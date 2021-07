Nowa Lewica z dwiema frakcjami. Włodzimierz Czarzasty: My nie oszukujemy, jak dajemy słowo, to tak być powinno

Czarzasty: My nie oszukujemy, jak dajemy słowo, to tak być powinno

Podczas konferencji po zebraniu zarządu Włodzimierz Czarzasty zaznaczył, że „dwa lata temu SLD dał słowo, że będzie konsolidował Lewicę, dał słowo partii Roberta Biedronia”. - Gdybyśmy to słowo złamali, nie mógłbym być dalej przewodniczącym – podkreślił.

Przekazał, że w głosowaniu, tylko jedna osoba powstrzymała się od głosu, a wszyscy inni byli "za". - Kończy to w sposób definitywny dyskusję w tej sprawie. My nie oszukujemy, jak dajemy słowo, to tak być powinno - ocenił.