Nowa Lewica wybrała Włodzimierza Czarzastego i Roberta Biedronia na współprzewodniczących

Ponad 1100 delegatów wybierało współprzewodniczących, którzy staną na czele Nowej Lewicy.

Robert Biedroń – lider Wiosny – otrzymał 936 głosów, zaś Włodzimierza Czarzastego (SLD) poparło 887 delegatów. Jego kontrkandydat – Piotr Rączkowski – uzyskał 152 głosy.

– Słuchaj Robert, dowieźliśmy to, chociaż wielu myślało, że tego nie dowieziemy. Dowieźliśmy to, ponieważ byliśmy konsekwentni, ale tak naprawdę dowieźliśmy to dzięki wam, ludziom, którzy w sobotę przyjechali – ponad 1000 osób – na kongres Lewicy, w którą wierzycie. Robert, ale teraz jest tak, że musimy, zrobić taką rzecz – za dwa lata wracamy powtórnie do Sejmu i za dwa lata rządzimy, bądź współrządzimy. Żeby to zrobić, musimy zacząć rozmawiać o konkretach – mówił Włodzimierz Czarzasty.

Z kolei Robert Biedroń zauważył, że „dzisiaj mamy nową partię, Nową Lewicę”.