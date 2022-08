Nowa płyta Taylor Swift najbardziej oczekiwanym albumem muzycznym wszech czasów! Olga Ściseł

Taylor Swift zaskoczyła fanów nie tylko pojawieniem się na gali, ale też zapowiedzią nowego albumu Fot. 123rf

Taylor Swift wygrała nagrodę w kategorii Video of the Year podczas MTV Video Music Awards 2022. Podczas swojej przemowy artystka postanowiła zrobić fanom niespodziankę i prosto ze sceny ogłosiła datę wydania kolejnej płyty. Co wiemy o nowym albumie Taylor?