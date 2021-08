Nowa płyta grupy KOMBII już 3 września 2021. Na krążku muzyka lat 80. i pop-rock. Grzegorz Skawiński: Będziecie się dobrze bawić! [WYWIAD]

GRZEGORZ SKAWIŃSKI pokazuje nam swoją najnowszą gitarę w kolekcji

Zespół Kombii powraca wreszcie z nowym albumem. Krążek pt. „5” ukazuje się 3 września 2021. W przedsprzedaży dostępna jest limitowana wersja z autografami zespołu.

- To trwało dość długo, było sporo różnych perturbacji i na koniec jeszcze pandemia… Ale jest!!! - komentuje Grzegorz Skawiński.

Na płycie znajduje się 11 premierowych utworów oraz kilka bonusów.

- Płytę podzieliliśmy między dwóch producentów, co zaowocowało dwoma odsłonami naszego brzmienia… Jedna część ewidentnie nawiązuje do lat 80. i jest mocno elektroniczna, a druga pop-rockowa, bardziej gitarowa, co jest przecież dla nas naturalne. Poruszamy się swobodnie w obu stylach. Przy płycie pracowało sporo osób i zaproszonych gości, „starzy” i „nowi” twórcy tekstów. Zaprosiliśmy do współpracy zupełnie nowych producentów i realizatorów. Pracowało nam się znakomicie! Myślimy, że to będzie słychać na płycie - dodaje Grzegorz Skawiński.

KOMBII

Grzegorz Skawiński - śpiew, gitary

Waldemar Tkaczyk - gitara basowa

Wojciech Horny - instrumenty klawiszowe

Adam Tkaczyk - perkusja