Nowa wersja oszustwa na Blika. Link w SMS-ie prowadzi do fałszywej strony

Zespół reagowania na incydenty bezpieczeństwa w branży finansowej CSIRT KNF ostrzega w czwartek przed nową odsłoną dobrze już znanego oszustwa wykorzystującego szybkie płatności aplikacją Blik.

Eksperci informują, że tym razem przestępcy rozsyłają na telefony wiadomości tekstowe SMS zawierające komunikat o rzekomej kwocie, która oczekuje na zwrot. SMS może mieć postać: "Po uplywie 12 godzin srodki zostana zwrocone do nadawcy". W SMS-ie oszuści zamieszczają link, który prowadzi do fałszywego panelu logowania. Wpisanie tam danych może spowodować, że przestępcy uzyskają dostęp do naszego konta bankowego.

"Oszustwo na BLIK-a w nowej odsłonie! Ostrzegamy przed wiadomościami SMS z informacją o zwrocie środków. Wejście w link prowadzi do fałszywego panelu logowania, który tym razem rozbudowany został o nowe banki. Wprowadzenie tam danych grozi utratą naszych środków. Bądźcie czujni!" - piszą eksperci CSIRT KNF.