sądzie w Christchurch.

29-latek zaatakował dwa meczety w Christchurch w Nowej Zelandii. Zabił 51 osób, wiele ranił. Tarrant przyznał się do zamordowania 51 osób, usiłowania zabójstwa 40 kolejnych oraz jednego zarzutu terroryzmu.

Australijczyk Brenton Tarrant został skazany na karę dożywotniego więzienia bez prawa wcześniejszego zwolnienia. To pierwszy taki wyrok w historii Nowej Zelandii.

Podczas rozprawy syn jednej z ofiar nie wytrzymał i krzyknął: "Zasługujesz na to, by zostać pochowanym na wysypisku śmieci".

- Mam nadzieję, że to ostatni raz, kiedy mamy jakiekolwiek powody, by usłyszeć lub wypowiedzieć nazwisko terrorysty – dodała.

Premier Nowej Zelandii Jacinda Ardern, usłyszawszy wyrok na Tarranta, powiedziała, że ​​oznacza to, iż zamachowiec nie będzie miał rozgłosu i nie mamy powodu, aby o nim myśleć, widywać się z nim ani słuchać go ponownie.

Tarrant oznajmił przez prawnika, że nie sprzeciwia się wnioskowi prokuratury o dożywocie, nie zareagował na wyrok. Wcześniej odmówił prawa do zabrania głosu i nie okazywał emocji podczas rozprawy, w której uczestniczyli bliscy ofiar.

Sara Qasem, której ojciec Abdelfattah Qasem zginął w meczecie Al Noor, mówiła o jego ostatnich chwilach "Zastanawiam się, czy cierpiał, czy był przestraszony i jakie były jego ostatnie myśli". Z trudem powstrzymała łzy, zanim spojrzała na Tarranta i powiedziała: "Te łzy nie są dla ciebie".

Do tragedii doszło 15 marca 2019 roku, gdy Breton Tarrant przyjechał do Christchurch. Wysłał wtedy swojej rodzinie informację, że planuje zamach, potem włączył umieszczoną na kamizelce kamerę i ruszył w kierunku meczetu, gdzie modlili się w piątek muzułmanie.

W meczecie Al Noor zabił 44 osoby, ranił 35. 30 sekund później wrócił do swojego samochodu, aby zabrać kolejną broń, a następnie ponownie wszedł do meczetu i wznowił strzelanie do znajdujących się w środku.

W Centrum Islamskim Linwood zabił siedem osób i ranił pięć kolejnych. Wtedy wybiegł z budynku na zewnątrz pewien mężczyzna, który podniósł jedną ze strzelb napastnika i go przegonił.