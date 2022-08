Nowa szczepionka przeciwko boreliozie już niebawem? "To byłoby prawdziwym przełomem" OPRAC.: Hubert Rabiega

Obecnie nie istnieje żadna szczepionka przeciwko boreliozie. Poprzedni preparat Lymerix został opracowany w 1998 roku i był w sprzedaży do roku 2002 r. – Został wycofany z obrotu ze względu na rzekomy wzrost zapadalności na przewlekłe zapalenie stawów, jak argumentowało lobby antyszczepionkowe. Siła przekazu była tak duża, że popyt na Lymerix spadł, aż nie opłacało się go produkować – mówi wirusolog. (zdjęcie ilustracyjne) Fot. Mariusz Kapała / Gazeta Lubuska

Pojawienie się na rynku szczepionki przeciwko boreliozie byłoby prawdziwym przełomem - powiedziała PAP wirusolog prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, odnosząc się do rozpoczęcia trzeciej fazy badań klinicznych nad preparatem. W Polsce co roku diagnozuje się boreliozę u ok. 20 tys. osób.