Nowa hybryda Hondy. Elektryk z niewielkim wspomaganiem silników benzynowych

Przed ruszeniem na trasę testową Michael Gruen radzi sprawdzić możliwości przyspieszenia nowej Hondy HR-V e:HEV. Szef oddziału w Polsce Hondy zapewniał, że są imponujące.

Bo to, co najbardziej zaskoczyło w zaprezentowanej właśnie Hondzie, był jej układ napędowy e:HEV. Przyciskamy pedał gazu i auto momentalnie nabiera szybkości. Nie tak, jak inne hybrydy, w których reakcja jest opóźniona, tu działanie błyskawiczne.

Minimalizm i wygoda

Do zespołu napędowego wrócimy, zacznijmy od wyglądu Hondy HR-V e:HEV. Ciekawy design modelu, w którym projektanci postawili na minimalizm, pozbyli się zbędnych dodatków, z których – jak wykazują badania - kierowca i tak nie korzysta, za to utrudniają prowadzenie auta. Jest wygoda (przestrzeni w środku nie brakuje), jednym słowem prostota, zero udziwnień, które utrudniałyby życie prowadzącemu i pasażerom.

Yoshitomo Ihashi, lider projektu nowej generacji HR-V’a, mówił, że przy projektowaniu modelu przeprowadzono wiele rozmów z osobami różnych zawodów i w różnym wieku. Chciano przez to uzyskać wiedzę na temat wprowadzenia takich elementów, których obecność sprawiałyby radość kierowcy i pasażerom. Mottem było „Wzmocnij swoje życie” (“Amp up your life”). Mowa, rzecz jasna, o klientach.