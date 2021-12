Nowa szefowa MSW Niemiec o sytuacji na granicy z Białorusią. Nancy Faeser: Dobre byłoby zaangażowanie tam Frontexu

Polityk SPD, która wczoraj objęła funkcję szefowej niemieckiego MSW, odniosła się do sytuacji na granicy polsko-białoruskiej, która jednocześnie jest wschodnią granicą Unii Europejskiej. Jej krytyczną opinię w tej sprawie cytuje serwis Dw.com.

Faeser podkreśliła, iż dla niej ważne jest, aby na granicy były przestrzegane standardy prawne. – Dlatego dobre byłoby zaangażowanie tam Frontexu – wskazała. Za rzecz równie istotną niemiecka minister uznała zapewnienie organizacjom pomocowym stałego dostępu do przebywających na granicy migrantów.

Polityk wyraziła przy ty pogląd, że w sprawie kryzysu kluczowe znaczenie ma wewnętrzna współpraca Unii Europejskiej. Jej zdaniem, pierwsze takie działania już podjęte w ramach Wspólnoty przyniosły już pierwsze efekty.

„Deutsche Welle” przywołuje komentarz dpa, w myśl którego choć Faeser nie wspomniała o Polsce , to jej słowa należy odbierać jako „zawoalowaną krytykę działań polskich władz”, które – jak czytamy - „nie skorzystały ze wsparcia Frontexu w obliczu napływu migrantów przez Białoruś, a także nie dopuszczają organizacji charytatywnych do strefy przy granicy, gdzie do niedawna obowiązywał stan wyjątkowy”.