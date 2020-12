Nowa Zelandia ogłasza klimatyczny stan wyjątkowy. Premier Jacinda Ardern: Od nas zależy, czy przedstawimy plan działania i powód do nadziei

W środę podczas obrad nowozelandzkiego parlamentu poruszona została kwestia zmiany klimatu oraz konsekwencji, jakie ze sobą niesie. Premier Jacinda Ardern przemawiając podczas obrad stwierdziła, że kraj musi rozpocząć działania jak najszybciej.

- Ta deklaracja jest wyrazem uznania dla następnego pokolenia. Potwierdzenie ciężaru, jaki poniosą, jeśli nie zrobimy tego dobrze i nie podejmiemy teraz działań - powiedziała w Parlamencie premier. - To od nas zależy, czy przedstawimy plan działania i powód do nadziei – dodała.

„To już najwyższy czas. Dziś w nowym parlamencie skorzystaliśmy z pierwszej okazji, aby wprowadzić klimatyczny stan wyjątkowy, a wraz z tą deklaracją ogłosiliśmy również nasz plan, aby organizacje rządowe były neutralne węglowo do 2025 roku. Oznacza to usunięcie kotłów węglowych oraz wykorzystanie pojazdów elektrycznych i wprowadzenie energooszczędnych standardów do naszych agencji” – napisała na Facebooku Ardern.